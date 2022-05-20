Президент США Джо Байден посоветовал всем американцам начать беспокоиться о новой вспышке обезьяньей оспы, которая, по его словам, озадачила медиков по всему миру.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

«Все должны быть обеспокоены этим», — заявил Байден 22 мая, общаясь с группой репортеров перед тем, как сесть в самолет Air Force One и отправиться в Японию.

Комментарии президента прозвучали на фоне случаев заражения обезьяньей оспой в Африке, Европе и США.

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В мире насчитывается по меньшей мере 80 подтвержденных случаев заражения вирусом и еще 50 предполагаемых. При этом в США известно лишь о паре случаев — одном в Массачусетсе и втором в Нью-Йорке.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News. При этом многие начали с иронией повторять предостережения демократов, которые во время пандемии коронавируса призывали как можно больше изолироваться и носить маски как на природе, так и в помещениях.

«О боже! У нас такой опасный вирус, а международные самолеты продолжают прибывать. Вот и еще одна пандемия, которую можно предотвратить прямо сейчас, если остановить все международные авиаперевозки и поместить на карантин всех», — пишет turbo95.

«Не волнуйтесь! Большая фарма изготовит вакцину, чтобы вколоть вам что-то (не саму вакцину), что абсолютно «безопасно и эффективно», но не окажет заметного влияния на передачу или заражение вирусом», — предсказывает jk113.

«Вакцина была доступна для этого в течение многих лет, а также лечение. Обратите внимание, как «новости» уже нагнетают страх и говорят, что хотя лечение доступно, оно не всегда доступно в больших количествах! Звучит знакомо???» — спрашивает Jos1:9.

«И вот оно. Демократы блокируют экономику и требуют голосовать только по почте. Это единственный способ для них сохранить власть после промежуточных сроков», — уверен healthysk3ptic.

«Похоже, что демократы предпочтут посадить всех на карантин, чем решить проблемы, которые они создают. Инфляция, дефицит детского питания, высокие цены на бензин. Может быть, демократы думают, что если мы наденем маску, то сможем победить инфляцию!!!» — восклицает almaguers.

«Можем ли мы разработать еще одну вакцину. Фармацевтические компании испытывают трудности и нуждаются в дополнительных деньгах на бензин и другие инфляционные расходы», — иронизирует texasnotdemo.

«Вирус не имеет тенденции легко распространяться между людьми и требует тесного контакта с инфицированным человеком. Считается, что передача вируса от человека к человеку происходит в основном через дыхание, которое не может преодолеть расстояние более нескольких футов. Поэтому для этого обычно необходим длительный контакт лицом к лицу», — объясняет faitaccompli42.

«Байден говорит, что все должны быть обеспокоены. Единственное, что меня беспокоит, это то, что Байдену еще не объявили импичмент. Все, что он скажет о здоровье населения, я проигнорирую. После его неудачного выступления с ковидом у меня к этой администрации нет никакого доверия», — пишет america-1st-always.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Байден снова хочет нагнать панику», — подчеркивает commonsense2988.

«Просматривая комментарии, кажется, что большинство подозревает/предсказывает будущую пандемию и ее влияние на наши выборы. Возможно, причиной этих подозрений/предсказаний является то, что произошло на выборах 2020 года. Бюллетени по почте, неконтролируемые урны, сборщики бюллетеней, собирающие непроверенные бюллетени и т.д. Мне тоже кажется, что это повторится», — комментирует karek.

«Они знают, что на следующих выборах им конец. Они пытаются еще больше разрушить систему, чтобы иметь возможность манипулировать голосованием в синих штатах, где они потеряли бы места. Теперь, по крайней мере, они могут противостоять республиканскому супербольшинству и создать впечатление, что часть основного электората все еще согласна с ними. Вопрос только в том, как долго американский народ будет это терпеть», — размышляет Indpndnt1776.

«Этот вирус не нов и имеет множество проверенных методов лечения. Не нагнетайте. Байдену здесь не над чем работать, разве что, возможно, попытаться найти способ использовать это в своих интересах. Ничто из того, что делали бюрократы во время коронавируса, не работало ни на кого, кроме них», — указывает libertybud43.

Напомним, что 19 мая стало известно о первом случае заражения обезьяньей оспой в США в 2022 году. Пациентом стал мужчина из штата Массачусетс, недавно вернувшийся из Канады.