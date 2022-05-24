Сетевое издание «Репортёр» разместило на своем ресурсе ролик японского телеканала ANN с репортажем о проведении 9 мая в День Победы на курильском острове Итуруп военного парада. В ролике отмечается, что во время парада были продемонстрированы такие размещенные на Итурупе российские вооружения, как противокорабельный комплекс «Бастион» и неопознанная система РЭБ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прикрытием

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Отклики японцев на телепередачу отличают ранее не столь откровенная агрессивность, призывы в обстановке, когда Москва отказывается «вернуть» южнокурильские острова через мирный договор, добиваться их силой.

Ниже публикуются образчики таких откликов в редакции «Репортёра».

«Страна-изгой. Я думаю, что у нас нет другого выбора, кроме как полностью истощить их экономику и разрушить ее изнутри. Тогда мы потребуем вернуть кое-что в обмен на помощь в восстановлении», — предложил читатель N. O.

«Господин Путин, сердечная благодарность за развитие территорий, которые придется возвращать. Спасибо!» — иронизирует T. K.

«Думаю, это их последний парад. Когда с Россией будет покончено, г-н Кисида, пожалуйста, объединитесь с другими странами на конференции, чтобы мы могли вернуть себе Северные территории», — воззвал к премьер-министру страны пользователь Spring Warbler Valley.

«Я не думаю, что вина лежит только лишь на российских политиках, если сами россияне продолжают верить этой власти», — отметил, продвигая вопрос о коллективной ответственности, tntv sout.

«Россия не особо-то страшна без ядерного оружия. Оборонный бюджет почти такой же, как у Японии, а ВВП — треть от японского. Просто Япония должна создать своё ядерное оружие», — предложил F. H.

«Если Россия продолжит наращивать там силы, Японии ничего не останется, кроме как усилить своих военных на Хоккайдо. Пусть даже и хотелось бы избежать войны…» — рассудил пользователь kk peace.

«В прежние времена Япония, наверняка, открыла бы второй фронт (наряду с украинским. — А. К.) и вернула бы себе все», — указал amphibious warfare.

Высадка японских солдат на Сахалине

«Интересно, сколько и чего смогут задействовать Силы самообороны на Северных территориях, если потребуется. Странно, что мы продолжаем придерживаться конституции, которую другие страны (конкретно США) навязали нам (честно говоря, в идеальном мире статья девятая была бы неплоха, но по факту…)», — отметил Ms It.

Заметим, что около половины японцев все еще считают себя приверженцами пацифистской послевоенной Конституции Японии и выступают против ее пересмотра в пользу неограниченного наращивания военной мощи страны. Однако правящие круги Страны восходящего солнца под предлогом якобы существования «русской угрозы с севера» через средства массовой информации, ссылаясь на «российскую агрессию на Украине», культивируют в народе чуть ли не «предвоенные настроения», распространяя выдумки о скором нападении на «беззащитную Японию».

О том, что военная роль Японии в решении мировых проблем будет возрастать, свидетельствуют договоренности об этом на прошедших в Токио переговорах президента США Джозефа Байдена с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Поэтому разговоры о «втором фронте» для нашей страны на Дальнем Востоке, пусть для начала в форме «гибридной войны», отнюдь не досужие домыслы, а важное звено мировой военной стратегии США, в которую все больше и глубже вовлекается еще не столь давно «миролюбивая Япония». Кстати, страна, с которой некоторые российские дипломаты еще недавно призывали установить «стратегическое партнерство».