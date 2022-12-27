Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу находится с визитом в Израиле, где ведет переговоры со своим израильским коллегой Яиром Лапидом. Этот визит главы турецкого МИД в Израиль стал первым на официальном уровне за 15 лет. Чавушоглу должен был прилететь еще в апреле, но дату визита перенесли, поскольку Израиль хотел избежать эскалации в Иерусалиме во время священного для мусульман месяца Рамадан. На всем его протяжении в городе трех мировых религий почти ежедневно происходили столкновения между израильской полицией и палестинцами, в основном в районе Храмовой горы.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Налаживание отношений между странами вновь было поставлено под вопрос из-за столкновений в Иерусалиме, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил израильскому коллеге Ицхаку Герцогу свою озабоченность в связи с новой вспышкой насилия. Однако вскоре после этого Эрдоган заявил, что сближение Турции с Израилем продолжится, несмотря на сохраняющуюся напряженность вокруг Храмовой горы. Напомним, что в марте Турцию посетил Герцог, который обсуждал проблемы перезагрузки двусторонних отношений после кризиса в 2010 году, когда израильский спецназ захватил турецкий паром «Мави Мармара», шедший на прорыв блокады сектора Газа. После этого страны понизили уровень дипотношений и отозвали своих послов и часто обменивались колкостями по поводу палестинского конфликта, поддержки Турцией группировки ХАМАС, управляющей сектором Газа, и других вопросов.

Президентство Турецкой Республики Ицхак Герцог и Реджеп Тайип Эрдоган в Турции. 09.03.2022

Сейчас Турция и Израиль продолжают восстанавливать испорченные отношения, обсуждают двусторонние, региональные и международные вопросы. Напомним и о том, что ранее Анкара оговаривала восстановление дипотношений с Израилем в полном объеме условием изменения израильской политики в отношении Палестинской автономии. Теперь, похоже, этот вопрос снят. Более того, Турция стала отказывать в выдаче проездных документов, а также в получении гражданства эмиссарам палестинской группировки ХАМАС, хотя раньше Эрдоган принимал в Стамбуле лидеров этой организации. О причинах изменений взглядов Анкары на Израиль детально не известно, но очевидно, что они имеют под собой определенную основу. На данном этапе просматриваются четыре важные причины.

Первая: возможный совместный проект по использованию месторождения природного газа в Восточном Средиземноморье. Накануне британская компания Energean объявила об открытии вблизи берегов еврейского государства очередного газового месторождения — «Афина». Оно находится неподалеку от ранее обнаруженных «Танины» и «Кариша». Доказанные оценки имеющихся на новом месторождении запасов газа приближаются к 8 млрд куб. м. «Мы рассматриваем различные коммерческие стратегии, включая и поставки газа израильским предприятиям, и возможности экспорта по трубопроводам в Египет и на Кипр», — заявил гендиректор Energean Матиос Ригас. Вторая: актуализация в регионе проблемы курдов, которые пользуются поддержкой Израиля и США, что грозит сепаратистскими проблемами самой Турции. В случае с Ираком Анкара полностью не отказывалась от своих старых требований в отношении области, где расположен Мосул. Большая проблема существует также с Сирией. На этих двух направлениях многое упирается в курдов.

Третья причина: Турция рассчитывает, что Израиль поможет Анкаре вновь завоевать расположение Вашингтона. Наконец, четвертое, многие арабские страны пошли на нормализацию отношений с Израилем, а такие страны, как Кипр, Греция и Египет, пошли на создание антитурецкого альянса. Заинтересованность во вступлении в него проявила также Франция. Главная интрига стала проявляться как раз в том, что лидеры многих арабских стран начали открыто выступать против вовлеченности Турции в Ираке, Сирии и Ливии. Анкаре сейчас необходимо попытаться развалить эту коалицию.

Что касается Израиля, то для него одно время отношения с Турцией являли возможность выхода из политической и экономической изоляции на Ближнем Востоке и могли служить примером для других мусульманских стран. Некоторые аналитики считали, что Турция и Израиль — единственные демократические государства в регионе и представляют собой едва ли не модель демократического выбора. Сейчас ситуация изменилась, и в плане нормализации отношений с арабским миром Израиль даже стал опережать Турцию, менять стратегический баланс сил на Ближнем Востоке. Другое дело, что у двух государств по разным причинам появились проблемы с США. Возможно, этот фактор также толкает Израиль и Турцию к активизации своих отношений.

Тем не менее Израиль следует собственной стратегии сдерживания в палестинском вопросе, продолжает маневрировать, но не с таким успехом, как раньше, между двумя наиболее значительными игроками — США и Россией. Но в целом Израиль имеет много вариантов для выбора и даже может выиграть от нового альянса с Турцией с учетом фактора Ирана. Пока визит Чавушоглу в Израиль демонстрирует способности Анкары к выстраиванию многоходовой геополитической комбинации. Вопрос в том, как дальше будет выстраивать свою политику в отношении Турции сам Израиль.