Правительство и администрация канцлера Германии заморозили процесс поставки боевых машин пехоты (БМП) Marder на Украину. Об этом сообщает 23 мая издание Bild со ссылкой на соответствующий документ военного ведомства ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Читайте также: Правительство Германии задерживает поставки БМП Marder Украине — Bild

Новость обсудили в мессенджере Telegram. По мнению ряда участников обсуждения, промедление Германии может объясняться тем, что власти ФРГ рассчитывают после окончания спецоперации продолжать покупать у России ресурсы.

«Сами же ошейник на себя накинули, а теперь заднюю хозяин не позволит включить», — написал Yasen.

«Конечно, Германия очень хочет, чтобы эта спецоперация кончилась как можно скорее. Тогда ей не придется заключать долгосрочные договора с Катаром и строить дорогие СПГ терминалы. Германия спит и видит, чтобы запустить СП-2 и стать крупнейшим газовым хабом Европы. Щольц, конечно, говорит то, что сейчас надо говорить, но на деле все понимают, что практичная Германия очень и очень не хочет отказываться от дешёвого российского газа», — отметила Veronika L.

«Может, хоть у немцев сработает чувство самосохранения?» — задалась вопросом Lelya.

U.S. Department of Defense Немецкий солдат в боевой машине пехоты Marder

«Начинают понимать, что все поставки уходят в бездонную яму. Или разворуют, или разбомбят», — добавила Ольга.

«Единственная задача Украины как государства — это не дать соединиться промышленному потенциалу Европы с энергетическим потенциалом РФ, иначе США исчезнет как гегемон…» — написал «Неизвестность».

«Шольц — умный мужик, и рациональный… Он прекрасно понимает что, как и к чему… И он прекрасно осознаёт, что как только осыпется до конца вся оборона восточной Украины, Германия будет лишь одна из… Лето пройдет быстро, а с Россией нужно будет еще как-то договариваться на счёт как минимум еды… Самое интересное, его и Макрона в последнее время-то особо и не слышно. Они… наверняка сидят и смотрят, как разносят все эффективнее и эффективнее армию, превосходящую по численности и 8 лет обучающуюся по стандартам НАТО… И о*реневают…» — прокомментировал новость Евгений.

«Никогда ещё Шольц не был так близок к провалу…» — с сарказмом подытожил Валентин.