Вступление Украины в Европейский союз может занять 15 или 20 лет. Об этом 22 мая заявил министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон в эфире французского Radio J.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По словам политика, обещания о вступлении Украины в Евросоюз в течение ближайшего времени являются неправдой. По его мнению, этот процесс растянется на 15 или 20 лет.

Заявление политика обсудили в социальных сетях.

«Как раз, когда от ЕС останутся три прибалтийские страны», — иронизирует Олег К.

«Брать в ЕС им придется Львовскую область, остальная часть — в родную гавань!» — отметил «Месяц Молодой».

«Перевожу с французского: это значит никогда», — отреагировала Лёля.

«В течение этого года страны с таким названием уже не будет, о чем они бредят?!» — недоумевает Ivan P.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падение Украины

«Что, всё? Хлам ржавый закончился, все пособирали по сусекам и отправили ржаветь на Украину. О миллиардах отчитались, успешно по карманам разложили, а теперь можно слить Украину!» — написала G. M Kalashnikova.

«Вообще-то, им лет семь назад говорили, что лет через 25, так что счетчик тикает», — с сарказмом пишет «Союз меча и орала».

«После этих слов Зеленский постарел лет на 20!» — смеется Людмила.

«А сам Евросоюз-то просуществует 15-20 лет?» — задался вопросом Alexandre K.

«Кинули», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Учитывая, что самому Евросоюзу не дают больше пары лет существования, звучит как жесткий троллинг», — отметил Li.

«Скоро будет некому и некуда вступать», — добавила Юлия Ч.

«Наконец-то пообещали быструю и реальную поддержку!» — иронизирует Изя Ш.

«Вот и накрылась мечта кружевными трусиками (здесь отсылка к известной фотографии одной из участниц «майдана», которая в ходе протестов держала в руках плакат с надписью «Я хочу кружевные трусики и в ЕС» — О. П.)», — смеется Vlad.

«У Украины нет 10-15 лет! Её не станет раньше. Французы троллят Украину», — отреагировала Елена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«ЕС продолжает издеваться над Украиной, когда же сам ЕС развалится?» — написал Yura.

«Ну то есть никогда. Не нужна им Украина, она им нужна была как цепной пёс для травли России, и не более», — прокомментировал новость Ramon P.

«15 лет назад ЕС говорил то же самое. Кормит пустыми обещаниями. Просто «стесняются» сказать слово «никогда»!» — пишет Л. Н.

«Будем откровенны, единственным достижением украинского режима за 8 лет стал безвиз… Это для простых людей. Для государства безвиз — это зрада (неудача, поражение — О. П.), конечно», — добавил Александр.

«Бесконечно долго можно смотреть на три вещи:

-Как течёт вода;

-Как горит огонь;

-Как Украина вступает в ЕС», — с сарказмом отреагировал Руслан.

«Через 15-20 лет:

-нет, ещё нужно подождать 25-30 лет», — иронизирует Lost Memories.

«А это чтоб не очень-то и хотелось», — смеется Юлия Т.

«За что скакал майдан?» — с сарказмом подытожил один из участников обсуждения.

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Напомним, ранее бывший посол Соединенных Штатов Америки в России Майкл Макфол заявил, что американские дипломаты, обещавшие Киеву возможность вступления в НАТО, лгали.