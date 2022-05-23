Уже в 2023 году европейская валюта станет дешевле американской, сообщает портал «Банки ру» со ссылкой на публикацию The New York Times. С конца февраля евро, указывает издание, упал более чем на 6% по отношению к доллару, так как правительства стремятся отрезать Россию от своих энергопоставок, торговые каналы нарушены, а инфляция импортируется на континент через высокие цены на энергоносители, товары и продукты питания. Так валюта, которой пользуются 19 стран мира, за 20 лет ни разу не приближалась к равному обменному курсу. Как прогнозируют эксперты издания, паритет доллара и евро произойдет к концу 2022 года и в 2023 году ослабленный евро может даже стать дешевле доллара.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль и евро

«Слабый евро, конечно, является благословением для американцев, которые хотят отдохнуть в Европе. Но такое положение дел только усугубляет инфляционные риски континента, увеличивая стоимость импорта и снижая европейские доходы от американских компаний», — пишет издание.

Вместе с тем в Японии, как сообщает Лента ру, спрогнозировали крупнейший экономический кризис в Германии. Портал Yahoo News Japan в своей публикации обоснует данный прогноз тем, что уход от российских энергоресурсов приведет к падению ВВП страны на 5% сроком до двух лет, что повышает риски стагфляции.

«В Германии вырос риск стагфляции из-за снижения темпов роста в результате сокращения поставок энергоносителей. Правительство страны оказалось перед трудным выбором», — говорится в статье.

Крах евро внутри России, говорил агентству «Прайм» директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов в начале мая, «происходит на наших глазах». Спрос на евро, отмечал эксперт, в условиях введенных санкций сильно упал, в то время как предложение от экспортеров остается на высоком уровне, что и приводит к постоянному ослаблению евро к рублю. Глобально же, по словам Тузова, «крах евро возможен только при распаде еврозоны — когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам».

Alex Guibord Штаб-квартира Европейского Центробанка во Франкфурте-на-Майне, Германия

При этом такие события, как говорил финансист, не могут происходить быстро, поскольку выгода от зоны евро очень привлекательна для большинства стран ЕС, которые не дадут выходить из валютной зоны евро странам, страдающим от этого. Принять такое решение, указал Тузов, могли бы Германия и Франция — в основном именно их экономиками обеспечена евро, тогда как другие страны ЕС при использовании займов в собственных валютах, скорее, страдали бы от высоких ставок.

С начала 2022 года, сообщает «Российская газета», рубль вырос по отношению к доллару на 21,15%, до 58,88 рубля, к евро — на 27,85%, до 60,99 рубля. Как сказал изданию финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, Банк России постепенно ослабляет контроль за движением капитала, но не отменяет все ограничения, рубль получает поддержку из-за нарушения баланса между спросом и предложением, который вызвали антироссийские санкции и сбой поставок импорта. Дополнительную поддержку, по словам финансиста, рубль получает от высоких цен на нефть, а также оплаты газа в рублях. Поскольку спрос на российские энергоресурсы сохраняется, указывает Антонов, иностранная валюта продолжит поступать на Мосбиржу, увеличивая предложение и поддержку рублю. По его прогнозам, скорее всего, к началу лета доллар и евро приблизятся к показателям 2015 года, когда в мае доллар стоил 50 рублей, а евро в апреле — 53 рубля.

Основной драйвер роста рубля, отмечал в конце минувшей недели в публикации портала Investing аналитик Алексей Антонов, значительное превышение предложения валюты над спросом по-прежнему остается в силе. По его словам, вряд ли даже отмена обязательной продажи валютной выручки сильно изменит ситуацию. Рубль будет укрепляться до тех пор, пока не вырастет внутренний спрос на валюту со стороны импортеров. Так что отметка 60 рублей за доллар, как сказал аналитик, далеко не предел укрепления российской валюты. На этой неделе, прогнозирует эксперт, на рынке возможно небольшое ралли, если совет директоров Газпрома примет решение распределить прошлогоднюю прибыль.

Между тем накануне «Ведомости» сообщили, что ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления. Об этом изданию рассказали два близких к правительству источника и подтвердил собеседник, близкий к ЦБ. По их словам, спроса на валюту, сопоставимого с экспортной выручкой, на рынке не появилось, поэтому, чтобы избежать резкого укрепления курса рубля, причем в короткие сроки, регулятор начал проводить «квазиинтервенции». Банк России, пишет издание, приобретает исключительно валютную выручку у экспортеров, при этом регулятор проводит закупки не напрямую, а с помощью других участников финансового рынка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Однако регулятор финрынка, как пишет Интерфакс, опроверг информацию о покупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления. Эта информация, как указали в пресс-службе Банка России, не соответствует действительности. Тем временем сегодняшний день начался с повышенной волатильности рубля к доллару и евро на старте торгов, сообщает информагентство. Однако, как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль после волатильности на старте торгов перешел к уверенному росту к доллару и евро на фоне дорогой нефти и подготовки к пику налоговых выплат мая. В среду, 25 мая, компании-экспортеры будут перечислять в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.

Необходимости делать вложения в иностранную валюту, как отмечал на прошлой неделе финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Москвой 24», сейчас нет. По его словам, это можно было делать, когда рубль был нестабильный: когда по отношению к рублю росли и были более стабильны другие валюты, прежде всего доллар и евро.

«Теперь эти времена прошли, а раз эти времена прошли, значит, нет никакого смысла вкладываться в какую-то другую валюту в целях сохранения своих сбережений и тем более их приумножения», — сказал финансист.

Нет смысла, как сказал Беляев, покупать и юани, как ранее он думал. Пора перестраивать мозги, свое понимание и свое отношение и осваивать другие инструменты для инвестиций, подчеркнул экономист. Самой выгодной валютой для россиян после снятия ограничений на ее продажу, сказал Беляев, является рубль. Американскую валюту впереди ждут испытания. Как сказал агентству «Прайм» руководитель Центра исследования цифровых технологий, директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Антон Лосев, «сложившаяся мировая экономическая конъюнктура и неизбежный тренд запуска цифровых национальных валют является испытанием на прочность мировой финансовой системы, прежде всего, устойчивости доллара США как мировой валюты». При этом для поддержания ВВП страны и устойчивости доллара ФРС США ограничен в инструментах денежно-кредитной политики, поэтому регулятор вынужден осуществлять вливания в свою экономику через увеличение внешнего долга и денежной массы.