Значительный рост цен на импортные товары в Египте из-за событий на Украине и санкционной войны Запада с Россией стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии на эту тему 23 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Константин Маковский. Египтянка с ребенком. Этюд. 1876

«Весь мир теперь страдает из-за бидоныча. Казалось бы, били по России, а попали по Египту. Такое уметь надо — таланты», — подметил Дмитрий Ю.

Многие пользователи пришли к выводу, что проблемы с ценами на импортные товары в Египте стали результатом бездумной санкционной политики Соединённых Штатов Америки и их союзников против Российской Федерации, в результате которой мир содрогнулся из-за разорванных торговых цепочек.

«Скажите спасибо деду-маразматику Байдену, который нарушил глобальные торговые цепочки своими идиотскими санкциями против России!» — указывает Дмитрий И.

«Раньше только мы отдувались, а теперь уже весь мир накрывает результат «национальных интересов» США, готовых угробить всех ради себя любимых», — отметила Марина П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Египет имеет достаточное количество сельхозпродукции, чтобы иметь возможность обменивать её на товары из-за рубежа, но даже этот фактор не позволяет стране справиться с ростом цен на иностранные товары.

«Удивительно. А ведь Россия в Египте сельхозпродукцию закупала. Картошка там, манго. Каким образом Египет умудрился свою экономику угробить? Неужели так сильно были завязаны на Америке, что теперь не могут пользоваться российским рынком сбыта?» — задаётся вопросом Денис Д.

Сс) Gage Skidmore Джо Байден

Часть людей считает, что Египту стоит определиться — либо выискивать для себя выгодные рынки сбыта и поставщиков дешёвых товаров из-за границы, в том числе из России, либо же идти в фарватере американской внешней политики, пренебрегая своими интересами.

«А египтянам не надо возмущаться. Пусть лучше скажут спасибо Зеленскому, у которого растёт денежная масса от войны. Всё-таки Украина весь мир от русских защищает. Байден приказал вам терпеть», — пишет Кирилл Н.

«Соединённые Штаты решили, что теперь весь мир будет голодать и мёрзнуть, лишь бы Украина выстояла перед Россией! А меж тем в бункере хриплого наркомана скромно отметили появление ещё одних долларовых миллиардеров, наживших своё состояние на бесконечных финансовых траншах с Запада», — написал Андрей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что мировая экономическая катастрофа, спровоцированная Америкой, вскоре затронет и остальные государства.

«Дальше будет больше. На данный момент взвыли самые слабые экономики, которые не имели запаса прочности. Египет, Иран и прочие страны, крайне зависимые от внешней среды. Но в любом случае та же участь настигнет и Европу, которая уже к этой зиме израсходует все свои запасы. Холод в квартире, отсутствие работы и, вероятно, голодная смерть — вот перспектива Запада и всех, кто на нём слишком сильно завязан», — поделился своим мнением Иван Ч.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Каир

Напомним, 21 мая информационный портал Egypt Today опубликовал материал, согласно которому министр снабжения Египта Али Эль-Мосели заявил о том, что события на Украине привели к беспрецедентному росту цен на сырьевые товары в мире и огромной волне инфляции, но Египет располагает стратегическими запасами в размере 750 000 тонн растительного масла и 4,1 миллиона тонн пшеницы.