Жители Южной Кореи обсудили высылку двух агентов секретной службы США после нападения на гражданина Южной Кореи.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Согласно южнокорейским и американским СМИ, два агента секретной службы, прибывшие в Южную Корею для сопровождения президента Джо Байдена, были отправлены обратно на родину после нападения в состоянии алкогольного опьянения на южнокорейца.

Сообщается, что один из высланных был спецагентом, а другой — телохранителем. Они были вооружены и имели при себе значки SS.

По данным The Washington Post, инцидент произошел ранним утром 19 мая, накануне прибытия Джо Байдена в Сеул, возле отеля Grand Hyatt, где должен остановиться глава Белого дома.

Один из американских агентов вернулся в номер, а другой устроил драку с таксистом и двумя гражданами Южной Кореи, пытавшимися сесть в такси.

Питер Брейгель. Нападение разбойников (фрагмент)

Сообщается, что ни одному из представителей США не было предъявлено никаких обвинений, а после проведения полицейского расследования было принято решение об отправке их на родину.

По данным CBS, американцы сели на самолет 20 мая около 16:00 по местному времени, за полтора часа до прибытия Байдена.

Напомним, президент США с 20 по 24 мая посещает Южную Корею и Японию.

«Находясь в Южной Корее, все должны следовать местным законам», — отмечает jdm4***.

«Хоть я и не видел всё собственными глазами, требую, чтобы пострадавшим выплатили компенсацию», — требует lore***.

«Хотите сказать, что за нападение на местного жителя этого иностранца просто депортировали без какого-либо наказания?» — вопрошает whma***.

«Их следует наказать в соответствии с корейским законодательством! Грустно, что страна не может защитить свой народ», — сетует yhb0***.

«Администрация Юна, что вы там творите?» — интересуется ocs6***.

«Далеко ходить не надо, вспомните недавнюю ситуацию с супругой посла Бельгии», — предлагает love***.

«Необходимо срочно поймать этих телохранителей Байдена!» — требует naic***.

«У телохранителей президента США есть ум в голове?» — вопрошает mins***.

«Вы всё ещё считаете США своим союзником?» — интересуется sinc***.

«А кто возместит ущерб?» — недоумевает enfo***.

«Юн, когда ты стал президентом, граждане твоей страны подверглись нападению со стороны американцев в своей же стране, а ты после этого отмалчиваешься?» — спрашивает mini***.

«Потому что это США! С людьми из других стран давно бы уже обошлись как с собаками», — предполагает topc***.

«Вот поэтому я и ненавижу Америку», — пишет yang***.

«Это несправедливо…» — отмечает topc***.