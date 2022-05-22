«Независимость? Это не про Британию», или Сможет ли Джонсон купить всех
В феврале госслужащая Сью Грей завершила свое расследование нарушений коронавирусных ограничений на Даунинг-стрит во время локдаунов 2020 и 2021 годов. По просьбам полиции отчет по результатам расследования был опубликован частично. Теперь полиция также завершила свое расследование. Отчет Сью Грей должен быть опубликован полностью на следующей неделе (23-29 мая).
Выяснилось, что Сью Грей встречалась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном несколько недель назад. Встреча была секретной, поэтому никто не знает, о чем говорили премьер с госслужащей. ВВС сообщили, что встречу инициировала сама Грей, и речь шла о публикации фотографий с мероприятий на Даунинг-стрит вместе с отчетом, однако её представитель отрицает эту информацию.
Некоторые пользователи отметили, что если разговор на тему фотографий был, то премьер-министру явно есть что скрывать, особенно потому, как быстро население делает выводы, не читая документы.
«Что он скрывает? Он знает, что люди не будут досконально читать отчет, но фотографии попадут на обложки», — написал @CerysKes.
«Если они не покажут фотографии всем, то предположат, что Борис находится на всех из них. Это покажет его не с лучшей стороны», — прокомментировал @PhilipSpike.
В комментариях добавили, что фотографии должны быть опубликованы вместе с отчетом, потому что они являются его составной частью, их отсутствие окончательно подорвет доверие к лицам, проводившим расследования.
«В интересах открытости и прозрачности они там должны быть. Если у нее есть хоть капля принципиальности, она это сделает», — считает @grumpzie.
Часть комментаторов отметила, что отчет Сью Грей — это последний шанс для населения узнать правду о нарушениях Бориса Джонсона, потому что полицейское расследование, исходя из результатов, ему удалось купить.
«Если бы полиция выполнила обязанность, которую там поклялись выполнять, и выполнила свою работу, проследовав доказательствам, расследовав все вечеринки на Даунинг-стрит, 10. Если бы они не выбрали несколько, не перемешали их так, чтобы они выглядели одинаково! Мог бы быть совершенно другой исход!» — предположил @KennyRoss93.
Ряд пользователей не понимает, о чем могли разговаривать и спорить Сью Грей и Борис Джонсон, если премьер — ее непосредственный начальник.
«Сью: «Стоит ли мне включать фотографии?» Борис: «Нет. Я твой босс, и я против этого». Не могу себе представить, что обсуждения могли выйти за эти пределы», — прокомментировал @bazzdgrogan.
«Зачем? Как это можно выставлять за независимую проверку? При каком сценарии экзаменатор консультируется с экзаменуемым по вопросу того, за какие ошибки будут сниматься баллы?» — спросил @turux.
«И экзаменуемый назначил экзаменатора!» — добавил @RichardHills122.
«Я думал, что отчет был независимым. Как он может быть таковым, если ей приходится спрашивать разрешения своего босса на публикацию части его содержимого?» — спросил @stevepearce8.
Среди пользователей есть те, кто ожидает присвоения пэрства Сью Грей, они уверены, что Борис Джонсон и ее купил.
«Никак не связанные новости: Сью Грей получит пэрство!» — прокомментировал @AlbaGuBrath1966.
«Была полностью невинная причина для встречи с Сью Грей. Я просто рассказывал о многих преимуществах пэрства, когда добросовестный государственный служащий хорошо служит своему премьер-министру», — написал @Parody_PM.
«Скорее всего, это значит, что ей дали взятку, чтобы она не публиковала их», — предположил @ju2garden.
Некоторые пользователи уверены, что часть информации все-таки не опубликуют, потому что Борис Джонсон нашел отговорки и способ ее спрятать.
«Джонсон примет удар на себя на основании уже имеющейся информации. На фото он на вечеринках, это разозлит население. Ставлю, что они не будут включены в отчет из-за политики по защите данных или какого-то другого оправдания», — написал @GMcK2012.