Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня «на случай вторжения», чтобы «его статус-кво не был изменён в одностороннем порядке», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 23 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Странно. А за украинцев Байден сражаться не стал», — подметил Николай П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Многие пользователи пришли к выводу, что Соединённые Штаты Америки ведут неприличную двойную политику, признавая право на самоопределение одних государств и отказывая в этом другим.

«Не пойму тут логики вообще: ЛДНР не имеет права на суверенитет, но Тайвань, который вообще-то всегда был китайским, должен быть самостоятельным государством. Две идентичные ситуации, в которых США ведёт себя совершенно противоположным образом», — заметила Гульнара А.

Некоторые комментаторы отмечают, что состязаться силой с Китаем Америке будет сложно, по крайней мере в количественном соотношении.

«В Китае 200 миллионов могут единомоментно под ружье встать. Куда старик Бидон лезет? Это не его дело, а вопрос Китая и Тайваня, старые тёрки», — пишет Борис А.

«Интересно, Китай сразу отправит ракеты в США или подождёт, когда Бидон высадит американский десант на Тайване? Или всё-таки Америка предпримет украинский опыт войны чужими руками до последнего, в этом уже случае, тайваньца?» — задаётся вопросом Ирина О.

Часть людей полагает, что американское общество не готово умереть ради призрачной надежды на независимость острова, расположенного на другой от них стороне земного шара.

«Шикарно! Как вам, американцы? Хотите сгореть в радиоактивном пепле, потому что ваш президент решил помешать Китаю восстановить контроль над принадлежащим КНР островом? Нравится ли вам такая перспектива?» — интересуется Марк У.

Ряд пользователей указывает на то, что такими намерениями Байден выкладывает Америке дорогу к полному и безвозвратному геополитическому поражению.

«Бидон, видимо, решил по полной ушатать Америку. Всё правильно делает, нам это выгодно», — считает Мыкола П.

«Что вы на него ругаетесь? Правильным курсом идёт товарищ. Больше бреда в американской политике, и скоро Китай до белого каления доведёт Вашингтон. Если Пекин ещё и долги попросит Америку вернуть, то всё — пиши пропало», — указывает Сергей Ш.

Нашлись и те, кто напомнили, что Соединённые Штаты уже доказали, что неспособны доводить дело до конца, поэтому Тайваню не стоит надеяться на помощь своего североамериканского «друга».

«Военное участие США возможно только против таких стран, как Афганистан и Сирия, но в случае с Китаем их участие будет заключаться только в координации и поставках вооружений, не более», — уверен Александр С.

«Так эти дебилы из империи лжи Запада уже успели Афганистан промотать! По сути, Украину уже потеряли, а с Тайванем это, вероятно, агония мирового поражения», — считает Степан С.

Напомним, 23 мая президент США Джозеф Байден заявил на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио о том, что Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня «на случай вторжения», чтобы «его статус-кво не был изменён в одностороннем порядке».