Американские дипломаты, обещавшие Киеву возможность вступления в НАТО, лгали. Об этом 21 мая заявил бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол, выступая в Канаде на политических дебатах The Munk Debate, сообщает РИА Новости.

Квентин Массейс. Аллегория Глупости. XVI

Ведущий дебатов задал политику соответствующий вопрос.

«В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом. Так неужели дипломаты врали?» — спросил ведущий Макфола.

На что тот с улыбкой ответил утвердительно, сказав, что «так устроен реальный мир».

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Участники обсуждения указали НАТО, что ни в НАТО, ни в ЕС Украину не ждут и об этом неоднократно говорилось, но почему-то есть украинцы, которые верят, что страну ждут в НАТО и ЕС. Иные указали на то, что Штаты лгали, преследуя определенные цели. Были и те, кто задался вопросом, лгали ли США тогда, или же лгут сейчас.

U.S. Consulate Vladivostok Майкл Макфол

«Как они опустили украинцев. Поставили у власти клоуна, сели у власти, отправили на убой, а сейчас смеются, им весело. Вот это хороший урок упоротым русофобам, спасибо, Америка!» — написала Zhanna L.

«Империя лжи больше не прикрывается за ширмой империи добра», — отметил Vlad.

«Они врут и этому приучили всех, кто у них на зарплате!!! А кто-то ещё относится серьезно к тому, что вещают американцы?» — задалась вопросом Татьяна.

«Ну, конечно, ложь. Им и не нужен был Крым и границы Донбасса. Да и сейчас им не надо под Питером ничего и окружить Калининград. Вот сейчас это ложь. А так почему военный альянс двигается к границам России?» — поинтересовалась Elena.

«Но накачка оружием, идеологией и русофобией шла годами, и это не шуточки!..» — подчеркнул Алекс.

«В ЕС — тоже ложь», — добавил Kay Yak.

«Они в этой парадигме со дня основания живут», — отреагировала Наталья.

«А Украина как обидится на вас, будете тогда знать!» — иронизирует Tania.

«Не играйте с шулерами, заведомо проиграете», — пишет одна из участниц обсуждения.

«Уже открыто говорят: НАТО — нет, ЕС — десятилетия, а люди все сидят и верят, надеются и ждут чуда… Вакуум в голове у украинцев, не иначе», — прокомментировала Olga.

«Ребята вообще не парятся! Бремя белого человека! Им на своих плевать, какие там русские или украинцы — без разницы. Деньги побеждают всё», — написал Олег С.

«А когда вы правду говорите?» — задался вопросом Вячеслав Иванович.

«Пойми его, когда он врет, может сейчас», — задумался Владимир К.

«Циничные! Столько стран разорили своей ложью. Украинцы, нам-то в России всё было понятно с самого начала, но почему вы такие тупые?» — не понимает 26 147.

«Но врали ведь тоже с какой-то целью», — задумалась Наталия.

«Да, им смешно», — заметил N.

«США добивались именно того, что сейчас и происходит на Украине. Воюют руками украинцев, но не собирались принимать их в НАТО. Это так и есть. Зачем им война НАТО с Россией? Пусть воюют люди второго сорта», — добавил Red Rising.

«Сейчас врут финнам, чтобы спровоцировать конфликт», — подытожил bubochka.