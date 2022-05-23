Нефтяной кризис бьет по экономике, как большая волна, разбивающаяся о берег; кризис в электроэнергетике — это шок иного рода: подобно приливу, он нарастает медленно, но неумолимо, и затем внезапно захлестывает вас, пишет 23 мая экономический обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Это различие объясняет, почему политики и инвесторы сосредоточены на нефти и до поры игнорируют электроэнергию. Это большая ошибка, потому что предстоит еще одна опасная ситуация из-за цен на электроэнергию, похожая на ту, в какую попала Европа в конце 2021 года.

Почти незаметно региональные форвардные контракты [соглашения между двумя сторонами на покупку или продажу актива по определенной цене в будущем — прим. ИА REGNUM] на электроэнергию на конец 2022 года и особенно на 2023 год значительно подорожали за последние несколько недель, предвещая дальнейшее повышение счетов за коммунальные услуги. В некоторых случаях форвардные контракты установили рекордные максимумы, подскочив примерно на 40% за последние два месяца.

Цены на электроэнергию подскочили в декабре 2021 и еще раз — в конце февраля 2022 года. Затем дневные цены снова упали. Это обманчивое снижение. В электроэнергетике важны средние кумулятивные показатели. А среднемесячные показатели рисуют тревожную картину.

Simon Koopmann ЛЭП

Европейские предприятия покупают электроэнергию на месяцы вперед на оптовом рынке, чтобы зафиксировать стоимость для своих клиентов. И поэтому текущее повышение цен по форвардным контрактам фактически закладывает значительное повышение розничных цен на следующий год. Резкое повышение цен будет аналогично тому, что произошло осенью 2021 года, когда счета за электроэнергию стали острой политической темой от Испании до Великобритании.

Новое повышение тарифов может вынудить правительства потратить миллиарды долларов на смягчение последствий при помощи субсидий и налоговых льгот. Проблема в том, что повышение тарифов будет происходить на фоне широкого недовольства дороговизной и еще больше усугубит финансовые проблемы населения. Это создает дополнительные трудности для Европейского центрального банка и Банка Англии, которые и так уже борются с высочайшей инфляцией за несколько десятилетий. Если нефтяной шок вызвал волну инфляции, то электрический шок еще больше поднимет инфляционный прилив.

Влияние этих повышений скажется в розничных ценах не раньше конца 2022 года. Но когда в конце 2022 — начале 2023 года на рынке электроэнергии начнется прилив, последствия для населения и малого бизнеса будут одинаковыми: многие утонут.