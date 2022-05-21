В Житомирской области Украины начали устанавливать бетонные блоки по всей линии границы с Белоруссией. Помимо этого, также роются окопы. Об этом на своей станице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Dpsu. gov. ua Граница. Украина

«Мы объезжали позиции наших батальонов территориальной обороны, которые находятся на границе с Белоруссией. Они уже неплохо окопались. С 1 мая мы начали строить по всей линии бетонные блоки», — написал он.

Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения вспомнили о бывшем премьер-министре Украины Арсении Яценюке, который затеял в 2014 году строительство «стены» на границе с Россией. Иные считают, что возведение укреплений в нынешней ситуации — не первая необходимость, а его целью может быть расхищение выделенных на эти мероприятия средств.

«Как показала стена Яценюка — подобные вещи сильно помогают. Очень», — иронизирует Алексей А.

«С одной стороны уже строили, помогло?» — спросил Серёжка М.

«Осваивают» деньги», — добавил Олег К.

«Таки не зря в них Запад инвестирует. Налогоплательщики будут довольны», — иронизирует Станислав А.

«И нет других забот…» — смеется Иван И.

«Дело Яценюка живёт», — шутит Алексей П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Яценюк

«Какая мера эффективная — стена! Чтобы граждан не выпускать, когда военные действия перейдут через Днепр?» — с сарказмом поинтересовалась Виктория Е.

«Молодцы! Тратьте деньги не на гуманитарную помощь своим согражданам и не на восстановление инфраструктуры, а на бетонные стены. Возведите стену в 20 метров, и все жители Украины будут счастливы. Ведь когда не хватает продуктов, медикаментов, других необходимых средств, что может быть лучше бетонной стены?» — написала Настя Д.

«Кстати, Бацька только спасибо им скажет. Это как по аналогии, дескать, живёт с вами по соседству очень буйный сосед… Ну так вот — забор очень кстати», — прокомментировала новость Ева Т.

«Правильно, так и надо. Денег уйма ж, построим еще одну стену… Где-то это уже было — чувствуется рука Яценюка», — смеется Евгений Евгеньевич.

«Что бы лишний раз не тратиться, пусть демонтируют стену Яценюка и перенесут её на границу с Белоруссией. Желательно на руках», — пошутила Софья Я.

«Чтоб никто не сбежал!» — пишет Даниель Т.

«Как в Средневековье…» — отметил Александр П.

«Умеют же люди деньги на карман получать», — смеется Семен Л.

«Как-то некреативно! Обязательно нужен ещё ров с водой и крокодилами. Зря, что ли, американцы миллиарды выделили?» — подытожил один из участников обсуждения.