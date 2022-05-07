Первая за почти десятилетие победа австралийских лейбористов на всеобщих выборах вписывается в тенденцию последних лет: правые политики уступают место левым, пишет 23 мая британский журнал New Statesman. Социал-демократы находятся у власти в Германии, Испании, Португалии, Новой Зеландии и во всех пяти скандинавских странах. США, Канадой и Францией управляют либералы. Великобритания — единственная крупная европейская держава и страна англосферы, которой правят правые консерваторы.

Гелий Коржев. Поднимающий знамя. 1957

Отчасти эта тенденция является обычным результатом избирательного цикла — в демократических странах партии редко правят бесконечно. Например, христианские демократы в Германии политически и интеллектуально истощились после 16 лет пребывания у власти, и социал-демократы воспользовались удобным политическим моментом.

В послекризисные годы левоцентристские партии заново «изобрели» себя в соответствии с местными условиями. В Испании и Португалии социал-демократы заключили союз с радикальными левыми, включая коммунистов, и выступили против политики жесткой экономии. В Скандинавии, особенно явно в Дании, они резко сдвинулись вправо по вопросу иммиграции.

pcp.pt Коммунисты Португалии

Но есть и более глубокие тенденции, которые должны встревожить правых. В новую эпоху перманентного кризиса консерваторы с трудом находят ответы на возникающие вопросы. Грубый популизм — демонизация иммигрантов и людей, живущих на пособия, — это плохой рецепт для долгосрочного электорального успеха.

Если [премьер-министр Великобритании Маргарет] Тэтчер и [президент США Рональд] Рейган добились популярности благодаря тому, что привлекли на свою сторону молодежь, то сегодняшним консерваторам трудно заручиться поддержкой людей младше 40 лет. Если раньше правые побеждали среди избирателей с высшим образованием, то сегодня здесь доминируют левые, и это, как отметил французский экономист Тома Пикетти, возможно, самый важный электоральный сдвиг за последние 50 лет.

Может ли коалиция социал-демократов, либералов и разочарованных тори обречь Консервативную партию на поражение на следующих выборах? В эпоху, когда рынок уже не работает для большинства, консерваторы рискуют остаться не у дел, защищая неприглядный статус-кво. Если [премьер-министру Великобритании Борису] Джонсону нужно увидеть последствия, ему достаточно посмотреть на мир.