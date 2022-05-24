Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что власти ДНР готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на «Азовстали» бойцами Вооружённых сил Украины и иностранными наёмниками, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 24 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Правосудие

Council.gov.ru Денис Пушилин

«Казнить, нельзя помиловать. Это фашисты. И никаких обменов!» — указывает Валентина К.

Многие пользователи пришли к выводу, что пойманные неонацисты заслуживают хотя бы того, чтобы над ними провели цивилизованный суд.

«Всё правильно! Трибунал и смертная казнь за гибель мирных жителей Украины и детишек, а также военных армии Российской Федерации», — написал Вячеслав К.

Некоторые комментаторы уверены, что неонацисты из подземелий «Азовстали» заслуживают смертной казни как высшей меры наказания за преступления против человечества.

«Бандиты, да и только. Уголовники, моральные уроды. Их только под яблоней зарыть — хоть что-то полезное будет», — отмечает Егор Е.

«Расстрел — это то, что эти мерзавцы заслужили. Нацисты и маньяки всех мастей. Разве достойны они того, чтобы коротать свою жизнь в тюрьме на наши налоги?» — задаётся вопросом Джайпур Х.

Часть людей желает видеть публичный суд, чтобы весь народ Донбасса, а также население России, могли бы уверены, что справедливость восторжествовала — преступники понесли заслуженное наказание.

«Калына и Волына должны болтаться на верёвке посреди Донецка», — считает Денис Х.

«Следует выбрать сотню особо отмороженных бандерофашистов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и публично казнить их. Остальных бандерофашистов осудить на самый долгий срок. Пленных же солдат, которые не стреляли, отправить на восстановление Донбасса, на каторжные работы», — пишет Любовь Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что российские следователи помогут властям ДНР в организации трибунала, чтобы судить преступников, опираясь на факты и железобетонные доказательства.

«Многие смеялись, когда Следственный комитет Российской Федерации открывал уголовное дело за делом по преступлениям украинских военных. Теперь уже не смешно должно быть тем, в отношении которых все собранные доказательства будут применены в качестве обвинения. Всё по закону будет. Это важно, потому что Россия пришла с миром», — написал Сергей С.

Нашлись и те, кто уверены, что судить неонацистов должны не где-нибудь, а только в Донецке, жители которого многого натерпелись за эти восемь лет бесконечных обстрелов.

Dnr-sckk.ru Дом в Донецке после обстрела

«Там где их поймали, там пусть и отвечают по закону. По законодательству той страны и того народа, над которым они глумились. А Запад пусть трансляцию ведёт и пусть потом кудахтают со своими возмущениями. Они не достойны этого священного дела. Ибо и сами преступники», — указывает Валера Ш.

«Если в международный трибунал войдёт Европа — «азовцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выйдут из тюрьмы с крестами за «героизм». Нельзя в этот суд пускать никого. Там должны быть российские юристы и народ Донбасса», — пишет Людмила А.

Напомним, 23 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что власти ДНР готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на «Азовстали» бойцами Вооружённых сил Украины и иностранными наёмниками.