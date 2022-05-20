Президент США Джо Байден решил не тратить время на продвижение очередного законопроекта о выделении на вооружение Украины $40 млрд и подписал бумаги в выходные, 21 мая, будучи в Южной Корее.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Белый дом подтвердил для Fox News, что законопроект пролетел в портфеле члена администрации Байдена расстояние между США и Южной Кореей и был доставлен президенту 20 мая в Сеул, где проходило его азиатское турне.

Ранее, несмотря на оппозицию со стороны некоторых членов Республиканской партии, законопроект прошел Сенат, набрав 86 голосов против 11.

Отметим, что оппозицию возглавил сенатор-республиканец Рэнд Пол, потребовавший назначить генерального инспектора для надзора за тем, куда и как именно расходуются столь громадные деньги. Общая сумма выделенных Штатами Украине денег за время военной операции России теперь составит почти $54 млрд.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Сначала позаботьтесь об Америке. У нас самих куча проблем. Бездомность, голод, насилие, недостаточное количество приютов, отсутствие профессиональной подготовки и т.д. Вы даже не можете пить воду во Флинте, штат Мичиган. Я могу продолжать бесконечно. Откуда у нас вдруг появилось 40 миллиардов долларов. Возьмите эти 40 миллиардов и отдайте их налогоплательщикам. Это отличный способ стимулировать нашу экономику», — указывает buggerboo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вклад

«Мы просто напечатали их, чтобы раздать, а затем Байден захочет повысить наши налоги, чтобы вернуть деньги, которые он печатает и просто раздает другим. На самом деле в казначействе не было 40 миллионов долларов», — отвечает planohusker.

«10% пойдет на Украину. Остальные 90% будут перераспределены между политиками. И инфляция получит большой толчок», — продолжил letstrythisagain.

«Есть несколько вопросов… Законопроект полетел? Во сколько нам это обошлось? Это было необходимо? 40 миллиардов на что? Другие страны тоже платят, или мы несем все расходы? Судя по действиям администрации Байдена на сегодняшний день, у меня мало уверенности в том, что они делают правильные вещи», — негодует future_inactive_acct.

«Они даже не одобрили 9 миллиардов на строительство пограничной стены на собственной границе… Американские налогоплательщики дали Украине сумму, эквивалентную всему годовому военному бюджету Российской Федерации. Никто не видит, что это может выйти из-под контроля?» — задает риторический вопрос KnightsTemplar.

«Администрация Байдена придерживается мантры — «Америка последняя», — отмечает aspenrt.

«Решение «посадить на самолет» документ для перелета из США в Южную Корею на подпись подводит итог принятию всех решений администрацией Байдена», — осуждает bms711.

«Видимо, для окружающей среды лучше летать на самолете, а не использовать цифровую подпись, как это делают банки по всему миру», — комментирует libsplatter.

«Неужели никто в Вашингтоне не слышал об электронной подписи?????? Ипотеки, кредиты, сделки, контракты заключаются таким образом уже много лет! Не нужен самолет!» — восклицает alextn3316.

«Эти деньги исчезнут так же, как и помощь штатам. Скоро мы все будем платить большие налоги, чем весь остальной цивилизованный мир, и это только начало», — беспокоится ouinkouink.

«Нас уже облагают налогом с учетом инфляции. Это задумка демократов — получить с нас больше денег, не называя это налогом, а скидывая все на инфляцию. Они специально хотели, чтобы акции росли и росли, а потом упали, чтобы люди продавали свои акции и теперь платили налог на прирост капитала. Мы платим больше за дома, еду, одежду и автомобили. Это еще одна форма налога — инфляция», — объясняет prom582.

«40 миллиардов долларов! Эта сумма денег (НАШИХ денег, а не денег Джо Байдена), несомненно, помогла бы американцам, которые испытывают трудности, не поддающиеся воображению, в результате разрушительной инфляции, непосредственно вызванной Байденом. Боже правый!» — восклицает irons66.