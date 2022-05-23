Соединенные Штаты Америки готовы принять военное участие в защите Тайваня в случае «вторжения» на остров. Об этом 23 мая заявил президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден и Китай

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Заявление президента США обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения критически отнеслись к словам американского лидера.

«Как обычно — пообещали помощь, спровоцирует, потом продадут в кредит оружие и уедут за лужу. Схемка уже не новая, все знают их «помощь», — написала Ольга В.

«Сил и средств не хватит», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«Знаем мы их участие: лапшу на уши вешать и оружие поставлять. Вон украинцы уже убедились в их «поддержке», — отметил Виктор.

«Зеленский пальцы до локтей съел! На Украине США воюет до последнего украинца, а Тайвань полезут сами защищать», — с сарказмом пишет Майя Георгиевна.

«А завтра пресс-служба Белого дома будет говорить: «Всё не так, вы неправильно поняли». Плавали — знаем», — смеется Ольга.

Gage Skidmore Джо Байден

«Уберите этого старого маразматика! Пока он кнопку не нажал по ошибке», — не выдержала Maria.

«Потому что с Россией проиграли уже», — отреагировал David P.

«Американцам Афганистана и Украины мало? Доиграются!» — написал ZOV.

«Это всего лишь заявление! Должен одобрить конгресс! Вряд ли на такую мясорубку подпишутся, — тягаться с Китаем им дороже выйдет! Во всём!» — комментирует Руся.

«20 лет пастухов в Афганистане победить не могли, убегали так, что пятки сверкали. А теперь Китаю грозят», — смеется Мирослава Р.

«Надеюсь, дни демократов в Штатах сочтены после таких высказываний», — пишет Vasilii.

«Да эти хитрые англосаксы найдут очередных лохов, типа наших украинцев, и ими будут воевать», — отметил AeroG.

«Ждём крах США», — добавил Ivan Z.

«В своей стране бы разобрались!!!» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Ждем, что на это Китай ответит», — задумался Maybe it’s me.

«А воевать за украинцев с Россией не готов… Украинцам уже в открытую говорят, что они ничтожества», — отметил Александр.

«Америке это будет очень дорого! Рискуют окончательно потерять лицо и гегемонию. Но войнушка Байдену нужна, ибо внешний долг уже космический…» — считает Маrtynovi4.

chinamil.com.cn Си Цзиньпин на корабле ВМС Китая

«Китай всё слышит…» — добавил QWERT.

«США не вытянет — они уже украинцев еле тянут, какой там с Китаем тягаться у него дома?» — считает leg1611.

«А силёнок-то хватит противостоять сразу двум мощным странам? Что-то они слишком переоценили свои силы», — задумался Илья.

«Я очень сильно сомневаюсь, глядя на то, как они получили в Афганистане, так, что бежали оттуда дальше, чем видели. Даже оружие всё побросали, бедолаги. Исходя из этого, им не по силам будет даже с Китаем справиться, не говоря уже о России. Американцы не умеют воевать — они умеют бомбы сбрасывать втихую на мирные города, а когда дело доходит до войны, они сразу убегают. Это они уже демонстрировали нам неоднократно. А этот дед, который там у руля, не способен даже себя контролировать, о чем тут говорить?» — подытожил Илья.

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