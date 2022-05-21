Центробежные тенденции на постсоветском пространстве усиливаются по мере дальнейшего обострения противостояния России с Западом. Бывшие советские республики опасаются испортить отношения с Западом, но рассчитывают на сохранение выгодных им экономических и политических преференций со стороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Республики СНГ

Из стран СНГ только Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, да и то частично — по линии ВТО. Даже Грузия, вышедшая из Содружества после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, воздержалась от подобного шага, — слишком велика ее экономическая зависимость от РФ; риски ответных мер превысили соображения евроатлантической антироссийской солидарности. Остальные страны СНГ заняли двойственную позицию: официально не поддержав гибридную войну и не присоединившись к санкциям, они тем не менее не торопятся переходить во взаимной торговле на национальные валюты. Часть компаний замораживает сделки до лучших времен из опасений вторичных санкций. Резкое падение рубля к доллару и евро после начала спецоперации и его последующее небывалое укрепление добавило негатива в торгово-экономических отношениях: бизнес, за исключением спекулятивного, предпочитает предсказуемость.

В этой связи становится особенно актуальным вопрос о создании наднациональной расчетно-клиринговой системы и безналичного контура денежного обращения в условных переводных рублях (как это было в СЭВ) хотя бы в рамках ЕАЭС. Однако на этот раз решению давно перезревшего вопроса помешает политическая позиция большинства постсоветских государств.

Дружба народов. Плакат СССР

Не осуждая официально Россию за проведение специальной военной операции на Украине, они не поддерживают нашу страну, больше того, сочувствуют киевскому режиму. Эта солидарность особенно выражена не на официальном уровне, где традиционно доминирует осторожность, а в СМИ и соцсетях, то есть среди обычных граждан, и является следствием националистической и русофобской политики, которая последовательно проводилась в республиках бывшего СССР. Там чуть ли не повсеместно чувствуют свою общность с националистической, нацистской Украиной. Причины просты: схожесть процессов создания собственной государственности на развалинах Советского Союза и лживая национальная мифология, подтасовка исторических событий, особенно периода нахождения в составе Российской империи.

Национально-этническая исключительность и превосходство стали чуть ли не государственной идеологией, а русофобия в сочетании с иждивенческими настроениями в отношении России (знаменитое «Россия должна») стали той взрывоопасной смесью, которой буквально пропитано постсоветское пространство. В этом смысле денафикация Украины должна послужить холодным отрезвляющим душем для духовных союзников киевских нацистов — сторонников националистической идеологии и переписывания истории на всём постсоветском пространстве и не только.

Позицию ряда постсоветских стран, особенно входящих в различные интеграционные объединения с Россией, трудно охарактеризовать иначе как «фига в кармане». Выступая на словах за укрепление двусторонних и многосторонних связей, на деле они всё более дистанцируются от РФ в пользу других центров силы — Запада, Китая и Турции.

Особенно ярко это проявилось во время недавнего саммита ОДКБ. Как лебедь, рак и щука из известной басни Крылова, каждый лидер, кроме Владимира Путина и отчасти Александра Лукашенко, говорил главным образом о своих наболевших проблемах. В итоговом заявлении не упомянут ни украинский кризис, ни острая проблема создания военно-биологического оружия. Причины очевидны: неявное сочувствие киевским властям и предоставление собственной территории для биолабораторий Пентагона.

Организация Договора о коллективной безопасности Саммит ОДКБ. 16 мая 2022

Отсутствие союзнической солидарности замечено не только российскими наблюдателями, но и в постсоветских государствах, а также, что очень важно, в Пекине. Коллективный Запад, ведущий открытую гибридную войну против России, также не мог не заметить нарастающие центробежные тенденции. Попытки сгладить впечатление от саммита громкими фразами о том, что в ближайшие годы в ОДКБ войдут еще чуть ли не десятки государств, немедленно вызывают в памяти известный фразеологизм о хорошей мине при плохой игре.

Многолетняя великодушно-попустительская политика России в отношении постсоветских государств вышла нам боком не только на Украине. Иждивенческие настроения неизбежно и закономерно сопровождаются ростом русофобии. Этнический национализм несовместим с реальными интеграционными процессами. Москве неизбежно придется пересматривать свою политику на постсоветском пространстве, в том числе и в многосторонних организациях, особенно в условиях острого и затяжного противостояния с коллективным Западом.