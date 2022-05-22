В странах Прибалтики и Восточной Европы наблюдается самый высокий рост потребительских цен из-за того, что они в энергетическом плане зависят от России. Об этом 21 мая сообщает издание Financial Times.

Михаэль Свертс. Кормление голодных

Так, с инфляцией выше 10% столкнулись примерно треть стран — участниц Европейского союза. Самая большая инфляция в Эстонии, в которой цены за год увеличились на 19%. Далее следуют Литва (16,8%), Болгария (14,4%), Чехия (14,2%), Румыния (13,8%), Латвия (13%) и Польша (12,4%).

Читайте также: Названы страны ЕС с рекордной инфляцией из-за санкций против России

Новость обсудили в социальных сетях.

«Кроме стадного маразма и ненависти должны быть мозги, чтобы подумать, во что могут вылиться их санкции и прочая ересь. Русских в бане тазиком не напугаешь», — написал Петрович.

«Пусть нищают! Не жаль! Дай возможность упырям — без соли Россию сожрут, и не подавятся», — добавила Ольга К.

Виктор Васцецов. Нищие. 1873

«В общем, самые воняющие в адрес России страны с повсеместной русофобией пострадали. Из списка разве что Болгария вроде как не сильно русофобская», — отметил Cad Bane.

«Правящая верхушка какая надо для США. Верхушка!..» — ответила ему Ольга.

«Люди в Болгарии за Россию, но правящих элиты с Западом», — также добавила Елена М.

«Я думаю, так везде. Народ не разделяет политику, которая ведёт к инфляции. Свои национальные интересы надо отстаивать прежде всего», — ответил Елене М. Cad Bane.

«Хочется поздравить их с санкциями! С санкциями вас, соседи!» — с сарказмом отреагировала Ольга К.

«Свобода стоит дороже, чем нефть», — иронизирует Homo Sapiens.

«Хотели санкций, получайте…» — прокомментировала новость Елена М.

«Как будто Россия санкции ввела», — смеется Вячеслав К.

«Да хрен с ними. Нам свою экономику поднимать надо, а не на их нею инфляцию смотреть», — написал Алекс Б.

«Из вышеперечисленного списка чуть сочувствия вызывает Болгария», — отреагировала Нюша Николаевна.

«Народ — да, власти — нет», — ответила ей Svetlana.

«И это за пару месяцев! А что дальше?!» — задалась вопросом Марина В.

«Мы наблюдаем и умиляемся, как ЕС загибается. Россия на первом месте еще и по дешевизне энергоресурсов, и по пшенице. Цыплят по осени считают. Мы по осени будем считать развалившийся ЕС с мертвой экономикой…» — добавил Максим Б.

«Русофобия оказалась не по карману?» — подытожила Мария Р.