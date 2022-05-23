Статья в журнале National Interest за авторством бывшего советника Госдепартамента при администрациях трёх президентов США Дэвида Филлипса, в которой утверждается, что Турция разрушила международный консенсус, подыгрывая обеим сторонам в конфликте на Украине, вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Ничего личного, просто бизнес», — написал Константин Б.

Многие пользователи упрекнули американцев в том, что они ценят только свою позицию, а положение своих союзников они учитывать даже не пытаются.

«Вот так вот! Страну, являющуюся частью НАТО, но имеющую своё отличное от Америки мнение, готовы просто напросто загрызть! Если эта риторика перейдёт к чиновникам США, Эрдогану может и из НАТО выйти придётся, закрыв Босфор для кораблей Североатлантического альянса», — предупреждает Равшан Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что Турции не с руки устраивать конфликт с Россией — страной, с которой у Анкары очень тесные экономические взаимоотношения.

«А зачем туркам участвовать в конфликте с Россией?! У них был горький опыт, когда выкидывали помидоры, клубнику и мандарины на свалку тоннами. Только-только наладился рынок сбыта, туризм с Россией денег приносит в казну. В этой маленькой стране, где не выращивают хлопок, умудряются производить в большом масштабе качественный трикотаж. Весь хлопок из Узбекистана и Казахстана уходит в Турцию. Также изделия из меха и кожи. Как правило, потребительский рынок — опять-таки Россия. Именно поэтому у них нейтралитет во всей этой спецоперации. Как ни крути, но с экономикой у них всё в порядке по сравнению с ЕС, несмотря даже на инфляцию. Главное — производство», — считает Avatar J.

Дарья Антонова ИА REGNUM Турецкие фрукты

Часть людей полагает, что Соединённые Штаты потеряли любые рамки приличия, навязывая всему миру свою исключительную точку зрения.

«С чего это, интересно, американцы решили, что именно они хозяева мира и они могут указывать другим странам, что им делать и их ещё и критиковать? Шовинисты пустоголовые с вечными дебилами-президентами — вот что такое Америка. Сумасшедшая страна с неадекватными фриками и потерянными поколениями детей, не понимающих, кто они — мальчики или девочки», — отметила Оксана Г.

Ряд пользователей указывает на то, что на Западе нет и не было никакого консенсуса, потому что союзники Штатов были вынуждены отказаться от своего мнения в угоду Вашингтону.

«О каком западном консенсусе идёт речь? Которого не существует? Есть Америка и её подстилки. Любые альтернативные точки зрения моментально осуждаются Вашингтоном, ведь американский хозяин не разрешил пользоваться суверенитетом», — указывает Александр С.

Нашлись и те, кто уверен, что, предложи Америка достойную плату, Турция бы в любом случае прогнулась и назначила бы Россию своим врагом.

«У всего есть своя цена. Судя по всему, Байдену просто нечего предложить Эрдогану, чтобы уговорить его встать на свою сторону. Противостояние с Россией — очень затратное дело», — пишет Ирина Ц.

Напомним, 22 мая в журнале National Interest была опубликована статья за авторством бывшего советника Госдепартамента при администрациях трёх президентов США Дэвида Филлипса, в которой утверждается, что Турция разрушила международный консенсус, подыгрывая обеим сторонам в конфликте на Украине. По мнению журналиста, турецкое руководство пытается получить экономические выгоды из этой ситуации, а также расширить своё влияние в регионе.