Как и прогнозировалось, основными темами переговоров президента США Джозефа Байдена с недавно официально приведенным к присяге президентом Республики Корея Юн Сук Ёлем стали вопросы политики в отношении КНДР и экономического сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Японское информационное агентство «Киодо цусин» отмечает: «Ожидается, что в обстановке повышенной напряженности на Корейском полуострове после нескольких запусков ракет в Северной Корее Юн и Байден обсудят методы усиления сдерживания Пхеньяна на фоне слухов о том, что завершена подготовка к еще одному ядерному испытанию». Как подтверждалось и в Токио, к приезду американца в Сеул власти КНДР могут подготовить «подарок» в виде испытания межконтинентальной баллистической ракеты, а то и приурочить к визиту давно не производившееся испытание ядерного оружия.

В США не на шутку озабочены сообщениями о возможности демонстрации Байдену северокорейцами своих новых разработок ракетно-ядерного оружия, что было бы воспринято в мире как прямой вызов США. Комментируя возможность испытания КНДР баллистической ракеты, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил об обращении Вашингтона к Пекину, ближайшему союзнику КНДР, с предупреждением о том, что «дальнейшие провокации Пхеньяна лишь побудят США «укрепить волю» к защите своих союзников и могут заставить внести коррекции в позиционирование военного присутствия в регионе».

Whitehouse.gov Джейк Салливан

Озабочены возможностью демонстративного испытания в КНДР ракетного или ядерного оружия и южнокорейские власти. Из канцелярии президента Республики Корея стало известно, что «в случае, если во время визита Байдена в Сеул произойдет какая-либо крупная провокация со стороны Пхеньяна, два лидера будут командовать объединенными силами своих стран в качестве «плана Б». Что это за «план Б», не раскрывается.

Администрация Байдена повторяет, что открыта для переговоров с Северной Кореей и сохраняет готовность провести встречу лидеров двух стран где угодно и без предварительных условий, имея целью денуклеаризацию Корейского полуострова. Однако в США растут ожидания более тесного сближения с Сеулом по вопросам противостояния Северной Корее, принимая во внимание ужесточение позиции нового южнокорейского президента в отношении Пхеньяна, а также его стремление к упрочению трехсторонних связей с участием Японии.

Продолжая применять в отношении Пхеньяна политику «кнута и пряника», по словам высокопоставленного представителя США, двусторонний саммит также, вероятно, затронет быстрое распространение COVID-19 в КНДР. И Южная Корея, и США предложили оказать стране гуманитарную помощь.

И всё же представляется, что главной политической темой разговоров Байдена с Юном будет расширение и углубление взаимодействия в политике и военной стратегии, направленных против Китая. Как признают и зарубежные СМИ, Байден и его команда ныне конструируют в именуемом американскими геополитиками Индо-Тихоокеанским регионе некое подобие НАТО для борьбы с якобы «противостоящими демократическому миру автократиями Китая и России». Не исключено, что Байден будет во время нынешней поездки зондировать возможность подключения Южной Кореи и Японии к англосаксонскому военному блоку AUKUS. Хотя эти две страны и так включены через «договоры безопасности» и американские базы на их территории в военную стратегию США.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Создание дополнительной напряженности на Дальнем Востоке отвечает и интересам «коллективного Запада» по формированию здесь для начала потенциального «второго фронта» для России с тем, чтобы, как и в годы Второй мировой войны, Москва не могла использовать свои дальневосточные вооруженные силы на западном фронте, то есть на Украине. Видимо, Байден будет побуждать южнокорейского президента более активно участвовать в инициированной Вашингтоном кампании «адских санкций» в отношении России, приводя в пример Японию, правительство которой, выслуживаясь перед Вашингтоном, низвело свои отношения с нашей страной до небывало низкого уровня.

Байден собирается предложить Сеулу и Токио, а затем и другим странам региона, названную советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном «амбициозной» идею запуска так называемой «Индо-Тихоокеанская экономической структуры» — IPEF.

Эта структура, по замыслам администрации Байдена, должна стать «ключевым механизмом участия США в регионе», который будет-де стимулировать глобальный рост в ближайшие годы. При этом не скрывается, что такая «структура» предназначается для противодействия экономической активности в АТР Китайской Народной Республики. Официальная презентация IPEF должна состояться в Токио.

Не дожидаясь презентации американской «структуры», японское правительство уже «взяло под козырек». Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно поспешил сообщить, что «Япония приняла решение присоединиться к Индо-Тихоокеанской экономической программе».

«Мы приветствуем IPEF как воплощение активной приверженности Соединенных Штатов Индо-Тихоокеанскому региону, и поэтому мы положительно рассматриваем наше участие», — заявил Мацуно.

Kantei. go. jp Хирокадзу Мацуно

Сообщая об этом, СМИ отмечают, что в рамках сотрудничества с США Япония готовится увеличить оборонный бюджет вдвое, доведя его до уровня стран НАТО в размере 2% от ВВП.