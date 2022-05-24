Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая 23 мая внесла законопроект, дающий право украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или не выполняющих приказ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для ВСУ

Читайте также: Депутат Рады предложила разрешить украинским офицерам убивать дезертиров

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что данный закон, в случае его принятия, может спровоцировать расстрел солдатами офицеров перед сдачей в плен. Были и те, кто отметил, что внесение данного законопроекта в Раду доказывает то, что Киев признает многочисленные случаи сдачи в плен украинских солдат, что замалчивает официальная украинская пропаганда.

«На передовую её!!! И всех, кто подливает масло в огонь! Вперёд, если они этого так хотят. Вот тогда будет мир во всем мире!» — написала Илона К.

«Активы отнимать, жизни лишать. Это ли не фашизм в чистом виде?» — поинтересовалась Ксюха.

«Её и отправить на передовую, пусть своим примером и покажет смелость и патриотизм», — призвала Антонина Л.

sluga-narodu.com Марьяна Безуглая

«Или пушечное мясо, или расстрел своими же — невелик выбор», — добавила Татьяна Б.

«А командовать поставят поляков, у них же особый статус теперь», — не без сарказма прокомментировал новость Esperanza.

«Ждем появления заградотрядов», — отметил Сергей З.

«Украинцы, просыпайтесь! Вас уничтожает ваше же правительство», — написала Lena.

«Да, а депутатам нужно начать убивать несогласных, если есть такие, — прямо в Раде. А чего стесняться? Бандиты рулят», — не без сарказма отреагировала Алла.

«Демократичненько», — пишет Ольга.

«Так офицеры сами разбегаются, кто расстреливать-то будет?» — недоумевает Vasya V.

«Так можно расстрелять любого, сказав, что он не выполнил приказа. Начнётся отстрел своих же», — отметила Patimat K.

«Про заградотряды не забудь, дурочка. И чтобы они состояли исключительно из поляков… Тогда перемога (победа — О. П.) не за горами», — отреагировал Олег.

«Это типа, чтоб компенсацию не выплачивать, будут все дезертирами», — предположил Алексей.

«Ну командирам после этого лучше не поворачиваться спиной к своим бойцам», — добавил Mark S.

«Вот как такой стране ядерное оружие доверить? Им дали автомат, а они — пулевое себе в ногу! Обезьяны», — не выдержал Евгений.

«Они и так убивают и без вашего разрешения. Уже восемь лет», — прокомментировала новость Алла Т.

«Непонятно, как украинцы ещё не снесли эту власть? Куда делась их любовь к майданам?» — недоумевает Kirill P.

«Сформировать из депутатов батальон — и на фронт. Пусть покажут, как надо биться до последнего патрона», — призвал Николай.

«Всех погибших как дезертиров запишут», — выразил предположение Eugen D.

«Только кто их убивать будет, если командиры «выбрасывают» своих вояк и тикают?» — задалась вопросом Татьяна.

U.S. Army Europe Images ВСУ в обороне

«Это с каких пор за «эвакуацию» начали расстреливать?» — с сарказмом поинтересовался Игорь Р., указывая на то, что сдачу в плен боевиков, сидевших в плдвалах «Азовстали», украинская пропаганда назвала «эвакуацией».

«Когда украинский народ прозреет?» — задался вопросом Евгений.

«Интересно, что скажут матери солдат?» — задумался Valdemar Ш.

«А солдатам офицеров за дезертирство убивать тоже разрешили?» — поинтересовался Данилов.

«Не это ли подтверждает массовую сдачу в плен, в которую не верят украинцы?» — поинтересовалась Anna.

«Заградотряды из нациков, поляков — офицерами. Воюй — не хочу. Не хочешь? Тогда расстреляем», — пишет Вера.

«Еще немного, и они сами друг друга перестреляют. С такой властью врагов вообще не надо», — подытожил Denis L.