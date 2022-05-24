Законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать собственных солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 24 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Питер Брейгель Старший. Триумф смерти (фрагмент). 1562

«Как это мило. Это так по-европейски! Что там ООН? Ни у кого из западных «партнёров» ничего не зачесалось?» — интересуется Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что киевский режим подошёл не с той стороны в вопросе борьбы с дезертирством, ведь украинские военные предпочитают покидать свои позиции и сдаваться в плен российским войскам, а не бежать обратно на бандеровскую Украину.

«На что рассчитывают? Не помогут бандеровцам заградительные отряды! Будут сдаваться в плен раз за разом! Украина как государство вскоре полностью исчезнет! Появление такого образования на теле бывшего СССР было ошибкой», — считает Владимир Б.

Некоторые комментаторы уверены, что такие законопроекты приведут лишь к ещё большему падению морального духа в украинских вооружённых силах.

«Киевский режим создал концлагеря и заградотряды для самих же украинцев! Сперва всем раздали оружие, потом заключенных вооружили, теперь расстреливают дезертиров. Это ли не беспредел?» — задаётся вопросом Лилия К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Часть людей полагает, что сбежавший с поля боя военнослужащий не должен быть расстрелян ни при каких обстоятельствах, в худшем случае его должна ждать тюрьма — не более.

«Не представляю, какой это ужас. Они что, действительно собираются приходить домой к дезертиру, отказавшемуся стрелять в мирных жителей, и тут же без суда и следствия казнить его? Самое интересное в этой истории — это то, что Зеленский, посылает людей на бессмысленную смерть, а тех, кто умирать не хочет — тех просто так убивает. На Украине властвует фашистский режим. Но он не устоит перед Донбассом и Россией», — уверен Игорь Р.

Ряд пользователей указывает на то, что киевский режим, видимо, начал понимать, что под его ногами загорелась земля — жители Украины делают всё, чтобы покинуть это проклятое место.

«И это при том, что недавно украинцы подписали петицию, чтобы разрешили выезжать мужчинам за границу, но Зеленский даже рассматривать её не стал! Понимает, видимо, что в таком случае весь призывной материал сбежит из его нацистской страны», — указывает Сергей П.

Нашлись и те, кто уверены, что американские марионетки среди киевской власти всё равно будут стоять на своём — война с Россией до последнего украинца.

«Их задача — убить больше людей любыми способами, всё равно кого, можно даже своих собственных солдат. Зеленский исполняет волю Америки, которой выгодно утопить Украину в крови», — поделился своим мнением Сергей Р.

«Владельцы печатного станка — США руками фашистов (наёмников) гонят на убой народ бывшей союзной Украины за наркоманов и предателей. Незавидная судьба у тех народов, которые верят в справедливость гегемона. Искренне мне таких жалко», — написал Вася П.

Напомним, 23 мая депутат Верховной рады, член украинской президентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ.