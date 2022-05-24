Обычных жителей Троицка власти Москвы приравняли к экстремистам
Сначала несколько месяцев кряду жителей Троицка избивали и калечили некие неопознанные молодчики, но кому-то этого показалось мало и на рядовых граждан — многодетных, инвалидов и пенсионеров, — всего лишь несогласных с градостроительными решениями обрушили «машину правосудия». Подробности того, как проходили задержания несогласных с вырубкой леса горожан и суды над ними ИА REGNUM рассказала Наталья Крендзель. Та самая женщина, которую пытались задержать с табельным оружием на голо.
Если с начала вырубки Троицкого леса полиция демонстративно игнорировала конфликт и не вмешивалась в противостояние жителей и застройщика, то впоследствии ситуация кардинально изменилась. В связи с многочисленными обращениями горожан, для выяснения текущей ситуации 12 февраля в Троицком лесу прошла встреча с депутатами Госдумы и Мосгордумы.
В ходе данного мероприятия были задержаны и доставлены в МВД Троицкий 14 человек. При задержании сотрудники полиции пояснили, что причиной административного ареста является порча имущества — забора строительной площадки. В дальнейшем это обвинение исчезло. Вероятно, потому, что фактически, согласно письму Мосгосстройнадзора, строительная площадка появилась только 15 марта.
14 февраля Троицким районным судом 14 задержанных были привлечены к административной ответственности за неповиновение сотрудникам полиции. В рапорте указывалось, что задержанные отказались «проследовать в служебный автомобиль». Почему они должны были это сделать и причём здесь стройка, никак не разъяснялось. То есть диалог с сотрудниками полиции выглядел примерно так: «Пройдёмте в автозак? На каком основании? Отлично, статья 19.4 КоаП РФ».
Несмотря на то, что есть фото- и видеодоказательства того, что задержанные не сопротивлялись, им были назначены административные аресты от 5 до 9 суток и штрафы. Позднее все задержанные были привлечены троицким судом к административной ответственности ещё раз — на этот раз за участие в несанкционированном митинге в день задержания. Были назначены наказания в виде штрафов от 10 до 15 тыс. рублей. При этом 12 февраля сотрудники полиции не предупреждали граждан о незаконном мероприятии — они находились там для поддержания общественного порядка, о чём имеются видеодоказательства.
Однако это было лишь начало. С 17 февраля 2022 года начались массовые преследования, запугивания и задержания жителей Троицка сотрудниками полиции. Причем первыми стали преследовать многодетных родителей, родителей детей-инвалидов и пенсионеров.
Необходимо отметить, что задержания проходили с огромным количеством нарушений. Не предоставлялось никаких документов, не назывались причины и правовые основания для задержания. Более того, сотрудники прямо говорили, что жители «не задержанные, однако им необходимо проехать с сотрудниками в отдел, потому что у них приказ».
Полицейские не сообщали номера материалов и номера статей, по которым планируется привлечение к административной ответственности — многие сотрудники прямо говорили, что они не знают, в чём обвиняются жители. В случае отказа жителей пугали дополнительной ответственностью за неповиновение требованиям сотрудников полиции.
Со стороны сотрудников УГРО имелись прецеденты угрозы применения огнестрельного оружия в отношении граждан — в том числе лично мне угрожал оружием главный оперуполномоченный северо-западного административного округа. Несколько таких разговоров зафиксированы на видео — на них явно видно, что сотрудники действуют незаконно и превышают свои должностные полномочия.
Против жителей Троицка были задействованы огромные административные ресурсы, сравнимые с антитеррористическими операциями. Были задействованы сотрудники полиции из всех округов Москвы, даже из Зеленограда.
Сотрудники производили задержание в составе 2-4 человек и были в основным одеты в гражданскую одежду. Были задействованы сотрудники уголовного розыска разного ранга. Причём они зачастую не знали, что ведут оперативно-разыскную деятельность в рамках не уголовного преследования, а административного производства.
Сотрудники УГРО осуществляли круглосуточную слежку, иногда неделями выслеживая жителей. Они обзванивали родственников, искали жителей через детей, друзей и соседей. Полицейские подкарауливали граждан по месту жительства и в медицинских учреждениях. Ломились в квартиры и блокировали выезд личного транспорта. Отслеживали передвижения посредством камер видеонаблюдения (это отражено в материалах дел). Все эти факты многократно зафиксированы на фото, видео и в материалах дел.
Нарушения прав граждан продолжались и после задержания. Жители доставлялись в разные ОВД Москвы (даже в Зеленоград), а не по месту совершения правонарушения или месту регистрации. К задержанным не допускались адвокаты и защитники. На них оказывали физическое и психологическое воздействие. На жителей оформлялось множество протоколов одновременно (в среднем от 4 до 10) — все как под копирку. Протоколы за разные даты составлялись одним числом. Жители задерживались дольше, чем на 3 часа, как положено по закону, — некоторые провели в ОВД 6—8 часов.
Вот лишь несколько характерных примеров. 23 февраля задержали Владу Фаталиеву и ее мать Ольгу Фаталиеву, отвезли в ОВД «Внуково», на них составили в общей сложности 18 протоколов об участии в несанкционированных митингах за разные даты. 17 февраля 2022 года была задержана Анна Филатова, которая в составе музыкального коллектива исполняла песни после встречи с депутатами 12 февраля 2022 года, сотрудники полиции доставили ее в ОВД «Чертаново Южное», составили в отношении нее протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.
19 февраля целой группой полицейских (более 10 человек) без объяснения причин был задержан и доставлен в отделении полиции приглашенный для консультаций юрист Антон Могильников. В отношении него был составлен протокол об участии в несанкционированном митинге. Уже на выходе из ОВД Троицкий Антон Могильников был задержан повторно и в отношении него составлен еще один протокол, но уже об организации этого несанкционированного митинга.
В ходе судебного разбирательств в Троицком суде выяснилось, что сотрудниками полициями произведена замена протокола, то есть фактически был совершен служебный подлог. К Антону также не допускались защитники — сославшись на ковидные ограничения, ему отказали в подаче апелляции. В итоге ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком 9 суток.
Многочисленные нарушения прав в отношении граждан продолжились и при рассмотрении дел в судах. О дате заседания извещали ненадлежащим образом. Некоторые суды принимали дела и, не извещая, рассматривали их в тот же день. Не допускали к рассмотрению защитников. Не разрешали вести аудио- и видеофиксацию судебного заседания. Не считали нужным допрашивать свидетелей, мотивируя свое решение тем, что у них нет оснований не доверять показаниям сотрудника полиции. Не вникали в суть дел, рассматривая несколько дел за раз и уделяя этому 10 минут.
Всего было задержано более 70 человек, каждый из которых получил штрафы от 10 до 150 тысяч рублей. Во всех составленных протоколах отсутствует состав административного правонарушения, в материалах дел не представлены доказательства правонарушения, в ходатайствах о привлечении свидетелей отказано. В основу всех материалов дел положены рапорты сотрудников центра по борьбе с экстремизмом (отдел И — интернет), которые ссылались на ролики, фото и несуществующие на сегодняшний день каналы в мессенджере «Телеграм».
Прямо сейчас полиция продолжает защищать интересы строительного бизнеса — сотрудники убирают людей из пешеходной зоны, пропуская технику без документов с прикрученными проволокой номерами. Продолжают угрожать жителям, что заберут их за неповиновение сотрудникам, при этом на агрессивные действия охранников стройки по отношению к жителям никак не реагируют. Полиция отказывается принимать заявления о нарушениях, не понимает, какие документы должны быть на стройке и ничего не проверяет.
Недавно они пригнали автозак на детский мастер-класс и агрессивно начали искать «организаторов» и «зачинщиков» этого, безусловно, «опасного» мероприятия. Учитывая, что жителями не раз были зафиксированы на фото и видео высокие полицейские чины, разговаривающие с высокопоставленными сотрудниками стройки, присутствуют все свидетельства сговора.
Из перечисленных фактов явно следует, что на жителей Троицка оказывалось и продолжает оказываться беспрецедентное давление со стороны органов государственной власти с целью запугивания, ущемления их прав, свобод и законных интересов. Поражает масштаб задействованного административного ресурса и слаженность работы правоохранительной системы, направленной на подавление и терроризирование жителей Троицка. Фактически правоохранительная система не стала арбитром, способным соблюсти баланс интересов между гражданами и местной властью, а выступила в роли машины репрессий, сопровождающей реализацию принятых вышестоящими структурами решений.
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