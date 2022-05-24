Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл выступила в защиту Илона Маска на фоне обвинений в сексуальных домогательствах со стороны работницы его ракетостроительной компании.

thierry ehrmann Илон Маск

(сс) NASA/Kim Shiflett Гвинн Шотвелл

Руководитель высшего звена SpaceX заявила, что, по ее «личному» мнению, Илона Маска, основателя и генерального директора компании, оклеветали.

В электронном письме Шотвелл рассказала, что за 20 лет сотрудничества с Маском она «никогда не видела и не слышала ничего, что могло бы соответствовать этим обвинениям». Шотвелл подчеркнула: «Любой, кто знает Илона так же, как и я, понимает, что он никогда не стал бы вести себя подобным образом или поддерживать такое неподобающее поведение».

Это заявление стало ответом на статью в Business Insider от 19 мая о том, что аэрокосмическая компания выплатила $250 тысяч по мировому соглашению с бортпроводницей частного самолета, обвинявшей миллиардера в сексуальных домогательствах.

В материале, где цитируются интервью и документы, полученные журналистами Insider, сообщается, что, по утверждению женщины, во время массажа, который она делала Маску, он неприлично обнажился, трогал ее за бедро без ее согласия и предложил купить ей лошадь в награду за определенные действия.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Зачем нам ее «личное» «мнение»? Нам нужны факты, а не мнения, и не мнения тех, кто хочет защитить Маска», — пишет @vote_democracy.

«Тогда всё решено, верно? То есть женщина, которой там не было, сказала, что Маск не приставал к массажистке, которая там была и пожаловалась на домогательства», — комментирует @spiderej.

«Но если бы тот же человек слил информацию, наносящую вред Маску… многие люди перевернулись бы с ног на голову и отнеслись бы к ее мнению как к факту», — подчеркивает @nightnday87.

«Он достаточно умен, чтобы разделить свою жизнь на части. Конечно, он никогда бы не повел себя так в присутствии Шотвелл», — считает @theglassfish13.

«То, во что кто-либо верит, не имеет значения в суде», — подчеркивает @jxnova.

«Она была там, когда это произошло? Знает ли она, что был выплачен чек на 250 тысяч долларов?» — интересуется @NotSoProudYank.

«Что это за история? Топ-менеджер считает другого топ-менеджера абсолютно невинным», — негодует @tonyrobots.

«Да, миллиардеры всегда выкладывают $250 тысяч, чтобы отбить ложные обвинения», — комментирует @Dallas4Bernie.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосудие

«Представьте себе обратное: руководитель высшего звена пишет письмо на всю компанию о том, что он «лично» считает обвинение, выдвинутое против его начальника, правдивым. Я не думаю, что такое когда-либо случалось в истории человечества», — отмечает @rfimor.

«Очевидно, шансы быть засуженным за домогательства увеличиваются, если вы не согласны с правительством», — предполагает @JorgePavn19.

Напомним, что сам Маск, комментируя ситуацию, написал: «Эти дикие обвинения абсолютно не соответствуют действительности. Нападки на меня следует рассматривать через политическую призму — это их стандартная (гнусная) тактика».

«Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это было бы первым случаем за всю мою 30-летнюю карьеру, когда об этом стало известно», — заявил Маск журналистам Business Insider и назвал статью «политически мотивированными нападками».