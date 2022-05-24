Заявление главы министерства энергетики Болгарии Александра Николова о том, что представители республики в ближайшее время обсудят с Еврокомиссией вопрос об оплате российского газа в рублях, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 24 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«И шага не могут сделать без своих хозяев. Независимые государства Европы, блин. Скоро будут у Еврокомиссии спрашивать разрешения сходить в туалет», — предрекает Константин П.

Многие пользователи были неприятно удивлены видеть, как Болгария унижается перед Еврокомиссией, выпрашивая для себя право закупать у России газ в рублях.

«Болгария протягивает ручонки, но в то же время смотрит на хозяина — как бы по рукам не треснули. Свободная страна, чёрт её дери!» — написал Виталий Ч.

Клод Верлинд. Марионетки (фрагмент)

Некоторые комментаторы отмечают, что в оплате российского газа в рублях нет ничего сложного, и этим правом прекрасно пользуются ведущие европейские страны, но такие неуверенные в себе государства, как Болгария, почему-то лишний шаг боятся сделать без команды хозяина в Брюсселе.

«По факту достаточно открыть счет в «Газпромбанке» и продолжать платить в валюте. По большому счёту, для тех, кто платит, ничего не изменилось. Зачем Болгарии знать мнение Еврокомиссии по этому поводу, если уже десятки стран Евросоюза уже покупают у России газ рублями», — отметил Олег К.

Часть людей полагает, что, отказавшись от своего суверенитета, Болгария лишилась и российского газа.

«Позорятся. Сейчас объявят им, что это не нарушение, их же санкции по ним же самим и ударят. О каком сохранении лица может идти речь, когда нацизм поддерживают на Украине? Они теряют самоуважение и пресмыкаются, что очень логично в этой ситуации», — написал Дмитрий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что у Европы просто нет других источников дешёвого газа, кроме России, но даже этот факт не гарантирует, что газ по трубам доберётся до конечного европейского потребителя.

«Какие бы указания друг другу вы там ни рассылали, а покупать российский газ вам придётся в любом случае», — уверен Алексей Н.

«Будет смешно, если выяснится, что поставщик будет вправе отказать Болгарии в продаже газа, в свете неблагонадёжности и неторопливости потребителя», — пишет Вячеслав С.

«Зачем мучаетесь, славяне? Не хотите российский газ, вы всегда можете покупать российские дрова. Они вроде как пока не под санкциями», — издевается Юрий Л.

Нашлись и те, кто отмечают, что унизительное положение, в котором оказалась Болгария, полностью результат деятельности болгарского правительства, предавшего свой народ ради интересов Запада.

«Немыслимо, как наши болгарские братушки раз за разом становятся на колени перед иноземцами, продают свой суверенитет и служат нашим врагам, хотя самим своим существованием обязаны России и жизням сотен тысяч русских и советских солдат», — отметил Виктор С.

«Болгария заслужила то, что сейчас имеет. Не единожды предала Россию, а предателей, как известно, нигде не любят. Теперь Евросоюз будет издеваться над своей марионеткой до последнего», — считает Виктор С.

Напомним, 24 мая глава министерства энергетики Болгарии Александр Николов заявил в интервью bTV о том, что представители республики в ближайшее время обсудят с Еврокомиссией вопрос об оплате российского газа в рублях.