Североатлантический альянс не станет отправлять войска на Украину, чтобы избежать войны с Россией. Об этом 24 мая заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«НАТО не будет частью конфликта, мы не отправим наши войска в регион, где они были бы прямо вовлечены в войну. Поддержка (Украины) — да, но без прямого вовлечения», — сказал он.

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Заявление Столтенберга обсудили в социальных сетях.

NATO Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе

«Так они уже там… И оружие, и деньги, и наёмники, и инструктора, и воры наших денег…» — написала Виктория Х.

«Альянсу вообще лучше подальше отбежать», — иронизирует Елена М.

«По статистике ядерных ракет у России больше, чем в США, и на всех хватит. Запад в стороне не останется…» — добавила Ольга К.

«Дошло до них, что с Россией воевать себе дороже!» — отреагировала Gala G.

«Правильно, иначе бомбанет так, что весь континент под воду уйдёт», — пишет Ольга О.

«Они ясно и честно сказали — воевать до последнего украинца. Вот шлют всякую дрянь списанную. Да и хорошие деньги на этом зарабатывают», — прокомментировала новость Maria P.

«Чужими руками воюет альянс…» — добавила Светлана Г.

«Войска не пошлют — пошлют поляков», — отметил Антон И.

«Не верю я этим лжецам. Тот, кто не хочет войны, так себя не ведёт», — написал Юрий В.

«Они уже воюют. Шакалы! Втихую», — отреагировал Vova K.

«Пассивную войну они уже ведут, но всё-таки разум есть, он и останавливает от катастрофы», — комментирует Наталья М.

«Но гадить будет!» — написала Яна Я.

«Трусы! Горазды только подливать масла в огонь», — не выдержала Нина Б.

«В самом начале СВО в ЕС тоже говорили, что тяжёлое вооружение поставлять не будут, так что подобные заявления НАТО — пустые слова, нельзя им верить», — считает Евгений.

«То есть что поляки успеют отхватить от Украины, то успеют. За них впрягаться НАТО не станет», — задумалась Юлия.

«Это их план. Они так любую страну НАТО могут включить и будут включать в конфликт, типа это их инициатива, мы не вмешиваемся. Но сами-то вмешиваются всё равно», — отреагировала Марина, имея в виду возможное введение польских войск на территорию западной Украины.

«Ну они как бы и в украинский конфликт «не включены», хотя воюют до последнего украинца», — также отметила Светлана Р.

«Что и следовало ожидать. Если Польша зайдёт под флагом НАТО, это будет означать начало третьей мировой. Они на это не пойдут…» — пишет Catherine S.

«При максимальном участии НАТО в данном конфликте подобные заявления звучат крайне нелепо», — отметил Іngeborgue P.

«А что может-то это НАТО? Только страны, которые ответить не могут, бомбить? А там, где ответочка может прилететь, — сразу в кусты. А не вернуть ли нам Аляску?! Да поставить там свои базы, чтобы НАТО успокоилось уже!» — с сарказмом подытожила Евгения.