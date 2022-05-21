Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму помощи на общую сумму $40 млрд. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что до Украины из выделенных средств дойдет не так уж и много, но отдавать Украина будет сполна, если будет кому отдавать…

«В Америке печатный станок работает как никогда», — смеется один из участников обсуждения.

«Пшеницей возьмёт. Она дороже фантиков. Демократы красиво заимели денег на выборы, а Украина задолжала снова…» — написал Denis L.

«До Украины как обычно не дойдет, всё осядет тут же. Украине останется только долг», — отметил «Вайгач Остров».

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

«Да, так деду можно что угодно подсовывать, он и квартиру и детей перепишет. Как хотят-то зерно забрать», — иронизирует Alexey.

«Деньги украли до подписания. Две недели, как уже распилили», — с юмором комментирует новость Kay Yak.

«Второй раз его (Байдена. — М. Р.) не изберут, вот и торопится», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«Где-то во Львове радостно потёр потные ладошки прапорщик Шматко», — смеется один из комментирующих, намекая на коррупцию, которая присутствует, как в верхушке украинской власти, так и в самой армии.

«До Украины дойдёт процентов 20. В лучшем случае. «Каравай» начнут делить ещё в Америке», — пишет Ri.

«Это новость больше для фондового рынка! Хотят, чтоб облигации пошли вверх! Под помощью Украине они деньги вкладывают в свои дела, а помощи Украине не будет, а будет долг на Украине! Это как кредит. Деньги ещё не получил, а кредит уже надо платить, тем самым американцы просто латают свои дыры! Не просто же так американцы за зерно схватились!» — отметил Иван Yuryevich.

«В США не особо в восторге народ от такого. Там не удивлюсь, если сейчас беспорядки начнутся», — добавил один из комментирующих.

«На Украине, небось, сейчас праздник. Только вот это не помощь, а кабала», — комментирует новость Максат М.

«Может, это была главная цель этих военных действий? Когда поделят деньги, то всё закончится», — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Отдавать-то кто вам будет, малохольные?» — смеется Ольга.

«Кому война, а кому сверхприбыльный бизнес», — с сарказмом пишет cement chetyrehsotyi.

«Молодец! Главное, что своему народу уже скоро полный конец, но самое главное — «накормить» нацистов», — с сарказмом подытожила Elena I.