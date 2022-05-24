Сначала несколько месяцев кряду жителей Троицка избивали и калечили некие неопознанные молодчики, но кому-то этого показалось мало и на рядовых граждан — многодетных, инвалидов и пенсионеров, — всего лишь несогласных с градостроительными решениями обрушили «машину правосудия». Подробности того, как проходили задержания несогласных с вырубкой леса горожан и суды над ними ИА REGNUM рассказала Наталья Крендзель. Та самая женщина, которую пытались задержать с табельным оружием на голо.

Уильям Хогарт. Карьера мота. В тюрьме. 1735

Если с начала вырубки Троицкого леса полиция демонстративно игнорировала конфликт и не вмешивалась в противостояние жителей и застройщика, то впоследствии ситуация кардинально изменилась. В связи с многочисленными обращениями горожан, для выяснения текущей ситуации 12 февраля в Троицком лесу прошла встреча с депутатами Госдумы и Мосгордумы.

В ходе данного мероприятия были задержаны и доставлены в МВД Троицкий 14 человек. При задержании сотрудники полиции пояснили, что причиной административного ареста является порча имущества — забора строительной площадки. В дальнейшем это обвинение исчезло. Вероятно, потому, что фактически, согласно письму Мосгосстройнадзора, строительная площадка появилась только 15 марта.

Василий Иванов ИА REGNUM Народный сход в Троицком лесу

14 февраля Троицким районным судом 14 задержанных были привлечены к административной ответственности за неповиновение сотрудникам полиции. В рапорте указывалось, что задержанные отказались «проследовать в служебный автомобиль». Почему они должны были это сделать и причём здесь стройка, никак не разъяснялось. То есть диалог с сотрудниками полиции выглядел примерно так: «Пройдёмте в автозак? На каком основании? Отлично, статья 19.4 КоаП РФ».

Несмотря на то, что есть фото- и видеодоказательства того, что задержанные не сопротивлялись, им были назначены административные аресты от 5 до 9 суток и штрафы. Позднее все задержанные были привлечены троицким судом к административной ответственности ещё раз — на этот раз за участие в несанкционированном митинге в день задержания. Были назначены наказания в виде штрафов от 10 до 15 тыс. рублей. При этом 12 февраля сотрудники полиции не предупреждали граждан о незаконном мероприятии — они находились там для поддержания общественного порядка, о чём имеются видеодоказательства.

Однако это было лишь начало. С 17 февраля 2022 года начались массовые преследования, запугивания и задержания жителей Троицка сотрудниками полиции. Причем первыми стали преследовать многодетных родителей, родителей детей-инвалидов и пенсионеров.

Необходимо отметить, что задержания проходили с огромным количеством нарушений. Не предоставлялось никаких документов, не назывались причины и правовые основания для задержания. Более того, сотрудники прямо говорили, что жители «не задержанные, однако им необходимо проехать с сотрудниками в отдел, потому что у них приказ».

Полицейские не сообщали номера материалов и номера статей, по которым планируется привлечение к административной ответственности — многие сотрудники прямо говорили, что они не знают, в чём обвиняются жители. В случае отказа жителей пугали дополнительной ответственностью за неповиновение требованиям сотрудников полиции.

Со стороны сотрудников УГРО имелись прецеденты угрозы применения огнестрельного оружия в отношении граждан — в том числе лично мне угрожал оружием главный оперуполномоченный северо-западного административного округа. Несколько таких разговоров зафиксированы на видео — на них явно видно, что сотрудники действуют незаконно и превышают свои должностные полномочия.

Против жителей Троицка были задействованы огромные административные ресурсы, сравнимые с антитеррористическими операциями. Были задействованы сотрудники полиции из всех округов Москвы, даже из Зеленограда.

Оноре Домье. Адвокат защиты. 1862

Сотрудники производили задержание в составе 2-4 человек и были в основным одеты в гражданскую одежду. Были задействованы сотрудники уголовного розыска разного ранга. Причём они зачастую не знали, что ведут оперативно-разыскную деятельность в рамках не уголовного преследования, а административного производства.

Сотрудники УГРО осуществляли круглосуточную слежку, иногда неделями выслеживая жителей. Они обзванивали родственников, искали жителей через детей, друзей и соседей. Полицейские подкарауливали граждан по месту жительства и в медицинских учреждениях. Ломились в квартиры и блокировали выезд личного транспорта. Отслеживали передвижения посредством камер видеонаблюдения (это отражено в материалах дел). Все эти факты многократно зафиксированы на фото, видео и в материалах дел.

Нарушения прав граждан продолжались и после задержания. Жители доставлялись в разные ОВД Москвы (даже в Зеленоград), а не по месту совершения правонарушения или месту регистрации. К задержанным не допускались адвокаты и защитники. На них оказывали физическое и психологическое воздействие. На жителей оформлялось множество протоколов одновременно (в среднем от 4 до 10) — все как под копирку. Протоколы за разные даты составлялись одним числом. Жители задерживались дольше, чем на 3 часа, как положено по закону, — некоторые провели в ОВД 6—8 часов.

Вот лишь несколько характерных примеров. 23 февраля задержали Владу Фаталиеву и ее мать Ольгу Фаталиеву, отвезли в ОВД «Внуково», на них составили в общей сложности 18 протоколов об участии в несанкционированных митингах за разные даты. 17 февраля 2022 года была задержана Анна Филатова, которая в составе музыкального коллектива исполняла песни после встречи с депутатами 12 февраля 2022 года, сотрудники полиции доставили ее в ОВД «Чертаново Южное», составили в отношении нее протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.

19 февраля целой группой полицейских (более 10 человек) без объяснения причин был задержан и доставлен в отделении полиции приглашенный для консультаций юрист Антон Могильников. В отношении него был составлен протокол об участии в несанкционированном митинге. Уже на выходе из ОВД Троицкий Антон Могильников был задержан повторно и в отношении него составлен еще один протокол, но уже об организации этого несанкционированного митинга.

В ходе судебного разбирательств в Троицком суде выяснилось, что сотрудниками полициями произведена замена протокола, то есть фактически был совершен служебный подлог. К Антону также не допускались защитники — сославшись на ковидные ограничения, ему отказали в подаче апелляции. В итоге ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком 9 суток.

Многочисленные нарушения прав в отношении граждан продолжились и при рассмотрении дел в судах. О дате заседания извещали ненадлежащим образом. Некоторые суды принимали дела и, не извещая, рассматривали их в тот же день. Не допускали к рассмотрению защитников. Не разрешали вести аудио- и видеофиксацию судебного заседания. Не считали нужным допрашивать свидетелей, мотивируя свое решение тем, что у них нет оснований не доверять показаниям сотрудника полиции. Не вникали в суть дел, рассматривая несколько дел за раз и уделяя этому 10 минут.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Всего было задержано более 70 человек, каждый из которых получил штрафы от 10 до 150 тысяч рублей. Во всех составленных протоколах отсутствует состав административного правонарушения, в материалах дел не представлены доказательства правонарушения, в ходатайствах о привлечении свидетелей отказано. В основу всех материалов дел положены рапорты сотрудников центра по борьбе с экстремизмом (отдел И — интернет), которые ссылались на ролики, фото и несуществующие на сегодняшний день каналы в мессенджере «Телеграм».

Прямо сейчас полиция продолжает защищать интересы строительного бизнеса — сотрудники убирают людей из пешеходной зоны, пропуская технику без документов с прикрученными проволокой номерами. Продолжают угрожать жителям, что заберут их за неповиновение сотрудникам, при этом на агрессивные действия охранников стройки по отношению к жителям никак не реагируют. Полиция отказывается принимать заявления о нарушениях, не понимает, какие документы должны быть на стройке и ничего не проверяет.

Недавно они пригнали автозак на детский мастер-класс и агрессивно начали искать «организаторов» и «зачинщиков» этого, безусловно, «опасного» мероприятия. Учитывая, что жителями не раз были зафиксированы на фото и видео высокие полицейские чины, разговаривающие с высокопоставленными сотрудниками стройки, присутствуют все свидетельства сговора.

Из перечисленных фактов явно следует, что на жителей Троицка оказывалось и продолжает оказываться беспрецедентное давление со стороны органов государственной власти с целью запугивания, ущемления их прав, свобод и законных интересов. Поражает масштаб задействованного административного ресурса и слаженность работы правоохранительной системы, направленной на подавление и терроризирование жителей Троицка. Фактически правоохранительная система не стала арбитром, способным соблюсти баланс интересов между гражданами и местной властью, а выступила в роли машины репрессий, сопровождающей реализацию принятых вышестоящими структурами решений.

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