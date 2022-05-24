В конце апреля (26.04.2022) телеканал «Звезда» рассказал про немецкую журналистку Алину Липп, которая сейчас подвергается преследованиям у себя на родине за свою работу.

«Журналист» картина Чернова Владимира (бумага, гуашь) 1985 г.

Канал «Немка в России.» Алина Липп. Цитата из видео: Кто Алина Липп? О жизни немецкой журналистки в Донбассе и актуальной ситуации в Германии.

В эфире не было информации о том, журналисткой какого издания она является. Какое из немецких СМИ оплачивает ее работу — ведь ее материалы не могут быть опубликованы в мейнстримовых СМИ Германии, подчиненных нынешней европейской повестке.

Как оказалось, Алина — блогер, и ее жизнь и работа финансируются из донатов подписчиков ее канала.

Роман Зыков, координатор по защите исторического наследия, сказал в программе: «Через какое-то время она будет героем». Это, конечно, обнадёживает! А что сейчас? Когда вся материальная составляющая жизни зависит от активности подписчиков, а возвращение домой становится небезопасным. Как Россия может полноценно помочь журналистке, которая встала на передовую информационной войны на российской стороне?

Я знаю похожую историю человека, который, как и Алина Липп, встал на сторону правды. Это датский независимый журналист Еспер Ларсен. Он проводил свои собственные журналистские расследования, исследовал методы работы западных СМИ, вскрывал их манипуляции и фейки. Он ездил в Крым и Донбасс за свои деньги — для того, чтобы самому убедиться в том, что люди, живущие там, действительно добровольно приняли решение отделиться от Украины, что любой встреченный на улице прохожий подтвердит свои пророссийские взгляды.

Канал «Новороссия ТВ.» Еспер Ларсен. Цитата из видео: Путь правды. Еспер Ларсен.

И да — Еспер таки потерял свою квартиру! Источником его доходов была работа фрилансером. Имея только 24 часа в сутки, было достаточно сложно вести и полномасштабные расследования, которые использовались политически, но никем не оплачивались, параллельно зарабатывая на жизнь работой программиста.

Еспер расследовал деятельность созданной и финансируемой ЕС организации EastStratCom. Эта структура сотрудничает с СБУ и занималась в числе прочих выявлением европейских журналистов и общественных деятелей, несогласных с официальной повесткой. Эта та организация и те же люди, которые занимались и занимаются внедрением фейков, лжи и манипуляций в российские либеральные СМИ и в сознание как западного, так и российского обывателя.

Еспер изучал методы работы антироссийских пропагандистов и документировал их манипуляции.

Результатами его расследований пользовалось даже наше РТ, при этом совершенно не интересуясь человеком, который эти расследования проводил. Какое «спасибо» он получил за всё это со стороны России?

Сказать, что в российском посольстве в Дании про него и его деятельность ничего не знали — значит соврать. Представитель посольства присутствовал на заседании парламентской группы, созванном на основании тех вопросов, которые поднимало проведённое им расследование.

Естественно, все, кто только хотел, обвиняли Еспера Ларсена в том, что его деятельность финансируется Россией, тогда как никакой реальной поддержки со стороны России он никогда не получал и не получает!

Еспер продолжает активно поддерживать российскую политику в датских альтернативных СМИ — он говорит везде, где его хотят услышать!

Могут служащие посольства приложить минимум усилий для поддержки его деятельности? Например, связаться с одним из многих существующих в Российской Федерации фондов, занимающихся «креативной», «народной» или какой-то ещё дипломатией или культурными связями, и написать рекомендацию для выделения грантов?

Таких организаций, пользующихся государственной поддержкой, много. Почему ни рубля этой государственной поддержки не дошло до реального адресата? Почему ни отделения Россотрудничества, ни посольства — а это касается не только Дании — не помогают, а чаще мешают распределять выделяемые государством деньги туда, где они будут приносить максимум пользы в деле продвижения российской политической повестки? Почему никто из государственных служащих, получающих свою зарплату за то, что они представляют и защищают интересы Российского Государства, не связался с редакцией РТ, например, порекомендовав им расследования Еспера как тему? Я не верю, что у посольства нет такой возможности.

Почему НИКТО из россиян не сделал для Еспера то, в чём его всё равно обвиняли, — не помог материально? Не за просто так, а за реальные часы проведённых исследований! Почему никто не озаботился тем, чтобы дать ему шанс — для расширения своей деятельности, для проведения расследований, для донесения правдивой информации до обывателей западных стран. Для всего того, чем он продолжает активно заниматься, несмотря на все трудности с этим связанные.