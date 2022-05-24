«Что это было — новая стратегия США в азиатском регионе или маразм конкретного политика, чье поведение грозит привести планету к апокалипсису?» — задались показательным вопросом в ряде российских СМИ, таким образом прокомментировав токийское заявление президента Джо Байдена о готовности вмешаться на стороне Тайваня в его возможный конфликт с Китаем. Ответ на этот вопрос, правда, немножко по другому поводу, но абсолютно адекватный и в этом случае, дал американский же военный аналитик Скотт Риттер: »…Тут появляется Байден. Во-первых, он растрепал все, что собирается сделать. …А потом он сделал в точности, как трепался…»

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Это далеко не первый раз происходит, когда с Байденом случается припадок старческого недержания речи — достаточно вспомнить мартовские откровения в польском Жешуве, после чего у чиновников Белого дома и Госдепа случилось несколько бессонных ночей в поисках аргументации, чтобы оправдаться. Обычно язык дается политику, чтобы скрывать свои мысли, но «что у трезвого на уме, то у пьяного (или выжившего из ума) — на языке». Так стоит ли удивляться? Лучше поблагодарить судьбу, что вместо умного, скрытного и коварного врага уровня Рональда Рейгана или старшего Джорджа Буша подарила в противники недалекого фанфарона, упивающегося ускользающим статусом «мирового гегемона» настолько, что не терпится похвастать планами.

Президентские советники и помощники, изрядно поднаторевшие в исправлении художеств шефа, выкрутились и на этот раз. По сообщению NBC, «в Белом доме пояснили, что президент США Джо Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки вооружения для самообороны острова». Ложку нашли, но осадок остался. Именно потому, что ложка оказалась не совсем той, что искали. И если перевести сообщенную Байденом «инсайдерскую утечку» с дипломатического языка на любой общедоступный, складывается однозначный пазл, что разглашенный план Вашингтона заключается в том, чтобы организовать провокацию, пересекающую «красные линии», которые существуют в тайваньском вопросе.

Питер Брейгель Старший. Безумная Грета. 1562

Их две: если мятежный остров объявит о своей «независимости», и/или если таковую, вдогонку или по собственной инициативе, признают США, а за ними и натовские сателлиты. В этом случае Пекин будет поставлен точно в такую же ситуацию, в которой зимой этого года, после отклонения российских предложений по системе европейской коллективной безопасности, оказалась Москва. Разве непонятно, что США, демонстрируя вызывающее поведение по части снабжения тайваньских властей оружием и освоения островной территории в собственных политических и военных интересах, строят из этой сепаратистской автономии точно такой же «анти-Китай», как «анти-Россию» попытались сделать из Украины. Одни попытки провозгласить некую отдельную «тайваньскую нацию» чего стоят, полностью повторяя бандеровскую логику «отсоединения» от России украинских властей!

Делая заявление в Токио, Байден попросту имел в виду трехходовку: США провокацию осуществляют, Китай вынужденно отвечает военным способом, ибо другие исчерпаны и в конкретной ситуации невозможны, после чего США реализуют свою токийскую угрозу и втягиваются в конфликт на стороне сепаратистов.

Это легко доказывается «по Фрейду», с помощью аргументации, использованной Байденом. Вот посмотрите, читатель: «Америка привержена политике одного Китая, но это не означает, что Китай обладает юрисдикцией для применения силы для захвата Тайваня», и любая попытка Пекина применить силу «нарушит весь региональный баланс и станет еще одним действием, подобным тому, что произошло на Украине». Та же продемократическая CNN при этом уточняет, что хоть «формально у США нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но они поддерживают с Тайбэем неофициальные контакты, включая наличие фактического посольства на острове (роль которого выполняет Американский институт на Тайване — В. П.), и поставляют Тайваню военную технику…»

На Украине Россию спровоцировали на военную операцию, и если этот пример приводится, значит, в уме держится, что такого же эффекта Вашингтон собирается достичь и в АТР, в случае с Тайванем. Почему? Потому что США, которые понимают, что Китай к концу десятилетия их обойдет по всем статьям, попали в так называемую «ловушку Фукидида» и не видят другого способа использовать пока еще сохраняющиеся военные преимущества, чтобы по привычке решить вопрос силой, с позиций ядерного превосходства над КНР. Вашингтон абсолютно не устраивает стремление Пекина к мирному разрешению тайваньского вопроса (Си Цзиньпин: «Китай не будет нападать на китайцев»).

Официальное интернет-представительство президента России Си Цзиньпин

США понимают, что на мирном, политическом поле преимущество уже не у них, а у Китая. В ноябре на Тайване местные выборы, вскоре после американских промежуточных. И если демократы в США потерпят поражение, а о том, что все идет именно к этому, говорят хотя бы американские цены на бензин, никто «понюшку табаку» за «демопрогрессистских» марионеток Байдена, возглавляющих тайваньский режим, на этих выборах не даст. А после провала ДПП и скорого ухода из власти ее лидера, объединение с материком произойдет естественным путем, по схеме «одна страна — две системы», как с Гонконгом и Макао (Сянган и Аомэнь).

Именно этого вместе с материковой правящей КПК добивается ныне оппозиционная, но идущая к власти тайваньская партия Гоминьдан, в которой еще не забыли совместное с КПК противостояние японским агрессорам в годы Второй мировой войны. Как тут не вспомнить этот исторический эпизод, если трибуной для оглашения антикитайского военного плана Байден избрал Токио, собеседником для этого — реваншистского премьера Фумио Кисиду, планы которого по усилению своей безопасности рекордными расходами на военные нужды и совместному с Вашингтоном и Сеулом противостоянию ядерной КНДР одобрил.

Официальное интернет-представительство президента России Фумио Кисида

И дополнительно пообещал своему визави поддержать стремление Японии войти (!) в клуб постоянных членов «обновленного» Совета Безопасности ООН. И это учитывая, что его участниками являются только государства Антигитлеровской коалиции победителей в прошедшей мировой войне, а Япония — побежденная держава, безоговорочно и с позором разгромленная и капитулировавшая перед союзниками. Но с тех пор обуреваемая патологическим, болезненным реваншизмом.

Содержательная, словом, поездочка выдалась у Байдена, особенно если не забыть, что одна из влиятельных японских газет Nikkei, на днях уже отметившаяся провокациями на антикитайском поле, следуя заокеанскому патрону, тоже проболталась, что США с Японией готовят совместное заявление, в котором объявят об объединении для «сдерживания» КНР. А также, что на полях этого дальневосточного вояжа в Японию и Южную Корею Байден также собрал представителей альянса Quad с участием еще и Австралии и Индии.

Для чего именно придуман сам концепт «Индо-Тихоокеанского» региона, послуживший поводом к созданию «четверки», общеизвестно. В геоэкономическом смысле он нужен США для обоснования военного присутствия в межокеанских проливах, прежде всего Малаккском, чтобы контролировать морские торговые пути, имея возможность эти цепочки поставок разорвать. А геополитический интерес Вашингтона заключается в создании системы альянсов, охватывающих Большую Евразию дугой по южным морям, а также в вербовке в эти альянсы против главных евразийских держав — России и Китая — всех, кто готов прогнуться под американским давлением или клюнуть на американские обещания и подачки.

Со своей стороны Китай в очередной раз предостерег США от «неосторожных» высказываний на тайваньскую тему. Как заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, «никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и сильную способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность». Тем самым Пекин продолжил разъяснительную работу не только с США, но и с американскими сателлитами, которую еще в преддверие приезда Байдена в Токио проводил глава МИД КНР Ван И, который в беседе с японским коллегой Ёсимасой Хаяси подверг активность США в АТР, в том числе по части Quad, жесткой критике, охарактеризовав ее «негативными действиями против Китая». Важное место в этой работе отводится ответной демонстрации силы; в проходящих на фоне визита Байдена военно-морских учениях НОАК в Южно-Китайском море (ЮКМ) принимают участие самолеты H-6, составляющие основу дальней (стратегической) бомбардировочной авиации ВВС КНР.

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь

Показательно: чем сильнее Байден закручивает гайки американо-китайского противостояния, чем откровенней он намекает на готовность США и возможность (!) эскалации этой конфронтации из холодной в горячую фазу, тем больше сопротивления этот безрассудный курс встречает не только в мире, но и в самих США. Голос против политики такого авантюризма поднимают отнюдь не друзья Китая или России, а видные, крупные политики и эксперты, принадлежащие к концептуальному ядру американской «глубинной» элиты, в частности Генри Киссинджер. Вопреки «плану Байдена», этот патриарх американской политики считает, что «США следует избегать столкновения с Китаем из-за Тайваня». Ибо вопрос этот, как и повод для противоречий, — долгоиграющий, и если его поставить в центр китайско-американских отношений, а именно эту ошибку, по мнению Киссинджера, совершает Байден, то дело зайдет в тупик: все другие вопросы двусторонних отношений окажутся заложниками тайваньского столкновения и утратят содержательную динамику.

U. S. Secretary of Defense Генри Киссинджер

Очень любопытно следующее. Киссинджер в своих рассуждениях, которыми поделился в онлайн-режиме с участниками дискуссии, собравшимися в Давосе в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ), как и Байден, провел параллели с кризисом на Украине. И подчеркнул, что «идеальным результатом» стало бы принятие Киевом «нейтрального статуса», что превратило бы Украину в «мост между Россией и Европой». Если суммировать сказанное Киссинджером про Украину и Тайвань, то получается следующее. США, организовав военную поддержку Киева и, по сути, натравив его своей политикой на военное решение проблемы Донбасса, совершили серьезную ошибку. Опытный политик-интеллектуал безусловно хорошо понимает, что без военных действий достижение украинского нейтралитета было бы проще и сопровождалось бы куда меньшими издержками, в том числе для самих США и возглавляемой ими Европы.

Сейчас это намного тяжелее ввиду инерции, а также «закушенных удил» самим Вашингтоном, продолжающим поставки Украине вооружений, что затягивает и обостряет течение конфликта. Поэтому Киссинджер хочет предостеречь Белый дом от повторения этой ошибки уже на китайском направлении, тем более что он отчетливо видит готовность Байдена эту ошибку воспроизвести, и подчеркивая это, даже называет общий объем военных поставок Тайваню в размере 70 млрд долларов. Что почти вдвое больше принятого на днях беспрецедентного, 40-миллиардного пакета военной помощи Киеву.

Поскольку тайваньская проблема никуда не исчезнет, Киссинджер предлагает Байдену успокоиться, прекратив попытки ее немедленного, форсированного решения. И отложить, убрав из центра китайско-американской повестки, резко снизив тем самым градус напряженности двусторонних отношений. Вернуться к теме, подразумевает Киссинджер, никогда не поздно, дождавшись для этого более благоприятных и менее опасных условий, ныне чреватых новым крупным военным конфликтом.

Предложение вполне разумное. Но способен ли сегодняшний Вашингтон с сорвавшимся «с катушек» бесноватым лидером скорректировать свои амбиции и эмоции, взять себя в руки и прекратить мыслить электоральными категориями приближающегося выборного поражения, выбрав стратегический образ мышления, к которому и призывает Киссинджер? Посмотрим, конечно. Но что-то подсказывает, что как в известной басне Ивана Андреевича Крылова про зеркало и обезьяну, «Мишенькин совет» перестать «считать кумушек» и «обратиться на себя», — скорее всего «пропадет попусту». Так что, надеясь на лучшее, готовимся к худшему.