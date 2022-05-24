Орел, 21 июня, 2017, 13:56 — ИА Регнум. В Орле следственные органы начали проверку ситуации, в которой оказался выпускник детского дома Эдуард Колеснев: мужчина длительное время не может получить жилье, положенное ему по закону как сироте. ОБ этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Сюжет о мытарствах выпускника детского дома, который добивается от орловских чиновников получения жилья, которое ему обязаны предоставить по закону, показал 21 июня телеканал НТВ. 40-летний мужчина, уже сам отец двоих детей, ждет свою квартиру более 20 лет.

Как рассказывается в сюжете, когда Эдуард выпустился из интерната, в 18 лет, в администрации его заверили, что квартира ему не положено. Позже выяснилось: личное дело его в интернате пропало, в итоге ребенок было лишен и пенсии по потери кормильца.

За права бывшего детдомовца вступилась прокуратура: по ее иску суд еще два года назад обязал администрацию Орла обеспечить мужчину квартирой. Но жилье он до сих пор так и не получил.

Сейчас историю проверяют следователи, по результатам проверки обещают принять процессуальное решение. Проверить обещают и исполнение администраций судебных решений по аналогичным делам.

За последние годы прокуроры и следователи неоднократно вставали на защиту детей-сирот, которых чиновники по той или иной причине оставляли фактически на улице. В 2014 году, например, в Колпнянском районе, без жилья остались сразу 12 детей-сирот. В марте этого года в Орловском районе было возбуждено дело о мошенничестве — сотрудница местной администрации, которая занималась оценкой жилья, подыскала ветхую квартиру, признала ее пригодной для проживания. В результате за развалюху, в которой потом должен был поселиться выпускник детдома, районные власти заплатили 1,6 млн рублей. Деньги мошенница и ее сообщники поделили.

Буквально на днях в правительстве региона констатировали: в новостройках приобретение жилья для детей сирот невозможно — по закону метраж не должен превышать 40 кв. м, но вот такие малогабаритные квартиры в области уже не строят. Сложности и с закупкой вторичного жилья: рыночная стоимость существенно превышает расчетную.

Кстати, в прошлом году орловские власти анонсировали строительство жилья эконом-класса в многоквартирных домах малой этажности из быстровозводимых конструкций: как было заявлено, именно так можно решить проблему с очередью. Тогда даже было дано поручение подобрать участки.

Добавим, что по последним данным в регионе в 2016 году в очередь на получение жилья были поставлены 1343 сироты, из них 819 жилье не получили до сих пор. В 2017 году на покупку жилья для сирот выделено 252,1 млн рублей. По расчетам властей, этих денег должно хватить чуть более чем на 220 квартир.