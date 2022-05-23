Заявление депутата Верховной рады Ярослава Железняка о том, что украинские власти одобрили выход Украины из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 23 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

«Это официальное признание, что политическое руководство на Украине захватили нацисты», — считает Volken B.

Многие пользователи пришли к выводу, что ни у кого больше не может быть сомнений в том, что киевский режим, захвативший власть на Украине, является сугубо нацистским.

«Бандеровская нацистская страна. Они и в ООН на пару с американцами блокируют принятие закона против героизации нацизма. то есть они против того, чтобы им запрещали героизировать нацистов! То есть они хотят их героизировать!» — указывает Николай Ф

Некоторые комментаторы отмечают, что у неонацистов среди героев могут быть только нацисты.

«Так неонацисты уже давным-давно находятся во власти Украины. Кого они теперь почитают — были врагами украинского народа, кто уничтожал украинцев и другие народы», — написал Максим Т.

Часть людей считает, что своим отказом чтить память о героях Великой Отечественной войны киевские власти решили полностью отказаться от своей истории.

«Ну, то есть, иными словами, осквернить решили память своих же предков? Не зря говорят, что страна, не помнящая своего прошлого, не имеет будущего», — подметил Денис П.

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«Они давно уже предали и продали память и своих дедов», — написала Татьяна К.

«Зеленский, очевидно, должен теперь первым пойти на кладбище и памятники своим родственников, боровшихся с нацистами в Великую Отечественную войну, кувалдой рушить», — считает Григорий К.

Ряд пользователей указывает на то, что раз Украина отказывается от своей истории, значит, она отказывает и от своей государственности. Именно эту государственность пытаются сохранить Вооружённые силы России.

«Пустое сотрясание воздуха. Один фиг эти их установки совсем недолго будут действовать. Их отменит Россия и новые нормальные человеческие ценности привьёт», — указывает Евгений К.

«Да пожалуйста! Всё делают для того, чтобы даже клочка украинской земли не осталось без освобождения армией Российской Федерации», — пишет Jose M.

«В этом нет никакого смысла. Украина как страна скоро будет стёрта с геополитической карты, как дурное воспоминание», — предрекает Гузель Ф.

Нашлись и те, кто уверены, что вскоре после успешного завершения специальной военной операции России на Украине все эти соглашения вновь начнут действовать на украинской земле, но уже под чутким руководством Российской Федерации, которая чтит память о героях, проливших кровь в борьбе против фашизма.

«Украины как государства скоро не будет вовсе, поэтому нет ничего страшного, что она отовсюду выходит», — поделилась своим мнением Марина Т.

«Это киевский режим таким образом агонизирует. Вскоре, когда он рухнет, с ним сдохнут и все его гнилые нацистские «ценности», — уверен Денис Д.

Напомним, 22 мая депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал в своём Telegram-канале о том, что украинские власти одобрили выход Украины из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.