Президент Украины Владимир Зеленский заявил о 700 тысячах воюющих украинцев. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Украина 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Строй

«Вы видите результат работы 700 тысяч людей, которые воюют», — сказал он, добавив, что на момент начала российской военной спецоперации численность боевых частей украинской армии была значительно меньше и не превышала 120 тысяч солдат.

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Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие усомнились в заявленных Зеленским цифрах.

«Чего всего лишь 700 тысяч? Надо было говорить 5 миллионов», — подверг сомнению данные, приведенные Зеленским, один из участников обсуждения.

«700 тысяч? Которые уехали в Польшу? Или 700 тысяч таксистов, сантехников, учителей? Крутая армия», — смеется Dark P.

«Какие 700 тысяч? Где они «воюют»? Во Львове, Тернополе и Киеве?» — недоумевает Антон.

«Он решил всю Украину уконтрапупить? Зеленский — Чичиков (персонаж поэмы Гоголя «Мёртвые души» — О. П.) наших дней. И мёртвых душ под миллион, и европомещики долбанутые имеются», — отметил IZ.

«И это ещё не считая боевых слонов!» — пошутил Вадим.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

«Из этих 700 тысяч сколько в Европе с плакатами и в кафешках за чашкой кофе «воюет»?» — с сарказмом задался вопросом Vasily.

«И что наркоман принял? Он хоть представляет, как можно организовать логистику такой группировки? И сколько из этого состава обслуга? И сколько денег стоит содержать такое количество войск в день? Одно слово — клоун…» — добавил Павел А.

«Думаю, что это он считает воюющими всех. И кто воюет. И кто уже в земле. И кто сдался в плен. Они же не считают никого выбывшими. Все воюют. Все живы. Все в строю. Платить семьям погибших никто не хочет», — отметила Елена Г.

«Хреновая армия у них, однако… Такое количество людей, а толку нет», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«На редкость одаренные ребята. Им льют миллионы на информационную войну, — они нормальный фейк сваять не могут. Им пихают оружие со всего света, — они его про*ирают. Их больше, — они победить не могут…» — написала Anna.

«Главное не количество, а качество», — добавила Nataja S.

«Согласно штатно-должностному расписанию, на момент начала операции [было] 240 тыс. А из них — половина «блатных»… жен и дочерей офицеров командного состава, которые ни разу не появлялись на службе, разве что за пайком раз в месяц. Процентов 30 от оставшихся — обслуживающий персонал: водители командиров, денщики и швейцары, свинари, пекари, каптерщики и т.д. Сколько осталось? Во-во, именно столько в котлах сейчас и находятся и в плену, и грузом 200 и 300. А 700 тысяч — желаемая цифра не уехавших за границу и прячущихся по подвалам призывников по мобилизации. Хотя некоторых всё же отловили…» — написал Александр О.

«На начало СВО в украинских войсках, считая всех мобилизованных, тероборону, МВД, нацгвардию и т.д., было порядка 400 тысяч человек… Пианист (Зеленский — О. П.) гонит конкретно…» — также подверг сомнению слова Зеленского Николай Г.

«И где они, эти 700 тысяч? По городам сидят?» — подытожил Dmitry 755.