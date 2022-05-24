Когда «глобальная экономика», по сути, изымала с рынков так называемых развивающихся стран «за недорого» ресурсы и продовольствие, при этом печатая и раздавая вертолетные деньги, повышая тем самым градус инфляции в этих самых странах-донорах ради собственного же благополучия, да еще и принижая их роль на мировой арене, лишая права «голоса», её, «глобальную экономику», вполне устраивало такое положение дел. Сейчас же, когда инфляция в результате собственных ошибок «глобальной экономики» распространилась на неё саму, она стала громко говорить, в том числе голосом международных организаций. Правда, вновь отказываясь признавать собственные ошибки, она просто ищет виноватых, на которых можно было бы переложить свою вину за промахи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Между тем отсутствие оного признания лишь кажется недальновидностью, воспринимающейся многими самоубийственной недальновидностью. Но чем «дальше в лес», тем больше становится очевидным, что за такой недальновидностью скрывается именно нежелание признавать ошибки. Потому как признание таковых потребует работы над ними, включая признание «права голоса» так называемых развивающихся экономик, что, в свою очередь, опять же совершенно очевидно, не вписывается в планы глобального сообщества, так как размоет доли его «пакета акций» в мировой экономике, иными словами, снизит доминирующую роль его участников. Вот отсюда и идет наблюдаемое нами всеми самоубийственное санкционное нагнетание ситуации с риторикой о готовности, по сути, ввергнуть весь мир в войну.

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1833

Иначе как объяснить, что при всей очевидности проявления эффекта бумеранга от санкционных ограничений в отношении России, как и признания того, что российская экономика при всём при этом стоит на ногах, та же глобальная организация в лице руководителей Международного валютного фонда продолжает утверждать, что именно «конфликт на Украине усилил негативные последствия пандемии, что приводит к снижению темпов экономического роста и увеличению инфляции».

При этом, внося свои предложения по восстановлению доверия к глобальной системе, организация, вероятно, всё-таки видит варианты дальнейшего мирного (?) сосуществования участников мировой экономики. Какие это предложения? Как пишет «Коммерсантъ», по мнению МВФ, необходимо внедрить четыре принципа. Во-первых, сократить торговые барьеры для борьбы с дефицитом и для снижения цен на продовольствие и другие товары. Во-вторых, снизить долговую нагрузку, в том числе развивающихся стран. В-третьих, модернизировать системы межграничных платежей, роль которых в первую очередь сейчас выполняет SWIFT — средняя стоимость международного перевода составляет 6,3% от суммы, и расходы на посредников достигают $45 млрд в год. Взамен в МВФ предлагают разработать публичную цифровую платформу — новый элемент платежной инфраструктуры с понятными правилами, минимальными издержками на переводы, максимальной скоростью и безопасностью осуществления операций. Эта же платформа могла бы объединить и цифровые валюты различных стран. И четвертый принцип МВФ — усиление климатической повестки и «зеленого перехода». Сами по себе предложения «мирные».

Однако непонятны пути их достижения. Так, сокращение торговых барьеров, например, может быть достигнуто путем отмены санкционных ограничений, а может — разворачиванием военных действий вокруг России, как известно, некоторые политики уже заявляли о возможных угрозах продовольственных войн.

Тем временем издание опубликовало исследование группы австрийских экономистов, пытавшихся вычислить масштабы возможных «аномалий» в распространении шоков. Как указывает автор статьи, подобных работ еще не было. Задачей исследования было вычисление «слабого звена» в экономике Венгрии — пула компаний, возможное выключение которых из цепочек поставок (остановка операций) резко и непропорционально снизило бы выпуск в остальной экономике. На основе данных Нацбанка Венгрии они продемонстрировали, что в сложно устроенной экономике банкротство всего 0,035% компаний, уникальность расположения которых в цепочках поставок очень сложно заранее предсказать, может распространиться на операции почти четверти — 23% национальной экономики. Работа, как сообщается в публикации, очень актуальна для экономики РФ.

Эдгар Дега. Фондовая биржа.1879

«Такие эффекты, еще не имеющие устоявшегося названия, могут иметь прямое отношение к результативности санкций против РФ в ближайшие месяцы — ситуация, смоделированная в Вене, должна возникать в первую очередь в ходе формальных и неформальных торговых эмбарго и может усилить, по крайней мере, краткосрочный спад ВВП», — утверждает автор, вместе с тем признавая, что в принципе и аналитики Банка России предполагают, с какими трудностями столкнется в ближайшие 2-3 года российская экономика и с каким эффектом для нее преодолеет трансформацию, обусловленную санкциями. Однако в то же время утверждается, что возможные быстрые и непредсказуемые эффекты торговых эмбарго и сбоев логистики, весьма вероятные при таком размахе санкций, остаются для страны скрытой угрозой — «неизвестно, замещаемы ли «гвозди» до наступления «эффекта снежного кома», на чем останавливается такой эффект и каковы сценарии восстановления после его реализации».

Понятно, что российской экономике предстоит пережить трудности, но и «игра» по глобальным правилам оставляла богатую на ресурсы Россию в числе развивающихся стран, а по сути — в числе бесправных доноров, тогда как «глобальная экономика» — это всё-таки партнерский проект. Если же один партнер пытается решить свои проблемы за счет другого, то такой проект обречен. А «гвозди»? В России, как известно, могут строить и без гвоздей в прямом смысле слова — есть примеры. Была бы смекалка. «Лего» — тоже собирают без гвоздей. Да и гвозди всегда нужно иметь свои, чтобы максимально меньше зависеть от настроения и воли «партнеров». И лучше «рано, чем поздно»!