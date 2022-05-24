День ото дня появляется всё больше сообщений об обострении войны властей прибалтийских государств с монументами павшим в Великой Отечественной войне. Снос памятников начался и на местах захоронений советских воинов, что ещё недавно являлось просто немыслимым. Особенно в Литве, более 90% которой составляет коренное население католического вероисповедания, с традиционным патриархальным укладом жизни, и где состояние кладбищ всегда было близко к идеальному, включая воинские захоронения что Первой мировой, что Великой Отечественной войн. Эксцессы, конечно, были — особенно после распада Советского Союза, когда голос бывших нацистских коллаборантов стал если не доминирующим, то весьма влиятельным. Давление которых на местные власти не могло не повлиять на судьбу многих военных мемориалов советского периода, либо уничтоженных, либо «отодвинутых в тень».

Джозеф Ноэль Сильвестр. Разграбление Рима. 1890 (фрагмен)

О незавидной судьбе одного из таких памятников — на месте погребения 35 тысяч советских военнопленных, павших в концлагере «VI форт» в Каунасе, — автор уже рассказывал. Состояние того мемориала за три года, прошедшие с момента публикации, не улучшилось и более пристального внимания со стороны нашего в той стране представительства не привлекло. В той же публикации в качестве положительного (для Литвы) примера было приведено состояние и ухоженность утопающего в цветах памятника в городе Паланге на месте захоронения советских военнослужащих. И находится, вернее, увы, — находился, в самом центре города, напротив костёла Вознесения Пресвятой Девы Марии, на небольшом удалении от места последнего их боя.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Памятник погибшим в Великой Отечественной войне в центре г. Паланга

Фотография была сделана в сентябре 2007 года. Вечный огонь не горел уже тогда по причинам скудости бюджета местного муниципалитета, но и не только. И вплоть до недавнего времени памятник выглядел так же. Но, как сообщил 19 мая портал «Sputnik Литва», был демонтирован. По словам мэра Паланги Шарунаса Вайткуса, «Совет по оценке объектов культурного наследия» не возражал против демонтажа памятника советским воинам, «украшенного серпом и молотом, и исключил его из Реестра культурных ценностей, охраняемых государством». Он отметил, что уже сейчас на месте демонтированного обелиска стоит табличка из серого гранита с надписью на литовском языке, указывающая, что здесь похоронены солдаты, погибшие во время Второй мировой войны. Имена погибших на ту табличку не поместились по причине небольшого её размера.

Решение же о демонтаже обелиска было принято Советом городского самоуправления Паланги 28 апреля этого года. Иных причин, кроме наличия на могильном памятнике запрещённых в Литве серпа с молотом, в решении не указано. Что, казалось бы, входит в резкий диссонанс с иным решением другого государственного органа — окружной прокуратуры города Утяна, которая, как сообщает портал Anyksta. lt (того же 19 мая, что и упомянутая новость от «Sputnik Литва»), вынесла постановление о прекращении досудебного расследования по имевшему место 10 апреля факту раскрашивания скульптуры советского солдата в цвета украинского флага в городе Куркляй Аникщяйского района.

Выяснилось, что скульптуру раскрасили аэрозольной краской двое жителей Вильнюса в знак протеста против событий на Украине. Они якобы «не стремились пренебречь памятью воинов, захороненных на этих кладбищах, не прикасались к их надгробиям и именным табличкам». В ходе расследования прокуратура получила письмо от Департамента культурного наследия при Министерстве культуры от 27 апреля о том, «что захоронение советских воинов Второй мировой войны в Куркляй внесено в Реестр культурного наследия. Однако скульптура советского солдата, стоящего на месте захоронения, не охраняется как объект культурного наследия».

Единственным «значимым» результатом расследования стало то, что скульптура была демонтирована по решению администрации Аникщяйского района, а расследование прекращено за отсутствием состава преступления. Которым уничтожение памятников на могилах освободителей Литвы от германских нацистов больше не является. Но если в Куркляй надгробные плиты остались целыми, то в Паланге они были уничтожены. Куда же смотрит окружная прокуратура Клайпеды, в ведение которой входит и Паланга? Или дело совсем в другом, на что указывает как совпадение дат публикаций о тех прискорбных событиях, так и удивительная синхронность действий местных администраций и правоохранителей? Похоже, что — да, в другом и явно — внешнем.

prokuraturos.lt Прокуратура Латвии

Сказанное более чем авторитетно подкрепляется явно не умозрительным выводом секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, бывшего руководителя СВР, о том, что «спецоперация на Украине довела до кульминации противостояние России с западными странами во главе с США. Битвы идут не только на просторах Украины, но и в экономической, политической, культурной плоскостях». А идеальным сценарием для НАТО во главе с США видится бесконечно тлеющий конфликт на Украине. Что мы и наблюдаем на наших сопредельных территориях, подконтрольных Североатлантическому альянсу.

В том же, что касается подобных вышеописанных сюжетов на территории, собственно, Литвы, прогноз автора для литовских властей неутешителен: они либо плохо знают свой народ, либо сами находятся в заложниках. Остаётся вопрос: какое будущее готовит Литве её нынешняя власть? Таким попустительством к издевательству над общим с Россией прошлым они не оставляют выбора будущему: всё обязательно повторится вновь.