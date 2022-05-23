Заявление постоянного представителя Крыма при президенте России, вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова о том, что в нынешних границах Украина уже не сохранится, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 23 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Забвение

«Зеленский обещал принести на Украину мир и справедливость. На Украине будет мир и справедливость. Без Зеленского», — написала Ева А.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украине грозит перспектива полного крушения после случившегося майдана в 2014 году, когда украинский народ был бесповоротно расколот.

«Это стало необратимым в 2014, когда случился майдан и началась гражданская война на Украине. Уже тогда фактические границы Украины кардинальным образом изменились», — указывает Артур Х.

«Она просто не сохранится. Переворотчики, которые узурпировали это название, смешали его с грязью. Это токсичное слово теперь — «Украина», — пишет Виктория Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что у всего мира вскоре будет голова болеть только при звуке, похожем на слово «Украина».

«Украина как государство себя полностью дискредитировала, несмотря на пропагандистскую чушь на Западе. Такого государства больше не должно быть вообще», — считает Игорь Д.

(сс) spoilt.exile Майдан на Украине в 2014 году

Часть людей полагает, что Украина могла бы существовать, не продай её элита всю свою государственность и субъектность Западу.

«Такую страну позорно слили! Даже мне, русской этнически, с гражданством России, очень и очень жаль. Продались с потрохами, наплевали на собственных предков, возродили фашизм, убивали своих же собственных граждан. Нет больше Украины — это факт», — поделилась своим мнением Светлана Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что смерть украинской государственности — это уже случившийся факт.

«Украины уже нет как бы. Остался кусок земли, на которой живут потерянные люди, которыми правит наркоман Зеленский. Президент готов вести войну с Россией до последнего своего «подданного». Другими словами: остался от Украины только притон. Ну ничего, порядок уже наводится. Не сразу Москва строилась, конечно, но Крым, ДНР, ЛНР, Мариуполь уже пришли к нам. Постепенно всё придёт в нормальное русло. Дело времени, которое уже показало положительные результаты», — поделилась своим мнением Любовь С.

Отдельные комментаторы отмечают, что Европу наводнили украинские беженцы, которые миллионами покинули пределы своей родины.

«Украины больше нет, она целиком переехала в Европу. Я помню, они так хотели же переселить крымчан. Вот только сами в итоге переселились в Европу! Мечты сбываются!» — издевается Котофей П.

LLs Украинские беженцы, пересекающие границу с Польшей

Нашлись и те, кто отмечают, что Украина станет примером для всего мира, показав, что ждёт тех, кто не готов отстаивать свою государственность и народные интересы.

«Украина — это всем урок, другим республикам, что происходит со страной, когда руководят американцы и европейцы и когда к власти приходят бандиты и нацисты», — считает Валера Т.

Напомним, 22 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил РИА Новости о том, что в нынешних границах Украина уже не сохранится. Мурадов отметил, что Киев грубо нарушил права «государствообразующего русского народа» и языковые права, закреплённые в украинской конституции, поэтому такое государство отныне нежизнеспособно.