Мэр западноукраинского города Львова Андрей Садовой заявил, что русофобия на Украине «все еще недостаточная». Так глава Львова отреагировал на ситуацию с жалобами в его адрес в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за оскорбление русских.

Ян Матейко. Станчик. 1862 (фрагмент)

«Мы знаем, что вещи надо называть своими именами. И что наша русофобия все еще недостаточна», — отметил он в своем Telegram-канале.

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Заявление Садового обсудили в мессенджере Telegram.

«Золото, а не человек! С таким мы точно на полпути дело не бросим!» — с сарказмом отреагировал Z Vладимир Г.

Официальное интернет-представительство президента Украины Андрей Садовой

«Чтобы стать окончательными русофобами, нужно стать поляками. Благо они скоро ими станут», — отметила Александра.

«Они же в курсе, что «фобия» — это страх, а не ненависть?» — поинтересовалась Inessa P.

«Ваша русофобия достаточна, чтобы такой страны, как Украина, после СВО не существовало», — отреагировала Мила.

«Скоро в стойло его поляки поставят…» — добавил Иван Васильевич.

«Недостаток у мэра Львова не русофобии, а мозгов, чтобы осознать незатейливую мысль о том, что от ненависти к русским и России незалежная лучше жить не станет — как раз наоборот!» — пишет «Алиса в Зазеркалье».

«Из-за этой русофобии Украины уже нет. Куда дальше? Я уверен, что только те, кто на передовой, уже думает по-другому. Это будут говорить дебилы, которые свалили в Европу или отсиживаются в Киеве и в Закарпатье» — написал D. K.

«Интересно, за что они нас ненавидят? Ведь выходили они из Союза с Крымом, с русскими городами в составе, экономика была третья в Европе», — задумалась Галина К.

«Уже достаточна, чтоб поставить под вопрос само существование Украины. Галичанские реваншисты доигрались, что сами и убили свою страну. Распространили на всю страну свою идеологию. Бандера — их батько (отец — М. Р.), теперь приходится чистить эту территорию от бандерлогов», — добавил Ruslan S.

«Западенцы (жители Западной Украины — М. Р.) понятно, — всегда были польскими холопами. Со вспыхивающей иногда рабской ненавистью к своим физическим и ментальных хозяевам. Но чтобы русские, которые отказались быть русскими и готовы стать прислугой польских интересов за объедки с европейского стола, так унизительно опустились — это национальный позор», — комментирует Кирилл.

«Фобия [в переводе] с латыни — страх. Так пусть боятся дальше…» — отреагировал Alexandr S.

«Они ненавидят восточных украинцев (своих же граждан), чему можно удивляться по отношению к русским?!» — задалась вопросом Екатерина М.

«Доиграется с русским медведем», — пишет Irina S.

«Недолго быть мэром осталось. Скоро у панов сапоги чистить будет. Имя носит русское. А сам, поганец, забыл о своих славянских корнях…» — отметила Екатерина М.

«Скоро придут паны во Львов. Поедете все на клубнику», — с сарказмом подытожил Yakiv.