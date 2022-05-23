Заявление посла по особым поручениям МИД РФ, председателя Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николая Корчунова о том, что азиатские страны БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заинтересованы в сотрудничестве с Россией на территории Арктики, и эти намерения носят стратегический характер, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 23 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия в Арктике

«Азия всегда понимала, что с Россией всегда лучше сотрудничать. Не зря говорят, что азиатская мудрость — многого стоит. Многим западным странам стоило бы брать пример с них!» — советует Яна К.

Многие пользователи пришли к выводу, что русский север таит в себе несметные богатства, потому-то множество стран и пытается приложить руку к его освоению.

«Конечно, Северный морской путь — самый выгодный для доставки товаров. Да и полезных ископаемых в Арктике очень много. Неудивительно, что Азия смотрит в эту сторону», — написал Иван Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что если товарищи из Азии изъявляют желанию сотрудничать с Россией в Арктике, тогда пусть готовят свои инвестиции.

«Прямо-таки хотят? Ну, пусть тогда инвестируют средства, причём немалые! А то с нами постоянно кто-то сотрудничает, а платит за всё Россия», — подметил Вячеслав С.

«Изъявили желание — пусть сотрудничают. Только не на словах, а на деле. Совместные инвестиции в данный момент России не помешают, особенно из Азии», — отметил Станислав З.

Пресс-служба ФГУП «Атомфлот» Атомный ледокол «Арктика» на трассе Севморпути

Часть людей полагает, что только друзья России должны иметь право на сотрудничество в вопросе использования Арктики, а недружественные страны пускай от зависти кусают локти.

«Каждый хочет откусить или попользоваться «жирным пирогом» полезных ископаемых в Арктике. Главное, чтобы Россия не позволяла это делать недругам. А вот друзьям — за умеренную плату», — указывает Александр К.

Ряд пользователей указывает на то, что необходимо избежать опасной зависимости от иностранных инвестиций, которые чуть не подорвали стабильность российской экономики на фоне санкций.

«Иностранные инвестиции — это, конечно, очень важный фактор для развития экономики, но нельзя забывать о том, чем закончились инвестиции из западных стран. Нас тупо кинули в ожидании, что наша экономика рухнет. Повезло, что удалось миновать катастрофу, но сам факт угрозы должен быть купирован. Россия должна быть независима от внешних поступлений, от мнения других стран. Власти Российской Федерации должны учитывать только интересы нашего народа и торговать с другими странами только через призму личной выгоды. Это нормально, стесняться тут нечего», — считает Валерий А.

Николай Гернет ИА REGNUM Арктика

Нашлись и те, кто отмечают, что чем дальше, тем больше становится ясно, что никакой изоляции Российской Федерации не существует.

«В итоге мы видим, как Америка и её союзники сделали Россию изгоем. Такой изгой, что с нашей страной хочет сотрудничать большая часть населения планеты», — пишет Валентин М.

Напомним, 22 мая посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил РИА Новости о том, что азиатские страны БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией на территории Арктики, и эти намерения носят стратегический характер.