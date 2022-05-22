Сеть: «А не играйте с шулерами!» — США лгали Украине о принятии в НАТО
Американские дипломаты, обещавшие Киеву возможность вступления в НАТО, лгали. Об этом 21 мая заявил бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол, выступая в Канаде на политических дебатах The Munk Debate, сообщает РИА Новости.
Ведущий дебатов задал политику соответствующий вопрос.
«В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом. Так неужели дипломаты врали?» — спросил ведущий Макфола.
На что тот с улыбкой ответил утвердительно, сказав, что «так устроен реальный мир».
Читайте также: «Так устроен мир» — Макфол о лживых обещаниях Украине о вступлении в НАТО
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Участники обсуждения указали НАТО, что ни в НАТО, ни в ЕС Украину не ждут и об этом неоднократно говорилось, но почему-то есть украинцы, которые верят, что страну ждут в НАТО и ЕС. Иные указали на то, что Штаты лгали, преследуя определенные цели. Были и те, кто задался вопросом, лгали ли США тогда, или же лгут сейчас.
«Как они опустили украинцев. Поставили у власти клоуна, сели у власти, отправили на убой, а сейчас смеются, им весело. Вот это хороший урок упоротым русофобам, спасибо, Америка!» — написала Zhanna L.
«Империя лжи больше не прикрывается за ширмой империи добра», — отметил Vlad.
«Они врут и этому приучили всех, кто у них на зарплате!!! А кто-то ещё относится серьезно к тому, что вещают американцы?» — задалась вопросом Татьяна.
«Ну, конечно, ложь. Им и не нужен был Крым и границы Донбасса. Да и сейчас им не надо под Питером ничего и окружить Калининград. Вот сейчас это ложь. А так почему военный альянс двигается к границам России?» — поинтересовалась Elena.
«Но накачка оружием, идеологией и русофобией шла годами, и это не шуточки!..» — подчеркнул Алекс.
«В ЕС — тоже ложь», — добавил Kay Yak.
«Они в этой парадигме со дня основания живут», — отреагировала Наталья.
«А Украина как обидится на вас, будете тогда знать!» — иронизирует Tania.
«Не играйте с шулерами, заведомо проиграете», — пишет одна из участниц обсуждения.
«Уже открыто говорят: НАТО — нет, ЕС — десятилетия, а люди все сидят и верят, надеются и ждут чуда… Вакуум в голове у украинцев, не иначе», — прокомментировала Olga.
«Ребята вообще не парятся! Бремя белого человека! Им на своих плевать, какие там русские или украинцы — без разницы. Деньги побеждают всё», — написал Олег С.
«А когда вы правду говорите?» — задался вопросом Вячеслав Иванович.
«Пойми его, когда он врет, может сейчас», — задумался Владимир К.
«Циничные! Столько стран разорили своей ложью. Украинцы, нам-то в России всё было понятно с самого начала, но почему вы такие тупые?» — не понимает 26 147.
«Но врали ведь тоже с какой-то целью», — задумалась Наталия.
«Да, им смешно», — заметил N.
«США добивались именно того, что сейчас и происходит на Украине. Воюют руками украинцев, но не собирались принимать их в НАТО. Это так и есть. Зачем им война НАТО с Россией? Пусть воюют люди второго сорта», — добавил Red Rising.
«Сейчас врут финнам, чтобы спровоцировать конфликт», — подытожил bubochka.