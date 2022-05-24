Жители Южной Кореи обсудили встречу сопредседателя оппозиционной Демократической партии «Тобуро» с президентом США.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно южнокорейским СМИ, 26-летняя Пак Чжи Хён встретилась с Джо Байденом во время государственного обеда, который президент Южной Кореи Юн Сок Ёль устроил 21 мая в Национальном музее после двустороннего саммита.

«Он был очень удивлен, когда я сказала, что мне 26 лет, отшутившись, что выгляжу моложе… и он призвал меня стать крупным политическим деятелем, — сказала Пак по время радиоинтервью CBS. — Мы даже сделали совместное фото».

president. go. kr Юн Сок Ёль и Джо Байден в Национальном музее Кореи. 21.05.2022

Известно, что молодая девушка пришла в политику в январе текущего года. Её назначили главой специального комитета партии по искоренению цифровых сексуальных преступлений после того, как в 2019 году она разоблачила нашумевший телеграм-канал «N-комната», в котором публиковались видео непристойного и насильственного характера, в том числе с участием несовершеннолетних. В марте текущего года девушка стала сопредседателем партии.

На вопрос диктора о том, планирует ли она и дальше заниматься политикой, Пак Чжи Хён дала положительный ответ, подчеркнув, что хочет быть политиком, представляющим «голос социальных меньшинств».

Она также добавила, что продолжит усердно работать над обновлением партии, которая в последние годы была замешана в скандалах о сексуальном домогательстве.

Ранее в этом месяце чрезвычайный комитет Демократической партии «Тобуро» во главе с Пак Чжи Хён исключили представителя партии Пак Ван Чжу после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах.

«А как она его поняла? Она хоть английский знает?» — задается вопросом dcje***.

«Возраст не имеет значения. Однако у нее действительно нет никакого опыта, соответствующего образования и способностей», — отмечает taei***.

«После того, как она стала занимать пост, уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» упал с 40% до 20%. Без способностей её запомнят только как неудачницу», — пишет gjsx***.

«Байден наверняка имел в виду то, что ей предстоит пройти долгий путь, чтобы стать политиком», — предполагает fafa***.

«Глядя на нее, сразу становится понятно, что будет с партией в будущем», — сообщает pyj5***.

«Полагаю, все местные выборы демократы с треском проиграют», — предполагает moy2***.

«Мне кажется, она рассказала об этом, потому что ещё молода и неопытна», — считает gudc***.

«Я не думаю, что это произошло на самом деле», — пишет kyhu***.

«Ей за себя не стыдно? Она что, думает, что обладает такими же качествами, что и Байден, когда он стал сенатором?» — интересуется kbg2***.

«Лучше иди домой и играй в игрушки», — советует p608***.

«Наберите уже в партию толковых людей. Я рад бы поддержать демократов, да толку…» — пишет zeba***.

«Не обращайте внимания на слова этих старожилов. Надеюсь, Вы преодолеете все трудности и добьётесь успеха», — рекомендует mee6***.

«Ненавижу демократов», — пишет igbt***.