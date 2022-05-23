Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. По информации управления по связям администрации президента Турции, оба лидера обсудили двусторонние связи и заявку Стокгольма на вступление в НАТО. Состоялся также телефонный разговор Эрдогана с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Анкара сообщает и о консультациях с Хельсинки по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Если вывести за скобки общие рассуждения типа поддержки политики «открытых дверей» НАТО или вопросы о снятии санкций с Турции, введенных ее союзниками по альянсу из-за событий в Сирии, и закупки Анкарой российских С-400, то в «сухом остатке» остается курдский вопрос. Эрдоган по-прежнему считает, что Финляндия и Швеция должны отказаться от связей с «террористическими организациями», в частности Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Анкара считает таковой. И главный смысл интриги уже не в том, поддержит ли Турция вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а в выявлении причин, побудивших Эрдогана вновь актуализировать курдскую проблему и попытаться ее по-своему решить. Как говорит бывший представитель Турции в альянсе отставной генерал Наим Бабюроглу, «стратегическая карта, оказавшаяся сегодня в руках Анкары, выпадает раз в 30-40 лет, и использовать ее необходимо для того, чтобы вынудить все страны НАТО, а не только Швецию и Финляндию, признать в качестве террористической организации запрещенную в Турции РПК». По его словам, «первыми это должны сделать США». В чем же дело?

Kurdishstruggle Бойцы Рабочей партии Курдистана

17 апреля Турция начала четвертую военную операцию «Коготь-Замок» (тур. Pençe- Kilit Operasyonu) на севере Ирака (в Иракском Курдистане). Казалось, что речь идет об обычных трансграничных действиях против РПК, и все шло как обычно. Но подготовка этой операции сопровождалась закрытыми переговорами Анкары с Эрбилем в обход Багдада. Более того, к этим событиям был подключен и Лондон. После чего бывший депутат британского парламента и секретарь всепартийной парламентской группы по Курдистану Гэри Кент заявил, что «Иракский Курдистан является важным союзником Лондона» и «возник повод для появления Курдистана на карте мира». По его словам, дело теперь за тем, «чтобы курды заручились поддержкой своих друзей и союзников, особенно Великобритании, чтобы увеличить свой потенциал и стать очень хорошим и необходимым союзником Запада». Если оценивать ситуацию в таком контексте, то действия Турции выглядят интригующе. Затем появились сообщения о том, что и курды в Сирии якобы готовятся заявить о своей государственности. В этой связи глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, приводя в пример фактическую фрагментацию Украины, заявил, что «Анкара не будет сидеть сложа руки, ждать, когда такие события затронут и ее».

Таким образом, ликвидация РПК в Иракском Курдистане стала приобретать новые важные смыслы, а американское издание The National Interest начало прогнозировать на Ближнем Востоке «новые геополитические потрясения». Ранее, как известно, Турция осуществила интервенцию и создала на севере Сирии так называемый пояс безопасности, пресекла возможность соединения трех курдских кантонов — Джазира, Кобани и Африна — и перекрыла им выход к Средиземному морю. Тем не менее «курдская проблема» продолжает нависать над Турцией как дамоклов меч — на севере Ирака и на севере Сирии уже давно слышится эхо новой прокси-войны, которую может поддержать Запад, чтобы разрушить геополитические амбиции Эрдогана и затянуть очередной тугой региональный узел. США не делают секрета из того, что курды — их главные региональные союзники. Но курдскую карту разыгрывают только американцы. Хотя одно время Иран проявлял повышенную заинтересованность в объединении курдских кантонов в качестве противовеса протурецким боевикам, а в перспективе хотел создать транспортно-логистический коридор от Кандиля в Ираке через КПП «Фейш-Хабур» и Синджар до северной Латакии на Средиземном море. Появление настоящей «курдской оси» стало бы ответом на усиление позиции Турции, Катара и Соединенных Штатов.

(сс) Kurdishstruggle Курды

Возможно, что некие переговоры на эту тему возобновились, и это вынудило Эрдогана играть по- крупному на уровне НАТО и инициировать жаркие дебаты по этой проблеме на Ближнем Востоке и в Европе. Но далеко не факт, что ему удастся переиграть своих западных партнеров. Напомним, что в период с 2013 по 2015 год турецкое правительство и РПК поддерживали какое-никакое перемирие. В рамках мирного процесса представители правительства и разведки встречались с Оджаланом на острове Имрали, а законодатели от курдской партии выступали в качестве посредников. Шли разговоры даже о возможной федерализации Турции. Однако этот мирный процесс по разным причинам развалился, а конфликт возобновился. Сейчас фактическая автономная администрация Северной и Восточной Сирии (ААСВС) характеризует отказ Турции открыть путь в НАТО для Финляндии и Швеции как попытку «поставить под свой контроль альянс и создать негативный настрой против курдских группировок в регионе». Его также обвиняют в поддержке таких группировок на Ближнем Востоке, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эрдогану, по сути, объявлена новая война.