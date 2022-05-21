На сайте президента Украины появилась петиция о переименовании всех улиц, которые были названы в честь русского поэта Александра Пушкина. Переименовать улицы предлагают в честь американского писателя Стивена Кинга, который поддержал киевский режим.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Пушкин

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения раскритиковали указанное предложение.

«Это единственная проблема. Понимаю», — смеется Сергей.

«Переименования стоят больших денег, пилят остатки долларов напоследок», — отметила Татьяна Д.

«Чем бы свидомый ни занимался, лишь бы не жил по-человечески. Пришло время вернуть этой сепаратисткой территории её историческое определение — Малороссия с центром в Донецке», — добавил один из участников обсуждения.

«Пусть Киев в Кинг переименуют, слабо?» — с сарказмом поинтересовалась Nataja S.

«Украина головного мозга», — не выдержала Ольга.

«Название Украине тоже дали русские. Пусть поменяют», — отметила Светлана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

«Да что там Кинг, в честь Гитлера давайте! Он, ох, как обожал Украинушку», — иронизирует Сергей С.

«Весеннее обострение в силе», — прокомментировала новость Carina.

«Вот в чем Украина преуспела за 30 лет «независимости», так это в сносе памятников и переименовании улиц…» — добавила Tais.

«Своих писателей у рабов не нашлось», — отреагировал один из комментирующих.

«Они на 100% уверены, что Пушкин, будь он жив, не поддержал бы их!!! Еще один повод гордиться русским поэтом!!!» — написала Светлана Н.

«Хуже дурака может быть только дурак с фантазией», — пишет Ivan I.

«Само собой. Написав однажды про кровавого клоуна, Кинг и не поверил бы, что такое может случиться. Однако невозможное возможно. Быль стала явью», — написала Юлия И.

«Фантастика и ужастики — это так по-украински», — смеется Алла Д., указывая на творчество Кинга.

«Пусть-пусть. На эти улицы придет ужас вместо добра. Как лодку назовете, так она и поплывет», — отметил Alex.

«О! Вот тогда названия улиц Украины реально станут соответствовать действительности. Мы уже давно живём в стране ужаса. Страна кошмарного Зазеркалья», — отреагировал Val.

«Надо сразу уже Киев в Зеленский переименовать и с вещами на выезд из такого днища», — с сарказмом призвала Алла.

«Зачем? Конгресс США большой… Каждой улице по фамилии… Пусть напоследок поюморит, может, подкинут грошей…» — иронизирует Ольга.

«Кинга читаю и уважаю, но какое отношение он к Украине имеет? И так в реальности фильм ужасов…» — отметил Иван.

«Писательница и журналистка Елена Павлова создала петицию о переименовании всех улиц Пушкина на территории Украины в честь Стивена Кинга. Она отметила, что Кинг поддержал страну. А Александр Пушкин не поддержал. Так что всё верно!» — с сарказмом подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».