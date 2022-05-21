Итальянским и немецким компаниям власти разрешили открывать рублёвые счета для покупки российского газа, не нарушая введенных против Российской Федерации санкций. Об этом 20 мая сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения указал на то, что Германия не будет ставить крест на своей промышленности из-за ситуации на Украине. Были и те, кто отметил, что как-то не очень Европа и принципиальна — сначала ввели санкции, а потом согласились на условия России. Были и те, кто считает, что российской стороне не стоило бы вообще продавать вражеским странам свои ресурсы, или же России стоило бы для начала требовать отмены санкций.

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«Ну, а что мы реально хотели? Немцы из-за какой-то Украины свою одну из лучших в мире промышленностей положат? Ну, может, американцы-то хотят, но немцы своё под пресс…» — написал Wagner.

«А разговоров-то было: «не будем», «не хотим», «санкции»…» — отреагировал «Я человек».

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«Когда нас обокрали с нашими счетами за рубежом, теперь мы знаем, как защитить рубль! За нас! За газ!» — добавила Марина.

«Кто бы сомневался в этом? Все стадии до принятия прошли. Тем более скоро до всех будет доходить, как их американцы использовали в своих интересах. Общественность уже начинает выступать, а что осенью будет, посмотрим», — отметила Елена.

«Я бы и в рублях не продавал, только дружественным странам. Желающих много, а то они нам санкции, а мы какие-то контракты соблюдаем. Ещё и оружие поставляют против нас, памятники солдатам-освободителям сносят, которым жизнями обязаны…» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Что-то недолго они держались», — прокомментировал новость «Тепло и свет людям».

«Я бы на месте Путина сказала: санкции, так санкции. И с улыбкой перекрыла газ всем недружественным странам», — написала «Н».

«Как живот прижало, так сразу начали изворачиваться. Не, ребята, если санкции, так санкции, и пошли лесом», — также добавил один из участников обсуждения.

«П — принципы», — иронизирует «Властелин овец».

«Я бы не продавал, пока санкции не снимут и только потом в рублях…» — в свою очередь пишет Игорь.

«Зима близко», — не без сарказма отреагировал один из комментирующих.

«Да надо просто краны закрутить и не говорить ничего. Поистерят и приползут», — добавил Vlad Z.

«Да, им всем давно надо перекрыть всё. Нас хотят стереть с лица земли, а мы им поставки делаем», — подытожила Лиса Р.