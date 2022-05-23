Заявление главы объединённого комитета начальников штабов американских Вооружённых сил Марка Милли о том, что риск международного конфликта с участием великих держав растёт — Америка сталкивается с двумя мировыми державами, Россией и Китаем, каждая из которых намерена изменить нынешние правила, основанные на порядке, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 23 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Эжен Делакруа. Битва рыцарей. 1824

«Невозможно, Россия и Китай хотят мира и порядка. Если США собирается с нами воевать, то её пыл быстро остудят и принудят к миру», — считает Константин Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что одна только лишь Америка и делает всё, чтобы приблизить начало очередного глобального конфликта.

«Столкновение предполагает взаимовстречное движение, а пока только Штаты наскакивают на нас. Так что ему надо было сказать: сейчас мы наскакиваем на две великие державы, и велика вероятность того, что они, наконец, нас по-настоящему пнут в ответ», — пишет Лариса А.

Некоторые комментаторы отмечают, что США очень ревностно относятся к установленным ими международным правилам, на которые Россия, Китай и ещё рад стран готовятся посягнуть.

«Правила, придуманные кем? Западом? Правила, которые сами же и попирают, нападая на другие государства? Казня правителей других государств? Убивая целые племена, чтобы захватить их территории? Вам давно уже пора сбить корону. И кто это сделает — Россия или Китай — уже не столь важно», — написала Гузель Ф.

«США установили в мире правила, основанные на американском диктате. Хорошо, что мир наконец-то ломает этот «порядок», — поделился своим мнением Александр С.

Борис Ефимов. Вашингтонская голубка. 1953

Часть людей полагает, что Соединённые Штаты устанавливали мировой беспорядок, поэтому глобальный конфликт может произойти только потому, что кто-то противится этому пагубному процессу.

«И когда это у них был порядок? Как мне кажется, Америка только и делала, что создавала глобальный беспорядок, в котором, как в мутной воде, ловила рыбку. Россия и Китай всё наладят и создадут настоящий мировой порядок», — уверена Екатерина Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Америке грозит полный крах в случае, если она решится схлестнуться в бою с Россией и Китаем.

«Ой, да ладно! Северную Корею и Иран не смогли нагнуть, так с чего они взяли, что с нами это получится? Тем более с Китаем, чья экономика сейчас обгоняет или уже обогнала экономику Соединённых Штатов», — написал Михаил С.

Нашлись и те, кто призывают американцев перестать вести агрессивную внешнюю политику, которая приближает большую беду для всего человечества.

«Да кому вы нафиг сдались вообще? Чего с вами воевать? Сидели бы на своём континенте мирно, не гадили везде, где попало. Так нет же, всё спокойно не живётся гадам! Сидите тихо и занимайтесь своей внутренней политикой», — указывает Мария К.

(сс) Staff Sgt.Russell Lee Klika. The U.S. Army Американские военные в Ираке

Напомним, 22 мая телеканал Fox News опубликовал материал, согласно которому глава объединённого комитета начальников штабов американских Вооружённых сил Марк Милли заявил о том, что риск международного конфликта с участием великих держав растёт — Америка сталкивается с двумя мировыми державами, Россией и Китаем, каждая из которых намерена изменить нынешние правила, основанные на порядке.