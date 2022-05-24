Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что западные политики, которые заявляют о необходимости добиться поражения России «на поле боя», вероятно, плохо учились в школе и не знают нашу страну, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 24 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

«Они уже узнают нас заново, но процесс этот небыстрый», — считает Илья П.

Многие пользователи пришли к выводу, что если судить по тем агрессивным решениям в отношении России, которые принимаются на Западе, то да, действительно, западные политики совершенно забыли о том, чем на самом деле является Россия и что её лучше не злить.

«Конечно, не знают и не знали! Время пришло узнать! Я за себя говорю, за своих близких, друзей и родных! Запад узнает, кто такие русские», — убеждён Семён К.

Некоторые комментаторы отмечают, что западные политики оказались в ловушке собственных стереотипов, выдуманных ради снижения значимости России в мировой истории.

«Да откуда им знать историю? Они сами себе её перековеркали. А некоторые, по ходу, вообще не изучают историю. Вот и познакомятся ещё раз, значит, с настоящей Россией», — отметил Вадим Т.

Иероним Босх. Корабль дураков

«Западные политики просто в школе видимо не учились. Уроки истории прогуливали, вот вам и итог — падение интеллектуального уровня западной элиты», — предполагает Алексей Д.

Часть людей уверена, что Запад до сих пор разводит руками, не понимая, каким образом российская экономика сумела выстоять под таким санкционным напором.

«Да не только не знают, что такое Россия. Понятия не имеют о том, какой менталитет у российского народа. Любая страна уже лапки вверх подняла бы под таким санкционным давлением, а Россия живее всех живых! И будет жить веками!» — уверен Юрий П.

«Для них вообще было, видимо, большим удивлением, что российская экономика нормально существует даже под давлением стольких санкций», — пишет Регина Ж.

Ряд пользователей указывает на то, что, вероятно, западные политики оказались в плену своих иллюзий, думая, что Россия полностью потеряла свой суверенитет после крушения Советского Союза.

«Они действительно не знают. Полагаются только на «старую» политику, наверное, оставленную с царских времён неизменной. Наша страна — уже давно не мальчик для битья. Ответим на любой вызов», — указывает Boss R.

Нашлись и те, кто отмечают, что Россию умом не понять и этот принцип распространяется также и на российских граждан.

«Так-то, если подумать, даже сам российский народ не знают, что такое Россия. За восемь лет тотальной модернизации армии и принятия на вооружения новой техники, базирования складов и даже закладки новых бомбоубежищ, и это всё, за исключением полного перевода страны в автономный режим, без потерь во внутренней экономике — вызывает у меня шок, если честно. И это ведь просто после краха девяностых годов и с пятой колонной во власти! Удивительно, но Россия жива, хотя все её хоронили!» — удивляется Артемий Р.

Напомним, 24 мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в ходе своего выступления в рамках проекта Гимназии имени Евгения Примакова «100 вопросов лидеру» о том, что западные политики, которые заявляют о необходимости добиться поражения России «на поле боя», вероятно, плохо учились в школе и не знают нашу страну.