Визит президента США Джозефа Байдена в Японию не принес сенсаций. Главную цель его переговоров с японским коллегой Фумио Кисидой не трудно было предсказать. Она состояла в еще более тесном привязывании Страны восходящего солнца к американской стратегии военного противостояния США с Китаем и Россией. Для достижения этой цели нет никаких преград, ибо кабинет Кисиды в еще большей степени, чем предыдущие, настроен антироссийски и антикитайски.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Байден одобрил курс кабинета Кисиды на наращивание военной мощи Японии, одним из показателей которого является намерение японского правительства увеличить вдвое расходы на запрещенные Конституцией страны вооруженные силы, доведя их до уровня 2% ВВП, как в странах НАТО. Весьма характерно, что свою речь при встрече с японским премьером Байден начал именно с подтверждения обещания «защищать Японию» и заявления о распространении двустороннего военного союза на весь мир.

«Мне приятно быть здесь с вами, чтобы продолжить наши обсуждения того, как Япония и США могут использовать наш союз в качестве позитивной силы не только в регионе, но и в мире. Союз США и Японии уже давно является краеугольным камнем мира и процветания в регионах Индийского и Тихого океанов. И США по-прежнему в полной мере привержены защите Японии, мы вместе справимся с вызовами сегодня и в будущем», — заверил американский лидер.

От кого обещает Байден защищать Японию, сказано не было, хотя понятно, что речь идет о совместной борьбе с Россией и Китаем, доктринально объявленными США, а значит, и их союзником Японией, врагами.

Байден официально запустил в Токио «рамочную» экономическую концепцию», главными целями которой является дальнейшее проникновение и доминирование в торгово-экономических отношениях в Азиатско-Тихоокеанском, или, как теперь его именуют американские геополитики, Индо-Тихоокеанском регионе.

«Сегодня мы запустим (многостороннюю) рамочную договоренность по экономическому и торговому взаимодействию и сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе, целью которой является расширение нашего сотрудничества с другими странами региона и обеспечение конкретных выгод жителям регионов Индийского и Тихого океанов», — пафосно провозгласил американский президент.

Цитата из видео «Biden, Kishida hold joint press conference US reiterates commitment to Japan's defence QUAD Summit» Джозеф Байден и Фумио Кисида

Прикрытая красивыми словами о «взаимодействии и сотрудничестве» концепция в действительности направлена на сдерживание и по возможности ослабление торгово-экономической роли в регионе Китайской Народной Республики. Токио, «взяв под козырек», с этой «концепцией» согласился еще до визита Байдена.

Президент особо благодарил Кисиду за «поддержку Украины» и, видимо, активное участие в его политике «адских санкций» в отношении России, призванных привести экономику нашей страны в состояние «разорванной в клочья». При этом, конечно, речь не шла о том, что «санкции» не только ущемляют интересы России, но бумерангом ударяют и по японской экономике.

В знак благодарности за верноподданничество японских властей президент сделал ни к чему конкретному не обязывающее обещание Кисиде поддержать многолетние амбициозные заявки Японии занять место постоянного члена в Совете Безопасности ООН. Вот только не ясно, о какой ООН два союзника ведут речь. Если о существующей, то не только в Совете Безопасности, но и в самой ООН найдется немало государств, которые помнят зверства развязавшей вместе с союзной нацистской Германией Вторую мировую войну милитаристскую Японию и едва ли согласятся предоставить Токио столь высокий статус. Или речь идет о реформированной согласно предложению Кисиды ООН, которая создаст Совет Безопасности без России и Китая? Напомним, что 13 марта японский премьер в ходе выступления на съезде правящей Либерально-демократической партии выступил за «проведение реформы Совета Безопасности ООН в связи с сегодняшней ситуацией вокруг Украины».​​ Может быть, Кисида с Байденом замыслили создать свою «карманную» ООН, исключив из нее не приглашенных на провокационно затеянный Вашингтоном в декабре прошлого года «Саммит за демократию»? Тогда, конечно, Япония войдет в руководство такого междусобойчика.

Не обошлось на японо-американском саммите и без скандала. Байден с присущей ему бесцеремонностью янки счел возможным из Токио угрожать Китайской Народной Республике. Американский президент заявил о позиции США в вопросе защиты Тайваня при вторжении со стороны Китая. В случае военного вторжения со стороны Китая, США помогут Тайбэю защитить территорию Тайваня и не допустят изменения статус-кво в одностороннем порядке. Об этом заявил американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио, сообщило ТАСС.

«Тайваньский вопрос» затронул и Кисида. На той же пресс-конференции он заявил о готовности увеличить обороноспособность Японии «в контексте ситуации вокруг Тайваня». Он отметил, что планы по увеличению оборонной мощи страны были поддержаны американскими союзниками Токио, о дальнейших подробностях станет известно позднее.

Navy.mil ВМС США и Японии

Пекин реагировал мгновенно. Власти США должны соблюдать принцип одного Китая и быть осторожными в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — заявил дипломат.

Вэньбинь призвал Вашингтон перестать недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности страны.

И еще один деликатный для американской дипломатии вопрос. Байдену ничего не оставалось сделать, как согласиться, когда Кисида сообщил, что хочет предложить провести очередное заседание «Большой семерки» в его родном городе — Хиросиме. При этом неизбежной станет проблема посещения президентом США Парка мира и музея жертв американской варварской атомной бомбардировки этого многострадального японского города. При этом японцы будут ждать официального извинения за учиненное президентом Гарри Трумэном и американской военщиной испепеление десятков тысяч невинных жителей этого города — женщин, детей и стариков. Как известно, впервые посетивший в качестве президента США Хиросиму Барак Обама так и не принес японцам и всему миру извинений и покаяния за хладнокровный геноцид японцев…