Западные официальные лица и СМИ бьют тревогу в связи с предстоящим глобальным продовольственным кризисом, прежде всего из-за дефицита зерновых на мировом рынке. Привычно обвиняя во всех существующих и несуществующих бедах Россию, Запад снова и снова пытается решить созданный им же рукотворный кризис за наш счет.

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

Россия является крупнейшим в мире экспортером зерновых — от 30 до 40 млн т в год. Однако другие страны-экспортеры из первой, «Большой десятки» экспортеров (США, Канада, Франция, Германия, Аргентина и Польша) в совокупности поставляют на рынок в 3 раза больше. Украина также является крупным поставщиком: ее ежегодный экспорт оценивается примерно в 14 млн т, то есть около 10% совокупного экспорта «Большой десятки».

Сейчас развернута масштабная информационная кампания о негативном влиянии засухи в Индии на мировой рынок зерновых. Однако эта страна никогда не была крупным экспортером, ее доля составляет всего лишь около 1% международной торговли. Введенные правительством Индии ограничения на экспорт вызваны необходимостью обеспечить продовольствием собственное многочисленное население. При этом в Нью-Дели обсуждается вопрос о переходе от уже введенных нетарифных мер, то есть прямого и полного запрета экспорта, к тарифным — установлению ценового порога для осуществления поставок. В любом случае индийский экспорт зерновых никогда не являлся глобальным ценообразующим фактором.

Георгий Бельцов. Зерно для посева. 1986

Продовольственный кризис вызван в первую очередь субъективными факторами. Постпандемийное восстановление экономики вызвало рост мировых цен на энергоресурсы, кроме того, бездумная энергетическая политика ЕС привела к скачкообразному росту цен на газ, что сказалось на стоимости азотных удобрений.

Введение все новых пакетов антироссийских санкций, в том числе запрет на экспорт российских и белорусских удобрений, а также искусственно созданные ограничения в поставках нефти и логистике, неизбежно приводят к дальнейшему удорожанию всей линейки сельскохозяйственной (и не только) продукции, разгону инфляции, падению уровня жизни и, как следствие, социальному недовольству на ранее благополучном Западе.

В зависимости от типа земледелия удельный вес удобрений и топлива составляет от трети до половины в себестоимости производства зерновых. Введенное ЕС эмбарго на поставку удобрений из России и Белоруссии, ограничения в энергетическом секторе ведут к дальнейшему росту мировых цен на зерно. Всего за несколько месяцев 2022 г. мировые цены на пшеницу выросли на 60%. Значительная роль биржевых механизмов в ценообразовании предоставляет международному спекулятивному капиталу широкие возможности для влияния на мировые котировки зерновых.

Ответные меры крупнейшего экспортера, России, в виде временного запрета на вывоз пшеницы также подстегнули рост мировых цен. Однако первопричиной продовольственного кризиса является санкционная политика коллективного Запада. Постпред России в ООН уже заявил, что Россия готова поставить на мировой рынок с августа и до конца этого года 25 млн т зерна. В том же духе высказалась зампред правительства РФ Виктория Абрамченко. Точку в этих обсуждениях поставил заместитель председателя Совета безопасности России, заявив, что Россия не будет экспортировать зерно в ущерб собственному рынку. Действительно, выручать страны, которые своей бездумной политикой довели мир до самого острого со времен Второй мировой войны кризиса, в ущерб собственной продовольственной безопасности было бы со стороны России по крайней мере странно.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

На фоне западной информационной истерии по поводу продовольственного кризиса особенно заметна украинская тема. В хранилищах на подконтрольной Киеву территории находится около 25 млн т, которые Запад хочет вывезти. Ярый русофоб и по совместительству глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что зерновые хранилища Украины необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Каков будет новый урожай в условиях боевых действий, нехватки топлива и других ресурсов для посевной, Борреля не интересует. Задача ЕС — вывезти зерно в объемах почти в два раза превышающих обычный экспорт Украины (14 млн т). Продовольственная безопасность населения Запад не интересует — ответственность за возможный голодомор будет неизбежно свалена на Россию.

(сс) European Parliament Жозеп Боррель

Попутно западная коалиция решает и военно-стратегические вопросы, требуя от РФ разблокировать украинские порты, в первую очередь Одессу. Российская сторона уже заявила, что не чинит препятствий для мирного судоходства: ежедневно открываются безопасные мореходные коридоры. Опасность представляют прежде всего установленные киевскими властями минные заграждения. При этом, как ранее заявлялось, часть украинских мин сорвалась — некоторые из них нашлись недалеко от Крыма и даже в водах Босфора.

Требование к России разблокировать морские подходы к Одессе вызвано не только желанием ускорить продовольственное ограбление Украины. Морем гораздо удобнее, безопаснее и дешевле, чем по суше, подвозить вооружение, особенно тяжелое. Проверять или тем более уничтожать гражданские суда под любым иностранным флагом Россия не имеет права и не станет. В этом военно-политическая составляющая якобы гуманитарного плана Борреля.

Западное лицемерие проявилось еще в одной инициативе чиновника-глобалиста. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил за возвращение на мировые рынки российского продовольствия, а также российских и белорусских удобрений. По его словам, этого требует глобальная продовольственная безопасность. Ни слова о недопустимости введения односторонних санкций в обход ООН, о первопричинах нынешнего кризиса Гутерреш не сказал. Его призыв связан исключительно с тем, что коллективный Запад столкнулся с негативными последствиями собственной недальновидной политики. Односторонние западные санкции вернулись бумерангом инфляции и снижением уровня жизни в тех государствах, которые их вводили.

Официальное интернет-представительство президента России Антониу Гутерреш

Идеологизация политики коллективного Запада, бездумное следование колониально-глобалистскому курсу, повсеместное навязывание собственных «правил», претензии на исключительность и все больший отрыв от реальной жизни представляют собой главную всемирную угрозу, в том числе для жителей самого Запада. Очевидная деградации западных элит, сведение политики к демагогии только подчеркивают и усугубляют эту угрозу.