Обсуждения, проведенные лидерами Азербайджана, Армении и Совета Европейского союза 22 мая в Брюсселе, были искренними и плодотворными, отметил в своем заявлении для печати по итогам встречи президент Совета ЕС Шарль Мишель.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

На встрече, где были затронуты важные вопросы повестки, достигнуты успешные результаты.

В азербайджанских социальных сетях встреча лидеров соседствующих стран обсуждалась довольно активно.

Автор ТГ-канала «Maira Baku» пишет в чате под новостным постом об этой встрече:

Admin: «Нам нужно подписать с Арменией мирный договор. Кто виноват, что Пашинян больше слушает Запад, чем Россию? Путин сто раз им сказал «подписывайте»… Ни в какую».

В ТГ-канале «AZERBAIJANI ARMED FORCES 24/7» подписчики обсуждают заинтересованность России и Европы в этом вопросе:

Emil Axmedov: «Ни Европа, ни Запад, ни Россия не хотят, чтобы в Карабахе было тихо, мирно и спокойно. К сожалению, наши соседи — как марионетки: кто, что скажет, то и делают. Это большая игра в терпение».

Attarzade: «Европе нужен тихий Азербайджан как альтернатива российскому газу».

@TsybulkaVlad: «На самом деле, Азербайджану нужно быть втройне наготове. России сейчас выгодно устранить конкурента».

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил об ощутимом прогрессе на переговорах Азербайджана и Армении по итогам прошедшей при его участии в воскресенье трехсторонней встречи в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

primeminister. am Трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева в Брюсселе

«Достигнут ощутимый прогресс», — написал он в твиттере.

«Мишель назвал воскресную встречу «плодотворной», отметив, что на ней была рассмотрена вся повестка дня, в том числе работа над будущим мирным договором», — пишет информационное агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Kamran: «Через пару дней узнаем подробности от Пашиняна. Он с небольшим привиранием действительного обо всём расскажет на правительственном часе в парламенте. Но обычно всё хорошо идёт до звонка из (в) Москвы (у)».

Ruslan Narimanov: «Надо понимать, что Армения сидит на игле у России, и как бы ей ни хотелось самой принимать решения перед ЕС, в это, к сожалению, не верится».

Фархад Маммедов в своем авторском ТГ-канале «Мнение ФМ» говорит о следующей встрече глав Армении и Азербайджана:

Фархад Маммедов: «Следующая встреча намечается к июлю-августу. Пятичасовые обсуждения демонстрируют, что вопросы и поочередность их реализации обсуждались тяжело. Многое будет зависеть от интерпретации итогов встречи. Тренд задан на мирную повестку, однако без решений по различным темам процесс может быть сорван в любое время. Пока что маркеров срыва мирной повестки больше».

Независимый азербайджанский обозреватель, журналист Гамид Гамидов пишет пост на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ):

Hamid Hamidov: «<…> остается теперь следить за тем, как дальше будут развиваться события. Будет ли Пашик тормозить все взятые на себя обязательства и договоренности или нет. Надеюсь, ему хватит решительности окончательно подавить все те митинги в Армении, которые, уверен, проходят с подачи Москвы и осуществляются руками кремлевского дурачка Кочаряна. В противном случае, думаю, уже в конце лета нам придется применять решительные меры. Как любят говорить в столь любимой Кочаряном России: «Можем повторить». Мы можем».

«Политолог Ризван Гусейнов: Брюссельская переговорная площадка между Баку и Ереваном превращается в основную», — пишет ТГ-канал «Caucasian Bureau».

«Если Москва не предложит приемлемую формулу для двух стран, то, по всей видимости, брюссельский трек останется единственным продвигающим конструктивную повестку форматом. Многое сейчас будет зависеть от того, какие коррективы в переговорную повестку внесут в Кремле», — заявил политолог.

Пользователи сети YouTube тоже комментируют:

H V: «Пашинян честный, Алиев умный — я уверен, они вместе найдут дорогу к миру».

Ilqar Yehyayev: «Сколько бы таких встреч ни проходило, мы не будем опять 30 лет без толку переговариваться. Напротив, мы своё дело будем делать, как считаем нужным — чётко и аккуратно и точно по графику. Карабах — это Азербайджан, и без всяких разговоров».

Andre Romanov: «Пришла пора помириться армянам с азербайджанцами».