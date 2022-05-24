Британский энергетический регулятор Ofgem прогнозирует увеличение расходов домохозяйств на энергию на 800 фунтов в год. Глава Ofgem заявил, что максимальное ограничение цены на энергию, устанавливаемое поставщиками, поднимется до 2800 фунтов в год. Произойдет это из-за волатильности цен на газ, причем последний раз такие высокие цены на газ видели в 1970-х во время газового кризиса. Также глава регулятора отметил, что увеличение цен приведет к росту количества нищего населения до 12 миллионов. При этом максимальное ограничение цен уже поднималось в апреле 2022 года, увеличив расходы домохозяйств на 700 фунтов.

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Также, по прогнозам Ofgem, расходы на энергию могут возрасти еще больше, если Россия откажется от поставок газа в Европу. С учетом того, что 40 процентов газа поступает в Европу из России, действия России могут повлечь увеличение мировых цен на газ, что повлияет на рост цен в Великобритании, даже несмотря на то, что российский газ составляет пять процентов импорта.

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Некоторые пользователи отметили, что на самом деле британцы будут платить намного больше, потому что траты на энергию определяются по фактическому потреблению.

«Я очень хочу, чтобы все, в том числе и госслужащие, и СМИ, перестали относиться к ценовому ограничению в годовых размерах. Она определяется в пенсах за использованную единицу. 2800 фунтов будет не максимальное увеличение, с которым столкнутся люди. Давайте поможем людям, не вводя их в заблуждение», — прокомментировал @s1hyl.

«Ценовое ограничение — это ограничение ставки и постоянного сбора в рамках стандартного тарифа. Ценовое ограничение, на самом деле, не подняли на 830 фунтов, но среднее домохозяйство почувствует увеличение. В реальности, если ты будешь использовать больше, то ты и платить будешь больше», — объяснил @bass_n_bass.

Многие пользователи раскритиковали энергетический регулятор за то, что он поднимает ценовое ограничение, потому что таким образом он только увеличивает прибыль энергетических компаний, но никак не помогает нуждающимся британцам.

«Увеличивая максимально возможную цену на энергию, миллионы людей вынуждено окажутся в нищете, пока корпорации и их акционеры продолжат получать прибыль своими вымогательскими темпами», — написал @LeftUnityParty.

«Это не регулятор, если он действует в сговоре с энергетическими компаниями», — прокомментировал @artemis0801.

«Ограничение создано для того, чтобы защитить потребителей, а не поставщиков энергии. Если поставщики не смогут выжить, то индустрия должна быть национализирована», — считает @drifter104.

В комментариях добавили, что все обещания о сокращении расходов в очередной раз нарушили.

«Что вы там говорили о более частом пересмотре ценового ограничения, чтобы любые сбережения быстрее доходили до потребителей? Вы существуете только для того, чтобы защищать прибыль больших компаний. Жестоко», — обратился @JamesPe04 748 036.

Также пользователи отметили, что «заоблачная» цена на энергию останется такой в любом случае, даже если мировые цены снизятся.

«В чем смысл ценового ограничения? Оно должно останавливать от такого рода наживательства, но мы все знаем, что когда рыночная цена упадет, они ограничение не снизят», — отметил @saltypleb.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Пользователи предложили расследовать деятельность регулятора, потому что с постоянно растущими ценами на энергию начинает казаться, что руководство получает свой процент или даже крадет.

«Деятельность Ofgem нужно расследовать. Особенно его главы. Меня не удивит, если у него друзья в определенной политической партии», — написал @UrbanSloth87.

Ряд комментаторов рассказали о том, как их счета за энергию уже выросли на последние несколько месяцев.

«Смешно, я платил 92 фунта, а теперь они хотят с меня 207 фунтов в месяц. Они продолжат получать от меня 92 фунта», — прокомментировал @Matt_At9_.

«Мой подняли со 111 в месяц до 223. Я написал им письмо, в котором сказал, что не могу столько платить. Они мне ответили и сказали платить 150. Они мне должны почти 200 фунтов! Я переплачиваю. Они не торопятся мне отдавать», — рассказала @Tinaburgess62.