Правительство США принимает меры для укрепления своего военного присутствия на территории Сирии. Несмотря на то, что правительство страны смогло вернуть под свой контроль ряд территорий страны, некоторые районы всё ещё находятся под иностранной оккупаций. В частности, северные провинции страны находятся под контролем боевиков, поддерживаемых турецкой армией, а восток страны находится под американской оккупацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США в Сирии

Формально США вступили в сирийский конфликт для борьбы с террористами ИГ (деятельность организации запрещена на территории РФ) и оказания помощи силам местного курдского ополчения. В действительности, борьба с терроризмом была использована Вашингтоном как предлог для фактической оккупации территорий сирийских провинций Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор на востоке страны.

На оккупированных территориях было создано марионеточное правительство так называемых «Сирийских демократических сил» и парамилитарные формирования «Касд», сформированные на базе курдского ополчения. Американцы покупают лояльность местных племенных элит, продавая незаконно добываемую на оккупированных районах нефть.

Курдские Отряды народной самообороны (YPG). Сирия

Единственной проблемой, которая потенциально угрожает американской оккупации, является крайне низкая заселённость оккупированных районов. Недостаток рекрутов привёл к тому, что проамериканское ополчение «Касд» вынуждено прибегать к насильной мобилизации беженцев и даже несовершеннолетних детей обоих полов.

Однако в Белом Доме, похоже, нашли решение этой проблемы. В среду 11 мая исполняющая обязанности помощника госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Госдеп снимет наложенные на Сирию санкции с территорий, которые были оккупированы американской армией. По словам Нуланд, компании, желающие инвестировать в экономическое развитие региона, получат специальную лицензию, которая освобождает их от выполнения санкций.

Данное решение направлено на то, чтобы переманить на оккупированные США территории население и бизнес из районов, которые находятся под контролем правительства Башара Асада.

Напомним, что с 2012 года Белый Дом ввёл десятки санкций против практически всех секторов сирийской экономики. В страну запрещены поставки практически любой иностранной продукции, включая лекарства и медицинскую технику. Экономика страны переживает жесточайший кризис, а иностранные инвесторы, опасаясь санкций, не спешат вкладываться в местные предприятия.

Bernard Gagnon Дамаск. Сирия

Таким образом, решение о частичном снятии санкций для восточной Сирии де-факто создаёт ситуацию, при которой граждан страны вынуждают переносить бизнес и выводить средства из и без того обескровленной страны. С другой стороны, США фактически устраивают распродажу активов, принадлежащих Сирии, не имея на то никакого права. А охраной этих активов должны будут заниматься отряды «Касд», которые смогут восполнить нехватку людей за счёт мигрантов из западной Сирии, которые потянутся в свободные от санкций районы.

Комментируя решение Белого Дома, министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад назвал их «оккупацией». Однако в Дамаске уверены, что в обозримой перспективе США оставят восточную Сирию точно также, как ранее оставили Ирак и Афганистан. Тем более что на оккупированных США территориях набирает силу антиамериканское вооружённое движение, которое ставит целью, в том числе уничтожение американских предприятий на сирийской земле. А готовы ли Штаты к партизанской войне а-ля Афганистан или Ирак? Вопрос риторический.