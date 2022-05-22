Эрдоган и Алиев открыли аэропорт Ризе

Президентство Турецкой Республики Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров стран НАТО

Согласно сообщению газеты Sözcü, аэропорт Ризе-Артвин, второй аэропорт Турции, построенный за счет искусственного заполнения моря землей, был введен в эксплуатацию президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Самолеты с Эрдоганом и Ильхамом Алиевым совершили первую посадку в этом аэропорту. Карьер, вырытый для засыпки аэропорта, ранее вызвал множество протестов. Аэропорт стал второй по счету воздушной гаванью Турции после похожего сооружения в Орду-Гиресун и пятым построенным на море аэропортом после объектов в Японии, Гонконге и Южной Корее. В аэропорту Ризе-Артвин диспетчерская вышка имеет форму чайной чашки с тонкой талией, а вход в аэропорт — чайного листа. В здании терминала открыт музей чая.

Президентство Турецкой Республики Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин

Алжир и Турция наметили новые цели

Эрдоган приветствовал президента Алжира Абдулмецида Теббуна на официальной церемонии в президентском комплексе Турции. После церемонии подписания соглашений лидеры двух стран сделали заявления на пресс-конференции. «Во время нашего визита в 2020 году мы поставили цель торговли в пять миллиардов долларов. Несмотря на эпидемию, мы достигли уровня 4,2 миллиарда долларов», — сказал Эрдоган. Он добавил, что страны подняли планку и поставили новую цель достичь в торговле оборота в 10 миллиардов долларов. «Мы придаем новый импульс нашим отношениям с историческим визитом на уровне президента. В этом году мы отмечаем 60-летие установления наших дипломатических отношений. У нас общая история, уходящая корнями в далекое 500-летнее прошлое. Нам посчастливилось провести нашу первую встречу в этот день. Мы подтвердили решимость обеих стран развивать наше сотрудничество», — сказал турецкий лидер.

Президентство Турецкой Республики Абдулмецид Теббун и Реджеп Тайип в президентском комплексе Турции

Заявление Эрдогана о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Газета Milliyet приводит комментарий Эрдогана относительно решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО: «У обеих стран нет четкого и однозначного отношения к террористическим организациям. Несмотря на то, что они сейчас будучи в процессе обращения к НАТО утверждают, что выступают против террористических организаций, они в тот же самый момент отказываются выдавать нам террористов. Греция когда-то выходила из НАТО. Позже, когда Афины попросились назад, тогдашняя администрация Турции одобрила ее возвращение. Но мы сейчас не будем поддерживать вступление этих двух стран в НАТО. Представители этих государств собираются посетить нашу страну. Убедить нас. Нет, пусть не утруждают себя!»

«SADAT выполнял незаконные действия в Сирии по приказу Эрдогана»

Обозреватель газеты Cumhuriyet Орхан Бурсали сообщил о разговоре с председателем Народно-республиканской партии (НРП) Кемалем Кылычдароглу о частной военной компании SADAT, которая предположительно является личной армией Эрдогана. Кылычдароглу устроил акцию у дверей SADAT, где заявил следующее: «Безопасность выборов в Турции имеет важное значение. SADAT, перед которой мы находимся, является военизированной организацией. До вчерашнего дня они были помощниками Эрдогана. Среди целей этой организации — подготовка к ведению партизанского боя. Я хотел бы обратить внимание общественности: существует нетрадиционная боевая подготовка. Другими словами, саботаж, диверсия, засады, убийство и tedhiş (tedhiş в переводе с арабского означает терроризм. — А. А.). Иными словами, это учреждение, которое готовит террористов», — сказал Кылычдароглу. Отвечая на вопросы Бурсалы, он отметил, что такая организация, как SADAT, не может существовать в демократической стране и вести деятельность, называясь фондом или ассоциацией. «В задачу ассоциации не входит вербовка и обучение людей по таким вопросам, как нерегулярные боевые действия, саботаж и терроризм. Если ассоциации начнут браться за подобные дела и получать в этом контексте поддержку правительства, Турция не сможет создать здоровую демократическую систему. Нужно критиковать эту ситуацию, но люди боятся, потому что непонятно, что в конце концов может сделать эта организация», — добавил оппозиционный политик.

Официальный сайт Великого национального собрания Турции Кемаль Кылычдароглу

Канадский сенатор предложил Турцию выгнать из НАТО

Согласно газете Cumhuriyet, на фоне переговоров Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО занятая Турцией позиция к двум странам-кандидатам широко освещается в мировой прессе. Анкара объявила, что отрицательно относится к членству Финляндии и Швеции в альянсе в связи с тем, что те оказывали политическую и военную поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией. Канадский сенатор Лео Хусакос написал в своем аккаунте в Twitter, что конфликт между Анкарой и двумя странами-кандидатами «закончится исключением Турции из НАТО». «Эта проблема может быть легко решена. Выбросьте Турцию и Эрдогана из НАТО. Автократы и правительства, которые не уважают верховенство международного права, не должны быть частью НАТО с самого начала», — заявил сенатор.

Senate of Canada Лео Хусакос

Турция заблокировала переговоры с НАТО

Ahval News сообщил, что Турция не позволила НАТО начать переговоры по заявкам Финляндии и Швеции. Выступая перед своим американским коллегой Энтони Блинкеном, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал: «Недопустимо, чтобы страны — кандидаты поддерживали терроризм. Мы хотим быть уверены в гарантиях, которые они дадут». Немецкий канал ARD сообщил об этом, сделав акцент на то, что «Турция заблокировала начало переговоров о членстве в НАТО». «Создается впечатление, что Турция серьезно блокирует начало переговоров о членстве в НАТО, направленных на вступление Финляндии и Швеции, сообщают многие СМИ. Всего через несколько часов после того, как Финляндия и Швеция подали свои заявки на членство в НАТО, должно было быть принято решение инициировать необходимый процесс присоединения. Но Турция помешала этим планам и заблокировала решение», — информирует ARD. Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) передает, что «послы в НАТО обсудили цели Финляндии и Швеции по членству и собирались одобрить начало переговоров, но Турция заблокировала это решение».

Чавушоглу: «Мы хотим решить проблемы с США»

Газета Karar пишет о визите Чавушоглу в Нью-Йорк. Глава турецкой дипломатии отметил, что прибыл в США на встречу в ООН по управлению миграцией. Чавушоглу заявил, что Турция является одной из стран с наибольшим опытом в этом отношении. Он сказал, что продовольственная безопасность является одним из самых чувствительных вопросов из-за конфликта на Украине и инфекции коронавируса. Кроме этого, руководитель турецкого МИД рассказал, что также проведет двустороннюю встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Мы хотим решить проблемы, которые существуют между нашими странами. Встреча в Риме нашего президента и Байдена была в этом смысле важной встречей. Мы создали стратегический механизм по предложению Байдена. Целью его является работа над решением проблем, с которыми мы сталкиваемся в наших двусторонних отношениях и в регионе, а также вопросов, по которым у нас есть разногласия и которые можно было бы решить сообща», — заявил Чавушоглу.

Министр финансов и казначейства Нуреддин Небати посетит Египет

Турция начала делать первые шаги по нормализации отношений с Египтом. Стало известно, что министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати 1 июня отправится в Египет для участия в 346-м ежегодном собрании исполнительных директоров и управляющих Исламского банка развития. Визит Небати привлекает внимание тем, что это первый визит в Египет за девять лет на уровне турецкого министра. В рамках нормализации отношений между двумя странами первый шаг на высоком уровне был сделан в сентябре прошлого года, когда встретились делегации на уровне заместителей министров иностранных дел. После чего в Каире и Анкаре заговорили о необходимости предпринять дополнительные шаги по нормализации.

Заявление SADAT об Украине

Обозреватель Halk TV Исмаил Саймаз встретился с Мелихом Танриверди, председателем правления частной военной компании SADAT, которую Эрдоган называет военизированной и «противопартизанской силой». Глава SADAT сообщил, что Украина обратилась к ним с просьбой купить оружие в Турции. На вопрос, почему SADAT в зарубежных странах обучает изготовлению взрывных устройств, диверсиям, ведению боевых действий, Танриверди ответил следующее: «У нас нет возможности обучать иностранцев военному делу в Турции. Турецкое законодательство не позволяет нам обучать иностранные вооруженные силы на ее территории. Мы запросили такое разрешение в министерстве обороны. Почему? Дело в том, что, когда мы впервые начали предлагать свои услуги, мы получили запрос от полиции Малайзии. Мы сказали, что можем сделать это только в Малайзии. Другого места у нас для этого нет. Они нам ответили, что ранее проводили обучение в частных военных компаниях Великобритании на их территории. «Если будут такие же условия, мы пойдем с вами на это», — сказали они».

Цель — Сирия и Ирак, а не Финляндия и Швеция

Обозреватель Ahval News Баскын Оран проанализировал шаги Эрдогана, предпринятые в отношении членства Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, турецкий президент пытается укрепить свои позиции на переговорах, поднимая тему о сторонниках Рабочей партии Курдистана (РПК) и партии «Демократический союз» (сирийские курды) в Европе. За что именно торгуется Эрдоган? Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн внес ясность: «Все знают, как работают рынки в Турции. У Эрдогана рыночный менталитет. Он хочет поднять цену. Это больше касается поставок F-16 из США». За словом «больше…» на самом деле скрывается многое. Эрдоган намерен использовать «курдское пугало» перед предстоящими выборами, чтобы повлиять на турецкое общественное мнение. Для этого он должен получить от Запада согласие на проведение трансграничных военных операций против курдов.

Коротко о важном

Турецкий производитель обуви FLO Mağazacılık приобрел российское подразделение британской компании по производству спортивной одежды Reebok.

Депутат оппозиционной Народно-республиканской партии, член комиссии по лесному и сельскому хозяйству Орхан Сарыбал заявил, что, согласно данным министерства сельского и лесного хозяйства и Турецкого статистического института (TUIK), запасы пшеницы для выпечки хлеба составляют 89,2% от необходимого, макарон — 259%. Власти говорят, что запасы пшеницы в стране составляют 102% от необходимого. «Другими словами, они говорят, что у нас достаточно зерна. Однако только в 2021 году было импортировано 8,1 миллиона тонн пшеницы», — заявил депутат.

Кадир Джанполат, председатель проправительственной организации «Османские очаги», заявил, что армяне, жившие в этом регионе, спрятали здесь в прошлом османское золото. Согласно заявлению Джанполата, выступавшему в Эрзуруме, за этим золотом сейчас охотятся Россия, Армения, США и даже Китай.

В Турции обсуждают вероятность досрочных выборов. А за границей начали наблюдаться первые признаки подготовки к ним. В Германию, где Партия справедливости и развития (ПСР) и Эрдоган получили наибольшее количество голосов на последних выборах, департамент обработки информации МИД Турции направил сотрудников.