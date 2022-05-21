«Это единственная проблема!» — на Украине хотят переименовать улицы Пушкина
На сайте президента Украины появилась петиция о переименовании всех улиц, которые были названы в честь русского поэта Александра Пушкина. Переименовать улицы предлагают в честь американского писателя Стивена Кинга, который поддержал киевский режим.
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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения раскритиковали указанное предложение.
«Это единственная проблема. Понимаю», — смеется Сергей.
«Переименования стоят больших денег, пилят остатки долларов напоследок», — отметила Татьяна Д.
«Чем бы свидомый ни занимался, лишь бы не жил по-человечески. Пришло время вернуть этой сепаратисткой территории её историческое определение — Малороссия с центром в Донецке», — добавил один из участников обсуждения.
«Пусть Киев в Кинг переименуют, слабо?» — с сарказмом поинтересовалась Nataja S.
«Украина головного мозга», — не выдержала Ольга.
«Название Украине тоже дали русские. Пусть поменяют», — отметила Светлана.
«Да что там Кинг, в честь Гитлера давайте! Он, ох, как обожал Украинушку», — иронизирует Сергей С.
«Весеннее обострение в силе», — прокомментировала новость Carina.
«Вот в чем Украина преуспела за 30 лет «независимости», так это в сносе памятников и переименовании улиц…» — добавила Tais.
«Своих писателей у рабов не нашлось», — отреагировал один из комментирующих.
«Они на 100% уверены, что Пушкин, будь он жив, не поддержал бы их!!! Еще один повод гордиться русским поэтом!!!» — написала Светлана Н.
«Хуже дурака может быть только дурак с фантазией», — пишет Ivan I.
«Само собой. Написав однажды про кровавого клоуна, Кинг и не поверил бы, что такое может случиться. Однако невозможное возможно. Быль стала явью», — написала Юлия И.
«Фантастика и ужастики — это так по-украински», — смеется Алла Д., указывая на творчество Кинга.
«Пусть-пусть. На эти улицы придет ужас вместо добра. Как лодку назовете, так она и поплывет», — отметил Alex.
«О! Вот тогда названия улиц Украины реально станут соответствовать действительности. Мы уже давно живём в стране ужаса. Страна кошмарного Зазеркалья», — отреагировал Val.
«Надо сразу уже Киев в Зеленский переименовать и с вещами на выезд из такого днища», — с сарказмом призвала Алла.
«Зачем? Конгресс США большой… Каждой улице по фамилии… Пусть напоследок поюморит, может, подкинут грошей…» — иронизирует Ольга.
«Кинга читаю и уважаю, но какое отношение он к Украине имеет? И так в реальности фильм ужасов…» — отметил Иван.
«Писательница и журналистка Елена Павлова создала петицию о переименовании всех улиц Пушкина на территории Украины в честь Стивена Кинга. Она отметила, что Кинг поддержал страну. А Александр Пушкин не поддержал. Так что всё верно!» — с сарказмом подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».